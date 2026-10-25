ONLINE: Obrovský slalom mužov v Söldene dnes, Svetový pohár LIVE (2. kolo)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/27 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Sölden obrovským slalomom mužov.
V prvom kole štartovali aj Adam a Andreas Žampovci, lídrom pretekov sa stal Brazílčan Braathen. Druhé kolo sa začne o 13:00 h.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 2. kolo (Sölden, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
25.10.2026 o 13:00
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Sölden
Plánovaný
Prenos
Výsledky prvého kola
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 52,40
2. Loïc Meillard (SUI) +0,24
3. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,49
4. Marco Odermatt (SUI) +0,55
5. Atle Lie McGrath (NOR) +0,64
6. Fabian Gratz (GER) +0,69
7. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,74
8. Giovanni Borsotti (ITA) +0,79
9. Alexander Schmid (GER) +0,84
10. Thibaut Favrot (FRA) +0,90
11. Sam Maes (BEL) +0,92
12. Filip Zubčić (CRO) +0,98
13. Eirik Hystad Solberg (NOR) +1,04
14. Alex Vinatzer (ITA) +1,09
15. River Radamus (USA) +1,15
16. Patrick Feurstein (AUT) +1,15
17. Joshua Sturm (AUT) +1,16
18. Oscar Andreas Sandvik (NOR) +1,24
19. Giovanni Franzoni (ITA) +1,27
20. Raphael Haaser (AUT) +1,28
21. Hans Grahl-Madsen (NOR) +1,37
22. Freddy Carrick-Smith (GBR) +1,37
23. Léo Anguenot (FRA) +1,39
24. Žan Kranjec (SLO) +1,40
25. Thomas Tumler (SUI) +1,42
26. Eduard Hallberg (FIN) +1,47
27. Lenz Hächler (SUI) +1,50
28. Alban Elezi Cannaferina (FRA) +1,57
29. Rasmus Bakkevig (NOR) +1,62
30. Anton Grammel (GER) +1,63
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 52,40
2. Loïc Meillard (SUI) +0,24
3. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,49
4. Marco Odermatt (SUI) +0,55
5. Atle Lie McGrath (NOR) +0,64
6. Fabian Gratz (GER) +0,69
7. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,74
8. Giovanni Borsotti (ITA) +0,79
9. Alexander Schmid (GER) +0,84
10. Thibaut Favrot (FRA) +0,90
11. Sam Maes (BEL) +0,92
12. Filip Zubčić (CRO) +0,98
13. Eirik Hystad Solberg (NOR) +1,04
14. Alex Vinatzer (ITA) +1,09
15. River Radamus (USA) +1,15
16. Patrick Feurstein (AUT) +1,15
17. Joshua Sturm (AUT) +1,16
18. Oscar Andreas Sandvik (NOR) +1,24
19. Giovanni Franzoni (ITA) +1,27
20. Raphael Haaser (AUT) +1,28
21. Hans Grahl-Madsen (NOR) +1,37
22. Freddy Carrick-Smith (GBR) +1,37
23. Léo Anguenot (FRA) +1,39
24. Žan Kranjec (SLO) +1,40
25. Thomas Tumler (SUI) +1,42
26. Eduard Hallberg (FIN) +1,47
27. Lenz Hächler (SUI) +1,50
28. Alban Elezi Cannaferina (FRA) +1,57
29. Rasmus Bakkevig (NOR) +1,62
30. Anton Grammel (GER) +1,63
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Sölden.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.