Žampovci štartujú prípravu na snehu. Adam nechce končiť, Andreas: Dôležitá súčasť prípravy

Bratia Adam, Andreas a Teo Žampovci sa v utorok presunú na prípravu na snehu na novú sezónu Svetového pohára už tradične na sústredenie na Novom Zélande, kde strávia niekoľko týždňov a absolvujú tam aj sériu pretekov.
Trio slovenských lyžiarov má rôzne ciele, pričom vrcholom ročníka budú budúcoročné majstrovstvá sveta vo švajčiarskej Crans-Montane (1.-14. februára).
Žampovci sa v letných mesiacoch sústredili na kondičnú prípravu zameranú na rozvoj sily, dynamiky a vytrvalosti. Väčšinu absolvovali v domácich podmienkach v Tatrách, ale stihli aj sústredenie v Taliansku.
Adam Žampa: Mali sme celkom dobré podmienky
„Sme veľmi radi, že sme absolvovali kondičnú časť najmä doma, tam to už máme overené a funguje to.
Zamerali sme sa na veci, v ktorých máme každý slabiny. Stráviť čas po sezóne doma je na nezaplatenie. Potom sme sa presunuli do Passo delo Stelvio a aj keď je veľmi horúce leto, čo je pre nás lyžiarov v Európe veľmi náročné, tak sme mali celkom dobré podmienky.
Vstávali sme už o štvrtej a trénovali sme do pol ôsmej až ôsmej, kým bol kopec tvrdý,“ povedal o doterajšej príprave Adam Žampa.
Úvodná časť prípravy prebehla tak povediac „na suchu“, teraz ich čaká príprava na snehu v pre nich tradičnej destinácii.
Je dôležitou súčasťou prípravy, povedal Andreas
„Plánom je doladiť každý detail pred novou sezónou, pretože práve maličkosti na tejto úrovni často rozhodujú o výsledkoch.
Na Nový Zéland sa vraciame radi, stal sa dôležitou súčasťou našej prípravy. Mám s ním spojených aj množstvo osobných spomienok a za tie roky som tam oslávil viac narodenín ako doma,“ povedal Andreas, ktorý mal vlani z trojice najúspešnejšiu sezónu a predstavil sa aj na zimných olympijských hrách v Taliansku.
Na Novom Zélande ich čakajú dva týždne lyžiarskych tréningov zameraných najmä na techniku, ale aj séria pretekov austrálsko-novozélandského pohára.
Adam sa nechystá končiť: Lyžovanie milujem
„Je to vlastne druhá liga. Minulý rok sa zmenili pravidlá FIS, takže tieto preteky sú pre nás veľmi dôležité, pretože si v nich môžeme zabezpečiť štart vo Svetovom pohári medzi 31. až 45. miestom, čo je pre nás veľký benefit,“ uviedol najstarší z trojice Adam Žampa, ktorý sa nechystá ukončiť kariéru.
„Lyžovanie milujem, som vďačný za to, čo som v živote dosiahol a verím, že som veľa športovcov aj motivoval.
Na základe toho vznikol aj Žampa Cup. Okrem mňa a brata zatiaľ nie je nikto, kto by mohol štartovať vo Svetovom pohári, ale verím, že to príde.
Som rád, že fungujeme ako tím, že sme traja bratia, ktorí sa tlačia dopredu. Verím, že ma onedlho ´vyautujú´, ale ešte im to nedám.“
Uplynulá sezóna mala pre každého z bratov odlišný priebeh. Adam Žampa pokračoval v návrate po vážnom zranení kolena, Andreas potvrdil stabilnú výkonnosť v SP, kde bodoval, a svoje najlepšie umiestnenie zaznamenal v januári v Schladmingu.
Sezónu zavŕšil účasťou na zimných olympijských hrách. Najmladší Teo prežil svoju doteraz najúspešnejšiu sezónu, v nasledujúcej sa chce ešte zlepšiť.
Spolu sa doťahujeme ďalej, zdôraznil Teo
„Chcem jazdiť každé preteky naplno a s čistou hlavou. Už je ten správny čas, kedy to má spadnúť, dokazujem to aj na pretekoch.
Som veľmi rád, že sú stále so mnou aj bratia. Spolu sa doťahujeme ďalej. Letná príprava bola dlhá, ale som rád, že išla hladko a že som aj trochu pribral.
Hlavné ale bude ukázať to na lyžiach. Crans-Montana bude môj vrchol sezóny a uvidíme, ako sa to podarí,“ dodal.