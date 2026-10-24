Dlhé roky pauzy sa nedali oklamať. Vlhová v Söldene ukázala potenciál aj limity

Petra Vlhová na trati počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene
Fotogaléria (23)
Petra Vlhová na trati počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|24. okt 2026 o 14:27
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Nová sezóna sa začala víťazstvom Američanky Moltzanovej.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Sölden

1.+2. kolo obrovského slalomu žien:

Poradie

Krajina

Meno

Čas

1.

USA

Paula Moltzanová

2:14,82 min

2.

ALB

Lara Colturiová

+0,01 s

3.

DEU

Emma Aicherová

+0,52 s

4.

SWE

Sara Hectorová

+0,63 s

5.

ITA

Asja Zenereová

+0,72 s

6.

CHE

Camille Rastová

+0,81 s

7.

USA

Mikaela Shiffrinová

+0,83 s

8.

NZL

Alice Robinsonová

+1,01 s

9.

AUT

Franziska Gritschová

+1,12 s

9.

POL

Maryna Gasienicová-Danielová

+1,12 s

23.

SVK

Petra Vlhová

+2,08 s

Petra Vlhová má za sebou návrat do Svetového pohára v novej sezóne zjazdového lyžovania. V obrovskom slalome v Söldene skončila na celkovom 23. mieste.

Po viac ako dva a pol ročnej pauze finišovala v súčte oboch kôl so stratou 2,08 sekundy na víťaznú Paulu Moltzanovú. Američanka triumfovala pred Larou Colturiovou z Albánska o jednu stotinu sekundy, tretia skončila Nemka Emma Aicherová (+0,52).

Vlhová išla takpovediac do neznáma po mesiacoch bez pretekov vo Svetovom pohári. Otázne bolo, v akej forme sa dokáže vrátiť presne po 1008 dňoch od pádu v Jasnej, pri ktorom si vážne poranila koleno a čakala ju dlhá rekonvalescencia.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole

Tridsaťjedenročná Liptáčka, ktorej primárnou disciplínou je slalom, v úvodnom kole „obráku“ v Söldene rozhodne nesklamala divákov ani samu seba.

Po prvej jazde so štartovým číslom 18 prekvitala spokojnosťou a podľa vlastných slov išla to, na čo mala. V cieli z toho bolo priebežné 11. miesto so stratou 1,31 sekundy na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú.

Vlhovú delili tri desatiny od siedmej Švédky Estelle Alphandovej, pričom posun minimálne na túto priečku mohol byť v jej silách.

V druhom kole trápili Vlhovú ťažšie podmienky

Na ľadovci Rettenbach čakali popoludní tridsiatku najlepších dobré podmienky pri mrazivej teplote -5 stupňov Celzia.

Postupom času začalo na svahu trochu hustejšie snežiť, pričom pretekárky informovali v rádiovej komunikácii o nižšej viditeľnosti na trati. Tento faktor znepríjemnil 2. kolo aj Vlhovej, ktorá sa prezentovala opatrnejšou jazdou ako predpoludním.

Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene.
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Slovenka stratila na druhom úseku trate po nečistom nájazde až 1,13 sekundy. Manko narástlo ešte výraznejšie (+1,31 s) v treťom sektore a po ňom sa už rozplynuli nádeje na udržanie top 10.

Vlhová sa zaradila po svojej jazde na priebežné 14. miesto a postupne vo výsledkovej listine klesla na konečnú 23. pozíciu, za ktorú si pripísala osem bodov.

Vlhová v cieli absolvovala rozhovor a v ňom dala za pravdu, že znížená viditeľnosť v jej prípade zohrala úlohu.

„U mňa to ovplyvnilo dosť. Dnes som sa tak trochu modlila, aby svietilo slnko. Prvé kolo svietilo, teraz sa zatiahlo. Nemám až tak veľa istoty, keď sa zatiahne, vtedy je to pre mňa ťažšie. Trochu som sa potrápila, ale je to dobré. Máme za sebou prvé preteky, takže sa teším,“ uviedla pre Šport STVR.

