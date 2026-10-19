Žampovci si v Söldene vyskúšali pretekovú trať. Časy v tréningoch boli dobré, hovorí Adam

Slovenskí lyžiari Adam a Andreas Žampa dostali v rakúskom Söldene možnosť zatrénovať si na kopci, na ktorom sa uskutoční úvodné podujatie Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Reprezentanti Slovenska si pochvaľovali podmienky a pripravenosť trate.
Prvý súťažný víkend sa uskutoční podľa pôvodného programu, keďže po snehovej kontrole dostal zelenú od Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).
Som rád, že sme si mohli opäť vyskúšať zjazdovku
„Naozaj perfektný tréning. Klobúk dole organizátorovi, že to umožnil a posunul pravidlo. Všetci sme si tak mohli vyskúšať zjazdovku.
Snehové podmienky boli výborné, je okolo nuly, preto sneh držal. Vieme, že sa bude ešte polievať.
Som rád, že sme si mohli opäť vyskúšať zjazdovku. Tréningy boli dobré, už sa teraz tešíme na preteky,“ uviedol pre TASR Andreas Žampa priamo z dejiska.
Na ľadovci Rettenbach sa pôjdu počas najbližšieho víkendu (24. a 25. októbra) obrovské slalomy žien a mužov. Prvé kolá sa začnú o 10.00 h, druhé o 13.00 h.
Časy v tréningoch boli dobré
„Som veľmi rád, že sme mohli trénovať na pretekovom kopci a vyskúšať to takto týždeň pred pretekmi. Podmienky sú veľmi dobré na to, že je veľmi teplo.
Myslím si, že sneh sa bude držať, aj keď sa má v strede týždňa zmeniť predpoveď. Otestoval som si nový materiál, ktorý verím, že bude fungovať aj v pretekoch.
Časy v tréningoch boli dobré. Verím, že to mne a Andreasovi v nedeľu vyjde. Verím, že nám budete držať palce,“ vyjadril sa Adam Žampa.
V Söldene by sa mala vrátiť do Svetového pohára aj Petra Vlhová. Tridsaťjedenročná reprezentantka sa naposledy predstavila v prestížnom seriáli v januári 2024, na domácej trati v Jasnej sa však počas obrovského slalomu vážne zranila.
Po roztrhnutom krížnom väze v pravom kolene musela podstúpiť až dve operácie a odvtedy si prešla náročným obdobím.
V januári 2026 dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a napokon sa predstavila na tohtoročných zimných olympijských hrách v Taliansku.
Vlhová má v pláne absolvovať kompletný program Svetového pohára v rámci slalomu a obrovského slalomu.