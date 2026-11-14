Soba si neodviezla, no Levi jej opäť sedelo. Vlhová má za sebou vydarený návrat

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Emma Aicherová
1:52.63 min
2.
Lara Colturiová
+ 0.43 s
3.
Katharina Truppeová
+ 0.50 s
4.
Zrinka Ljuticová
+0.83 s
5.
Anna Swennová Larssonová
+ 1.08 s
6.
Marion Chevrierová
+ 1.23 s
7.
Marie Lamureová
+ 1.49 s
8.
Madison Hoffmanová
+ 1.73 s
9.
Katharina Huberová
+ 1.89 s
16.
Petra Vlhová
+ 2.43 s
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila 16. miesto pri svojom návrate do slalomu Svetového pohára. Na podujatí vo fínskom Levi figurovala po 1. kole na priebežnej 14. priečke a v druhom ju nedokázal vylepšiť.
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Na víťaznú Nemku Emmu Aicherovú, ktorá si pripísala premiérový triumf v tejto disciplíne v SP, stratila 2,43 sekundy. Druhá skončila Lara Colturiová z Albánska so stratou 0,43 s a tretia bola Rakúšanka Katharina Truppeová s mankom 0,50 s.
Najrýchlejšia v druhom sektore
Vlhová postúpila do druhého kola zo 14. miesta so stratou 1,44 sekundy na líderku Aicherovú. Druhá bola Colturiová so stratou 36 stotín a tretia Zrinka Ljutičová z Chorvátska s mankom 0,88 s.
Pre tridsaťjedenročnú slovenskú lyžiarku to bol prvý slalom po návrate do kolotoča Svetového pohára, ktorý si odkrútila pred troma týždňami v rakúskom Söldene. Tam absolvovala obrák. V Levi sa postavila na štart svojej tradične silnejšej disciplíny, ktorú vo fínskom stredisku ovládla až šesťkrát.
Tento raz neútočila na najlepšie umiestnenia, i keď odštartovala s nádejným prvým sektorom a v druhom bola dokonca najlepšia. V spodnej časti trate však začala naberať manko a nevyhla sa komplikáciám, ktoré ju stáli takmer sekundu.
Strmina ju zabrzdila aj v druhom kole
Podobne to bolo aj v druhom kole. V úvodnej časti išla plynule a nabrala dobrú rýchlosť. Priebežne mala slušný náskok na najlepšiu v 2. kole Aline Höpliovú, no v strmej časti nemala dostatočnú dravosť, prišla aj chyba a z náskoku bola strata vyše sekundu na Švajčiarku.
V spodnej časti to už nedokázala vylepšiť a bol z toho až 19. najlepší čas v 2. kole a celkovo sa zaradila na priebežné 4. miesto. Po odjazdení ostatných pretekárok sa prepadla na konečnú 16. priečku.
Ešte ma čaká dlhá cesta
„Som veľmi spokojná, som späť aj v slalome a užila som si to. Bolo to trošku náročnejšie, pretože dnešné podmienky boli ťažké. Aj tak sa veľmi teším, i keď si uvedomujem, že som v prvom aj druhom kole urobila chybu na tej strmine. V takýchto podmienkach, na takomto ľade si ešte nie som taká istá, potrebujem viac času. Viem, že dokážem byť v niektorých úsekoch veľmi rýchla a teraz je to o tom byť v pretekárskom móde, trénovať a veriť tomu procesu. Uvidíme, ako to pôjde ďalej.
Nervozita tam je a ide o to, ako vás to ovplyvní. Ja som sa s tým snažila pracovať a myslím si, že som to zvládla. Tak, ako v Söldene, tak aj tu nám to ukázalo, že som na správnej ceste a musíme ďalej pracovať. Verím, že v každých pretekoch sa budem cítiť lepšie. Ešte ma čaká dlhá cesta,“ povedala Vlhová v rozhovore pre JOJ Šport.
Návrat po 1008 dňoch
Vlhová sa vrátila do seriálu Svetového pohára 24. októbra tohto roku v Söldene po presne 1008 dňoch po páde na domácej pôde v Jasnej.
Ten spôsobil zranenie predného skríženého väzu a rekonvalescenciu dlhú vyše dva roky. Súťažne sa už predstavila vo februári na olympiáde v Cortina d'Ampezzo, vo „sveťáku“ obsadila po návrate 23. miesto v obrovskom slalome.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole
Narodeninový darček pre Aicherovú
Aicherová ovládla prvé kolo a v druhom mala šiesty najlepší čas, čo jej stačilo na prvý slalomový triumf v kariére. Dala si tak pekný darček k piatkovým 23. narodeninám.
„Je to naozaj veľmi dobrý darček. Mám rada Levi, absolvovala som tu prvý slalom vo Svetovom pohári, dosiahla som tu prvé pódium v tejto disciplíne a teraz prvé víťazstvo. Som naozaj šťastná,“ povedala v televíznom rozhovore.
Colturiová udržala druhé miesto z 1. kola, Ljutičová tretie nie, keď ju zdolala najlepšia v druhej jazde Truppeová. Výborné preteky odjazdila Austrálčanka Madison Hoffmanová, ktorá odštartovala v prvom kole z 57. pozície a skončila trinásta.
V druhom sa posunula dokonca na 8. priečku, čo je jej najlepší výsledok v kariére vo SP. Doterajšie maximum - 25. miesto - mala taktiež zo slalomu v Levi.
Po dvoch pretekoch sú na čele celkového poradia SP Colturiová a Aicherová so 160 bodmi, Vlhovej patrí s pätnástimi 21. miesto.
Celkové poradie Svetového poradia
Po 2 zo 40 pretekov:
#
MENO
KRAJINA
BODY
1.
Emma Aicherová
160
2.
Lara Colturiová
160
3.
Paula Moltzanová
100
4.
Zrinka Ljuticová
74
5.
Sara Hectorová
70
6.
Camille Rastová
64
7.
Kathrina Truppeová
60
8.
Anna Swennová Larssonová
45
9.
Asja Zenereová
45
21.
Petra Vlhová
23