Soba si neodviezla, no Levi jej opäť sedelo. Vlhová má za sebou vydarený návrat

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po slalome vo fínskom Levi 2026.
Fotogaléria (14)
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po slalome vo fínskom Levi 2026. (Autor: REUTERS)
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Sportnet, TASR|14. nov 2026 o 13:53 (aktualizované 14. nov 2026 o 14:34)
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Po prvej jazde jej patrilo 14. miesto.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi

1.+2. kolo slalomu žien:

Poradie

Krajina

Meno

Čas

1.

DEU

Emma Aicherová

1:52.63 min

2.

ALB

Lara Colturiová

+ 0.43 s

3.

AUT

Katharina Truppeová

+ 0.50 s

4.

AUT

Zrinka Ljuticová

+0.83 s

5.

SWE

Anna Swennová Larssonová

+ 1.08 s

6.

FRA

Marion Chevrierová

+ 1.23 s

7.

FRA

Marie Lamureová

+ 1.49 s

8.

AUS

Madison Hoffmanová

+ 1.73 s

9.

AUT

Katharina Huberová

+ 1.89 s

16.

SVK

Petra Vlhová

+ 2.43 s

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila 16. miesto pri svojom návrate do slalomu Svetového pohára. Na podujatí vo fínskom Levi figurovala po 1. kole na priebežnej 14. priečke a v druhom ju nedokázal vylepšiť.

Na víťaznú Nemku Emmu Aicherovú, ktorá si pripísala premiérový triumf v tejto disciplíne v SP, stratila 2,43 sekundy. Druhá skončila Lara Colturiová z Albánska so stratou 0,43 s a tretia bola Rakúšanka Katharina Truppeová s mankom 0,50 s.

Najrýchlejšia v druhom sektore

Vlhová postúpila do druhého kola zo 14. miesta so stratou 1,44 sekundy na líderku Aicherovú. Druhá bola Colturiová so stratou 36 stotín a tretia Zrinka Ljutičová z Chorvátska s mankom 0,88 s.

Pre tridsaťjedenročnú slovenskú lyžiarku to bol prvý slalom po návrate do kolotoča Svetového pohára, ktorý si odkrútila pred troma týždňami v rakúskom Söldene. Tam absolvovala obrák. V Levi sa postavila na štart svojej tradične silnejšej disciplíny, ktorú vo fínskom stredisku ovládla až šesťkrát.

Tento raz neútočila na najlepšie umiestnenia, i keď odštartovala s nádejným prvým sektorom a v druhom bola dokonca najlepšia. V spodnej časti trate však začala naberať manko a nevyhla sa komplikáciám, ktoré ju stáli takmer sekundu.

Strmina ju zabrzdila aj v druhom kole

Podobne to bolo aj v druhom kole. V úvodnej časti išla plynule a nabrala dobrú rýchlosť. Priebežne mala slušný náskok na najlepšiu v 2. kole Aline Höpliovú, no v strmej časti nemala dostatočnú dravosť, prišla aj chyba a z náskoku bola strata vyše sekundu na Švajčiarku.

V spodnej časti to už nedokázala vylepšiť a bol z toho až 19. najlepší čas v 2. kole a celkovo sa zaradila na priebežné 4. miesto. Po odjazdení ostatných pretekárok sa prepadla na konečnú 16. priečku.

Fotogaléria: Petra Vlhová v slalome v Levi (Svetový pohár 2026/27)
Petra Vlhová pred 1. kolo slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
14 fotografií
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Katharina Truppeová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Emma Aicherová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Anna Swennová Larssonová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Lara Colturiová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Osvetlená zjazdovka pred pretekmi slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku LeviMartina Peterliniová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Cornelia Oehlundová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Neja Dvorniková počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Hanna Aronsson Elfmanová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.

Ešte ma čaká dlhá cesta

„Som veľmi spokojná, som späť aj v slalome a užila som si to. Bolo to trošku náročnejšie, pretože dnešné podmienky boli ťažké. Aj tak sa veľmi teším, i keď si uvedomujem, že som v prvom aj druhom kole urobila chybu na tej strmine. V takýchto podmienkach, na takomto ľade si ešte nie som taká istá, potrebujem viac času. Viem, že dokážem byť v niektorých úsekoch veľmi rýchla a teraz je to o tom byť v pretekárskom móde, trénovať a veriť tomu procesu. Uvidíme, ako to pôjde ďalej.

﻿Nervozita tam je a ide o to, ako vás to ovplyvní. Ja som sa s tým snažila pracovať a myslím si, že som to zvládla. Tak, ako v Söldene, tak aj tu nám to ukázalo, že som na správnej ceste a musíme ďalej pracovať. Verím, že v každých pretekoch sa budem cítiť lepšie. Ešte ma čaká dlhá cesta,“ povedala Vlhová v rozhovore pre JOJ Šport.

Návrat po 1008 dňoch

Vlhová sa vrátila do seriálu Svetového pohára 24. októbra tohto roku v Söldene po presne 1008 dňoch po páde na domácej pôde v Jasnej.

Ten spôsobil zranenie predného skríženého väzu a rekonvalescenciu dlhú vyše dva roky. Súťažne sa už predstavila vo februári na olympiáde v Cortina d'Ampezzo, vo „sveťáku“ obsadila po návrate 23. miesto v obrovskom slalome.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole

Narodeninový darček pre Aicherovú

Aicherová ovládla prvé kolo a v druhom mala šiesty najlepší čas, čo jej stačilo na prvý slalomový triumf v kariére. Dala si tak pekný darček k piatkovým 23. narodeninám.

„Je to naozaj veľmi dobrý darček. Mám rada Levi, absolvovala som tu prvý slalom vo Svetovom pohári, dosiahla som tu prvé pódium v tejto disciplíne a teraz prvé víťazstvo. Som naozaj šťastná,“ povedala v televíznom rozhovore.

Colturiová udržala druhé miesto z 1. kola, Ljutičová tretie nie, keď ju zdolala najlepšia v druhej jazde Truppeová. Výborné preteky odjazdila Austrálčanka Madison Hoffmanová, ktorá odštartovala v prvom kole z 57. pozície a skončila trinásta.

V druhom sa posunula dokonca na 8. priečku, čo je jej najlepší výsledok v kariére vo SP. Doterajšie maximum - 25. miesto - mala taktiež zo slalomu v Levi.

Po dvoch pretekoch sú na čele celkového poradia SP Colturiová a Aicherová so 160 bodmi, Vlhovej patrí s pätnástimi 21. miesto.

Celkové poradie Svetového poradia

Po 2 zo 40 pretekov:

#

MENO

KRAJINA

BODY

1.

Emma Aicherová

DEU

160

2.

Lara Colturiová

ALB

160

3.

Paula Moltzanová

USA

100

4.

Zrinka Ljuticová

HRV

74

5.

Sara Hectorová

SWE

70

6.

Camille Rastová

CHE

64

7.

Kathrina Truppeová

AUT

60

8.

Anna Swennová Larssonová

SWE

45

9.

Asja Zenereová

ITA

45

21.

Petra Vlhová

SVK

23

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

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