Následne sa vyjadrila k celkovým dojmom z prvého podujatia po dlhej pauze: „Je úplne jedno, koľká som. Som späť v pretekovom móde. Určite ma mrzí druhé kolo, ale žiaľ. Trápim sa a nemám takú istotu, keď je zatiahnuté. Spravila som chyby, nevadí, som v cieli a každý bod sa počíta. Ako som povedala, pôjdem pomaličky, krok po kroku a pôjde to.“

Ako prvá sa od zvyšku pretekárok „odtrhla“ reprezentantka Albánska Colturiová, ktorú následne o jednu stotinu pokorila Moltzanová.

Na prvé kolo nedokázala nadviazať Kanaďanka Britt Richardsonová, ktorá po chybe spadla mimo prvú dvadsiatku. Pódium nedokázala potvrdiť ani Švajčiarka Camille Rastová.

Šancu zabojovať o triumf premrhala aj Sara Hectorová zo Švédska. Druhá po prvom kole predviedla až 22. čas a spadla na 4. miesto.

Shiffrinová sa prepadla mimo pódia

Triumf nedokázala potvrdiť najväčšia favoritka Mikaela Shiffrinová. Američanka „vybuchla“ v druhom kole, v ktorom mala až 27. čas, pričom bola o šesť stotín sekundy pomalšia ako Vlhová.

Fotogaléria: Petra Vlhová v obrovskom slalome v Söldene (Svetový pohár 2026/27)
Petra Vlhová pred pretekmi Svetového pohára Söldene
Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Söldene
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene
23 fotografií
Petra Vlhová na trati počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v SöldeneUnited States' Mikaela Shiffrin competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)Croatia's Zrinka Ljutic concentrates at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)Switzerland's Camille Rast starts an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)United States' Mikaela Shiffrin concentrates at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)United States' Mikaela Shiffrin smiles at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)Sweden's Estelle Alphand competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Italy's Asja Zenere competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Italy's Lara Della Mea competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Italy's Lara Della Mea competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Albania's Lara Colturi competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Germany's Lena Duerr competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Sweden's Sara Hector competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Canada's Britt Richardson competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)United States' Mikaela Shiffrin competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Austria's Julia Scheib competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)New Zealand's Alice Robinson competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)

Shiffrinovej zaváhanie prinieslo veľkú radosť Aicherovej, ktorá poskočila na tretí stupienok.

Moltzanová sa radovala z premiérového triumfu v SP, počas kariéry dosiahla 10 pódiových umiestnení. Devätnásťročná Colturiová prišla o prvé víťazstvo v prestížnom seriáli.

„Je to ako v rozprávke, úplne neskutočné. Neviem si predstaviť lepší začiatok. V lete sme na tom tvrdo makali,“ povedala 32-ročná Moltzanová podľa agentúry DPA.

Vlhová sa naposledy predstavila v prestížnom seriáli v januári 2024, na domácej trati v Jasnej sa však počas obrovského slalomu vážne zranila. Po roztrhnutom krížnom väze v pravom kolene musela podstúpiť až dve operácie a odvtedy si prešla náročným obdobím.

V januári 2026 dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a napokon sa predstavila na tohtoročných zimných olympijských hrách v Taliansku. Na svahu v Cortine d'Ampezzo najskôr nedokončila tímovú kombináciu v slalomovej časti.

V slalome, v ktorom obhajovala zlatú medailu z Pekingu, obsadila 20. miesto. Po tomto podujatí dala prednosť plnohodnotnej príprave na sezónu 2026/2027.

Program SP žien bude pokračovať 14. novembra slalomom v Levi. Fínske stredisko patrí medzi obľúbené pre Vlhovú, ktorá na severe Európy dosiahla šesť víťazstiev, to posledné v roku 2023.

Celkové poradie Svetového poradia

Po 1 zo 40 pretekov:

#

Meno

Krajina

Body

1.

Paula Moltzanová

USA

100

2.

Lara Colturiová

ALB

80

3.

Emma Aicherová

DEU

60

4.

Sara Hectorová

SWE

50

5.

Asja Zenereová

ITA

45

6.

Camille Rastová

CHE

40

7.

Mikaela Shiffrinová

USA

36

8.

Alice Robinsonová

NZL

32

9.

Franziska Gritschová

AUT

29

9.

Maryna Gasienicová-Danielová

POL

29

23.

Petra Vlhová

SVK

8

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Söldene.
Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Söldene.
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Nikola Černákováteraz
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