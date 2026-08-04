Andreas Žampa by rád postúpil do viacerých druhých kôl. Potom je možné všetko, povedal

Andreas Žampa má za sebou prvú časť letnej prípravy na novú sezónu Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Absolvoval ju prevažne doma aj so svojimi bratmi Adamom a Teom.
V novom ročníku by chcel opäť posunúť svoje výkony i umiestnenia a presadiť sa aj na svetovom šampionáte v Crans-Montane, kde pred 15 rokmi debutoval na majstrovstvách sveta v kategórii juniorov.
Vrchol vo Švajčiarsku
„Vtedy som tam pretekal s Alexisom Pinturaultom. On ten obrák vyhral a ja som od neho dostal hrozne veľa sekúnd.
Ale minulý rok som ho zase v Schladmingu zdolal ja, keď som prišiel do cieľa v druhom kole a bol som priebežný líder,“ zasmial sa tridsaťdvaročný pretekár a zaspomínal si na svoje začiatky.
Vrchol tohtoročnej sezóny bude opäť v slávnom švajčiarskom stredisku a už podstatne ostrieľanejší lyžiar verí, že by tam mohol uspieť.
„Spomínam na tie preteky v dobrom. Je to južná strana a viem, že sa tam môže veľa vecí zmeniť, lebo slnko tam extrémne pečie. Je to podobný dátum ako minuloročná olympiáda. Teším sa.
Ten kopec je dosť členitý, čo mám v podstate rád a uvidíme, aké budú podmienky. Takže musím byť čo najlepšie pripravený, mať čo najlepšie výsledky z pretekov Svetového pohára, aby som mal čo najlepšiu štartovú pozíciu,“ uviedol pre TASR.
Bratia trénujú spolu
K vrcholu sezóny však vedie ešte dlhá cesta, ktorá sa začala kondičnou prípravou na domácej pôde. Andreas Žampa ju absolvoval s oboma bratmi.
„Oproti minulému roku sme sa presunuli z Bormia, kde sa konali ZOH, domov do Tatier. Trénovali sme spolu všetci traja, keď to išlo.
Veľmi ma motivuje, keď môžem trénovať s Teom, lebo je z nás najsilnejší, vidím väčšinou jeho chrbát, takže sa snažím ho vždy dobehnúť na bicykli alebo pri behoch. Treba povedať, že je výborne pripravený,“ pochválil najmladšieho z rodinného klanu.
Po niekoľkých týždňoch v domácich podmienkach a sústredení v talianskom Stelviu sa všetci traja presunuli do tradičného tréningového prostredia na Novom Zélande, kde už absolvujú aj prvé preteky.
„Konečne ideme na sneh, tam som viac doma. Ale ako je človek starší, tak musí fakt dbať na to, aby koľko je tréningu, toľko bolo aj regenerácie,“ uviedol Andreas Žampa.
Na južnej pologuli bude cibriť techniku a chce popracovať na odstránení chýb, ktoré ho v minulej sezóne stáli drahocenné stotiny sekundy:
„Čaká nás tam päť týždňov tréningov. Momentálne je to rozdelené na dve roviny, zamerať sa na postavenie k bránkam a na odstránenie chýb.
Aby si to človek zautomatizoval, potom to meniť na ťažšie postavenie bránok, aby mal človek čo najväčšiu sebaistotu a dostal sa do pretekového tempa.“
Opäť na Nový Zéland
Na Novom Zélande si s tímom chcú zároveň otestovať aj nové materiály pred ostrým štartom sezóny.
„Stále sme pri tej istej značke, no technológia ide veľmi rýchlo dopredu, každý rok sa vyvíjajú nejaké nové lyže a vždy ich treba otestovať. Aj inžinieri nás žiadajú o ´feedback´ na základe našej pozície v slalome.
A na základe nášho ´feedbacku´ sa oni potom rozhodnú pre jeden konkrétny model. Takže máme so sebou takéto nové prototypové lyže, síce vyzerajú takisto ako tie staré, len, samozrejme, ich skladba a postavenie je úplne iné,“ prezradil pre TASR.
Po návrate na Slovensku ešte stihne domácu kondičnú prípravu a podľa podmienok pôjde trénovať do rakúskeho Söldenu, kde 24. a 25. októbra odštartuje obrovským slalomom nová sezóna Svetového pohára.
„Uvidíme, ako na tom v Söldene budú. Síce majú odložený sneh, ale ten sa v tieto dni tak topí, že sa trochu obávajú. Ak to nepôjde, budeme hľadať iné možnosti na iných ľadovcoch, kde sa budeme pripravovať na prvé preteky SP.
Potom bude nasledovať odjazd do Ameriky, kde máme mať dohodnutý tréning s americkými lyžiarmi v Copper Mountain alebo Beaver Creeku, kde budú preteky SP. Takže tam sa tešíme, že v podstate existuje nejaká takáto kooperácia,“ povedal Andreas Žampa.
Chce posunúť umiestnenia
V uplynulej sezóne dosiahol najlepší výsledok vo Svetovom pohári v spomínanom Schladmingu, kde nakoniec skončil na 24. priečke a Pinturault tesne za ním.
Ešte o tri priečky vyššie (21.) sa prepracoval v obrovskom slalome na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Do novej sezóny by chcel tieto umiestnenia posunúť:
„Lyžovanie je veľmi vyrovnané, takže základ je byť vždy v druhom kole. Ak je človek tam, dá sa posunúť z 25. či 30. miesta aj do prvej šestky.
Veľmi dôležité je aj štartovať v prvej 30-tke, to dáva, samozrejme, oveľa väčšie možnosti a šancu útočiť na vysoké priečky.
Preto treba extrémne makať, brať to zodpovedne, ale potom v daný moment si to aj užiť. Čiže cieľ je byť čo najviac v druhých kolách a uvidíme, kde sa to skončí.“
Žampovci zamierili na Nový Zéland v čase, keď Európu sužujú extrémne horúčavy. Tie ovplyvňujú aj podmienky na tréningy na topiacich sa ľadovcoch v horách.
Na starom kontinente sú čoraz miernejšie aj zimy, čo často zasahuje do programu Svetového pohára.
„Je dobrá otázka, či by sa niektoré preteky nemohli presunúť do iných hôr. Podľa môjho názoru je Svetový pohár až veľmi v strede Európy na to, aby sa volal svetový.
Možno by bola cesta aj to, aby v silných lyžiarskych krajinách bolo pretekov menej, vedeli by sa na to lepšie pripraviť.
Existuje veľa iných pohorí, kde proste toho snehu je a kde by sa dali zorganizovať. Na druhej strane treba povedať aj to, že vlani boli juniorské MS v marci úplne na severe Nórska v Narviku, no aj tam mali šesť stupňov a pršalo,“ dodal Andreas Žampa.