Súrodencov Adama a Andreasa Žampovcov čaká v americkom stredisku Copper Mountain druhý obrovský slalom tejto sezóny Svetového pohára.
V štáte Colorado sa predstavili aj vlani, no v prvom kole obsadili nepostupové 47., respektíve 50. miesto. O 75 stotín bol vtedy lepší Adam.
Do druhého kola sa bratia nepozreli ani pri tohtosezónnej ouvertúre v rakúskom Söldene, keď Andreasovi chýbala na top 30 viac ako sekunda.
Žampovci to majú náročné najmä preto, že sa pre nelichotivé výsledky musia bojovať s vysokými štartovými číslami. Inak tomu nebude ani v USA.
Andreas pôjde na trať až ako 50. a za jeho bratom Adamom (64) pôjdu už len reprezentanti Argentíny Tiziano Gravier a Nicolas Quintero.
Mladší z bratskej dvojice však verí, že vyššie čísla nebudú rozhodujúcou prekážkou pri ich snahe po dlhom čase opäť bodovať vo Svetovom pohári.
"Trénovali sme tu posledné dni a zo snehu máme dobré pocity. Nie je tu veľa snehu, a tak stále zasnežujú. Celkovo sú však podmienky dobré a myslím si, že budú relevantné aj pre jazdcov s vyšším číslom," povedal Andreas.
VIDEO: Andreas Žampa pred pretekmi v Coper Mountain 2026
V predvečer pretekov si najvýhodnejšiu pozíciu, a teda štartové číslo, vyžreboval Rakúšan Marco Schwarz. Vlani skončil v Copper Mountain na štvrtom mieste.
Trojku bude mať jeho krajan a víťaz z minulého roka Stefan Brennsteiner, štvorku má obľúbený Nór v brazílskych farbách Lucas Pinheiro Braathen, ale v top 7 sú aj pretekári, ktorí majú čo naprávať.
Švajčiar Marco Odermatt (číslo 2) vlani nedokončil prvé kolo, Nór Atle Lie McGrath (6) po veľkej chybe nepostúpil do druhých jázd a iba s 18. miestom sa musel uspokojiť skúsený 30-ročný Loic Meillard (7).
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu v Copper Mountain.
Štartové čísla (top 15) - obrovský slalom v Copper Mountain
Číslo
Krajina
Meno
1
Marco Schwarz
2
Marco Odermatt
3
Stefan Brennsteiner
4
Lucas Pinheiro Braathen
5
Henrik Kristoffersen
6
Atle Lie McGrath
7
Loic Meillard
8
Fabian Gratz
9
Sam Maes
10
River Radamus
11
Thomas Tumler
12
Timon Haugan
13
Leo Anguenot
14
Žan Kranjec
15
Raphael Haaser
50
Andreas Žampa
64
Adam Žampa