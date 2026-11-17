Je to tradícia, ktorá nie je nikde inde na svete. Od roku 2013 pózujú víťazi slalomu v Levi nielen s víťaznou trofejou, ale aj so sobím mláďaťom.
Symbolicky ho nakŕmia, pohladia a hlavne majú právo vybrať mu meno, na ktoré zvedavo čaká celá lyžiarska verejnosť.
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Petra Vlhová bola v takejto pozícii šesťkrát, Mikaela Shiffrinová až deväťkrát. Tento rok sa však po dekáde zmenila slalomová víťazka, a tak mala milú povinnosť nemecká univerzálka Emma Aicherová.
V hre boli aj Lasse či Pü
Rodáčka zo švédskeho Sundsvallu si v predvečer pretekov vyžrebovala štartové číslo jeden a jednotkou bola aj na trati. V prvom kole bola najrýchlejšia a v tom druhom svoju pozíciu udržala.
Po Shiffrinovej, Vlhovej a Tine Mazeovej sa stala iba štvrtou ženou, ktorá má na sobej farme Ounaskievari v dedinke Köngäs svojho vlastného soba.
Keď sa jej reportérka krátko po víťazných pretekoch pýtala na meno, nevedela odpovedať. Následne poprosila o pomoc svojich fanúšikov, ktorí na Instagrame mohli hlasovať prostredníctvom ankety.
V nej vyhral Lasse pred Adamom či Pü, no 23-ročná favoritka na zisk veľkého krištáľového glóbusu sa napokon rozhodla podľa seba.
"Ok, asi niektorých ľudí sklamem, ale zoznámte sa s týmto fešákom Adamom," napísala Aicherová v príspevku, ktorý má už 15-tisíc reakcii.
Svoj výber nezdôvodnila, no švajčiarsky denník Blick upozornil, že o Aicherovej je známe, že je veľkou fanúšičkou amerického herca Adama Sandlera.
Zostalo to v rodine
V nedeľu sa z víťazstva v mužskom slalome v Levi tešil Nór v brazílskych farbách Lucas Pinheiro Braathen. Druhýkrát po sebe zdolal druhého Francúza Clémenta Noëla, tentokrát o 56 stotín.
Ziskom druhého sobieho mláďatá sa vyrovnal Henrikovi Kristoffersenovi, a tak na mužského rekordéra Marcela Hirschera stráca už len jeden triumf.
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Svojho prvého seba pomenoval po svojom otcovi Björnovi a aj v druhom prípade sa inšpiroval členom rodiny. Sob dostal meno Marcia, podľa toho, ako sa volá Braathenova stará mama z Brazílie.
"Vyzerá to tak, že Björn bude mať súrodenca. Nemal som veľa času premýšľať o mene, ale keď som vlani prišiel domov s týmto (ukázal malú trofej), moja stará mama ma požiadala, aby som jej ju doniesol.
Keďže som na to zabudol, povedal som jej, že ak nabudúce vyhrám slalom v Levi, tak soba pomenujem po nej. Takže, meno je Marcia," vysvetlil.
Od Igora po Zuzanu
Víťazné soby pochádzajú z farmy Ounaskievari neďaleko Levi. Majiteľka Johanna Hietanenová vyberá mláďatá počas každoročnej jesennej obhliadky.
Päť z nich si následne osvojuje návyky potrebné pre ruch Svetového pohára a tie najšikovnejšie dve sa stanú cennou "trofejou".
"Mláďatá sa rodia na jar, takže v čase pretekov majú presne pol roka. S vyvolenými jedincami trénujeme o niečo viac, aby nám plne dôverovali.
Počas pretekov majú pri sebe aj staršieho spoločníka, na ktorého sa môžu spoľahnúť," uviedla v minulosti pre Sportnet Hietanenová.
Víťazné zvieratá sa od ostatných vo všedné dni neodlišujú. Výnimkou je len víkend Svetového pohára, keď sú razom stredobodom pozornosti.
Slovenská hviezda Petra Vlhová ich má šesť a pomenované sú postupne po otcovi Igorovi, mentálnej trénerke Pepi, neteri Lujze, vtedajšom priateľovi Michalovi, bratovi Borisovi a napokon aj matke Zuzane.