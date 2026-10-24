Dlhé roky pauzy sa nedali oklamať. Vlhová v Söldene ukázala potenciál aj limity

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Sölden
1.+2. kolo obrovského slalomu žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Paula Moltzanová
2:14,82 min
2.
Lara Colturiová
+0,01 s
3.
Emma Aicherová
+0,52 s
4.
Sara Hectorová
+0,63 s
5.
Asja Zenereová
+0,72 s
6.
Camille Rastová
+0,81 s
7.
Mikaela Shiffrinová
+0,83 s
8.
Alice Robinsonová
+1,01 s
9.
Franziska Gritschová
+1,12 s
9.
Maryna Gasienicová-Danielová
+1,12 s
23.
Petra Vlhová
+2,08 s
Petra Vlhová má za sebou návrat do Svetového pohára v novej sezóne zjazdového lyžovania. V obrovskom slalome v Söldene skončila na celkovom 23. mieste.
- Petra Vlhová a kompletný program Svetového pohára 2026/2027
- Kde sledovať návrat Petry Vlhovej? (TV program)
- ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v Söldene, Svetový pohár LIVE (1. kolo)
Po viac ako dva a pol ročnej pauze finišovala v súčte oboch kôl so stratou 2,08 sekundy na víťaznú Paulu Moltzanovú. Američanka triumfovala pred Larou Colturiovou z Albánska o jednu stotinu sekundy, tretia skončila Nemka Emma Aicherová (+0,52).
Vlhová išla takpovediac do neznáma po mesiacoch bez pretekov vo Svetovom pohári. Otázne bolo, v akej forme sa dokáže vrátiť presne po 1008 dňoch od pádu v Jasnej, pri ktorom si vážne poranila koleno a čakala ju dlhá rekonvalescencia.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole
Tridsaťjedenročná Liptáčka, ktorej primárnou disciplínou je slalom, v úvodnom kole „obráku“ v Söldene rozhodne nesklamala divákov ani samu seba.
Po prvej jazde so štartovým číslom 18 prekvitala spokojnosťou a podľa vlastných slov išla to, na čo mala. V cieli z toho bolo priebežné 11. miesto so stratou 1,31 sekundy na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú.
Vlhovú delili tri desatiny od siedmej Švédky Estelle Alphandovej, pričom posun minimálne na túto priečku mohol byť v jej silách.
V druhom kole trápili Vlhovú ťažšie podmienky
Na ľadovci Rettenbach čakali popoludní tridsiatku najlepších dobré podmienky pri mrazivej teplote -5 stupňov Celzia.
Postupom času začalo na svahu trochu hustejšie snežiť, pričom pretekárky informovali v rádiovej komunikácii o nižšej viditeľnosti na trati. Tento faktor znepríjemnil 2. kolo aj Vlhovej, ktorá sa prezentovala opatrnejšou jazdou ako predpoludním.
Slovenka stratila na druhom úseku trate po nečistom nájazde až 1,13 sekundy. Manko narástlo ešte výraznejšie (+1,31 s) v treťom sektore a po ňom sa už rozplynuli nádeje na udržanie top 10.
Vlhová sa zaradila po svojej jazde na priebežné 14. miesto a postupne vo výsledkovej listine klesla na konečnú 23. pozíciu, za ktorú si pripísala osem bodov.
Vlhová v cieli absolvovala rozhovor a v ňom dala za pravdu, že znížená viditeľnosť v jej prípade zohrala úlohu.
„U mňa to ovplyvnilo dosť. Dnes som sa tak trochu modlila, aby svietilo slnko. Prvé kolo svietilo, teraz sa zatiahlo. Nemám až tak veľa istoty, keď sa zatiahne, vtedy je to pre mňa ťažšie. Trochu som sa potrápila, ale je to dobré. Máme za sebou prvé preteky, takže sa teším,“ uviedla pre Šport STVR.
Následne sa vyjadrila k celkovým dojmom z prvého podujatia po dlhej pauze: „Je úplne jedno, koľká som. Som späť v pretekovom móde. Určite ma mrzí druhé kolo, ale žiaľ. Trápim sa a nemám takú istotu, keď je zatiahnuté. Spravila som chyby, nevadí, som v cieli a každý bod sa počíta. Ako som povedala, pôjdem pomaličky, krok po kroku a pôjde to.“
Ako prvá sa od zvyšku pretekárok „odtrhla“ reprezentantka Albánska Colturiová, ktorú následne o jednu stotinu pokorila Moltzanová.
Na prvé kolo nedokázala nadviazať Kanaďanka Britt Richardsonová, ktorá po chybe spadla mimo prvú dvadsiatku. Pódium nedokázala potvrdiť ani Švajčiarka Camille Rastová.
Šancu zabojovať o triumf premrhala aj Sara Hectorová zo Švédska. Druhá po prvom kole predviedla až 22. čas a spadla na 4. miesto.
Shiffrinová sa prepadla mimo pódia
Triumf nedokázala potvrdiť najväčšia favoritka Mikaela Shiffrinová. Američanka „vybuchla“ v druhom kole, v ktorom mala až 27. čas, pričom bola o šesť stotín sekundy pomalšia ako Vlhová.
Shiffrinovej zaváhanie prinieslo veľkú radosť Aicherovej, ktorá poskočila na tretí stupienok.
Moltzanová sa radovala z premiérového triumfu v SP, počas kariéry dosiahla 10 pódiových umiestnení. Devätnásťročná Colturiová prišla o prvé víťazstvo v prestížnom seriáli.
„Je to ako v rozprávke, úplne neskutočné. Neviem si predstaviť lepší začiatok. V lete sme na tom tvrdo makali,“ povedala 32-ročná Moltzanová podľa agentúry DPA.
Vlhová sa naposledy predstavila v prestížnom seriáli v januári 2024, na domácej trati v Jasnej sa však počas obrovského slalomu vážne zranila. Po roztrhnutom krížnom väze v pravom kolene musela podstúpiť až dve operácie a odvtedy si prešla náročným obdobím.
V januári 2026 dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a napokon sa predstavila na tohtoročných zimných olympijských hrách v Taliansku. Na svahu v Cortine d'Ampezzo najskôr nedokončila tímovú kombináciu v slalomovej časti.
V slalome, v ktorom obhajovala zlatú medailu z Pekingu, obsadila 20. miesto. Po tomto podujatí dala prednosť plnohodnotnej príprave na sezónu 2026/2027.
Program SP žien bude pokračovať 14. novembra slalomom v Levi. Fínske stredisko patrí medzi obľúbené pre Vlhovú, ktorá na severe Európy dosiahla šesť víťazstiev, to posledné v roku 2023.
Celkové poradie Svetového poradia
Po 1 zo 40 pretekov:
#
Meno
Krajina
Body
1.
Paula Moltzanová
100
2.
Lara Colturiová
80
3.
Emma Aicherová
60
4.
Sara Hectorová
50
5.
Asja Zenereová
45
6.
Camille Rastová
40
7.
Mikaela Shiffrinová
36
8.
Alice Robinsonová
32
9.
Franziska Gritschová
29
9.
Maryna Gasienicová-Danielová
29
23.
Petra Vlhová
8