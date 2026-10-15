Ďalšia krutá rana pre slávneho Nóra. Počas tréningu v Čile si vážne poranil Achillovu šľachu

Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde mal počas tréningovej jazdy v Čile nepríjemný pád, pri ktorom si roztrhol Achillovu šľachu. Vo štvrtok o tom informoval Nórsky lyžiarsky zväz.
Kilde sa pripravoval v Čile na novú sezónu Svetového pohára. Zranenie utrpel v stredu počas tréningu na zjazd.
„Aleksander teraz cestuje domov do Innsbrucku, kde podstúpi ďalšie lekárske vyšetrenia a so svojím tímom odborníkov zváži možnosti liečby. Ďalšie podrobnosti poskytneme, akonáhle budeme mať viac informácií o ďalšom postupe,“ uviedol zväz vo vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AP.
Tridsaťštyriročný Kilde sa pritom ešte stále úplne nezotavil z vážneho zranenia z januára 2024, keď spadol v záverečnej zákrute pred cieľom počas zjazdu vo švajčiarskom Wengene.
Vtedy utrpel hlbokú reznú ranu a poškodenie nervov na pravom lýtku, ako aj roztrhnutie dvoch väzov v ramene. V minulej sezóne sa síce vrátil do kolotoča Svetového pohára, no rozhodol sa nezúčastniť na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
„Moja myseľ ani telo nefungujú tak, ako by som potreboval,“ priznal vo februári.
Kilde, snúbenec americkej lyžiarskej hviezdy Mikaely Shiffrinovej, získal na ZOH 2022 v Pekingu striebornú medailu v alpskej kombinácii a bronz v super-G.
V roku 2020 sa stal celkovým víťazom Svetového pohára.
Nová sezóna SP sa začína 24. a 25. októbra tradične obrovským slalomom mužov a žien na ľadovci Rettenbach v rakúskom Söldene.