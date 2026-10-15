Ďalšia krutá rana pre slávneho Nóra. Počas tréningu v Čile si vážne poranil Achillovu šľachu

Aleksander Aamodt Kilde si pozerá svoj čas v cieli pretekov super-G Svetového pohára v talianskom Livigne.
Aleksander Aamodt Kilde si pozerá svoj čas v cieli pretekov super-G Svetového pohára v talianskom Livigne. (Autor: TSR/AP)
TASR|15. okt 2026 o 16:52
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Nórsky zjazdar si roztrhol Achillovu šľachu iba desať dní pred začiatkom novej sezóny SP.

Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde mal počas tréningovej jazdy v Čile nepríjemný pád, pri ktorom si roztrhol Achillovu šľachu. Vo štvrtok o tom informoval Nórsky lyžiarsky zväz.

Kilde sa pripravoval v Čile na novú sezónu Svetového pohára. Zranenie utrpel v stredu počas tréningu na zjazd.

„Aleksander teraz cestuje domov do Innsbrucku, kde podstúpi ďalšie lekárske vyšetrenia a so svojím tímom odborníkov zváži možnosti liečby. Ďalšie podrobnosti poskytneme, akonáhle budeme mať viac informácií o ďalšom postupe,“ uviedol zväz vo vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AP.

Tridsaťštyriročný Kilde sa pritom ešte stále úplne nezotavil z vážneho zranenia z januára 2024, keď spadol v záverečnej zákrute pred cieľom počas zjazdu vo švajčiarskom Wengene.

Vtedy utrpel hlbokú reznú ranu a poškodenie nervov na pravom lýtku, ako aj roztrhnutie dvoch väzov v ramene. V minulej sezóne sa síce vrátil do kolotoča Svetového pohára, no rozhodol sa nezúčastniť na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

„Moja myseľ ani telo nefungujú tak, ako by som potreboval,“ priznal vo februári.

Kilde, snúbenec americkej lyžiarskej hviezdy Mikaely Shiffrinovej, získal na ZOH 2022 v Pekingu striebornú medailu v alpskej kombinácii a bronz v super-G.

V roku 2020 sa stal celkovým víťazom Svetového pohára.

Nová sezóna SP sa začína 24. a 25. októbra tradične obrovským slalomom mužov a žien na ľadovci Rettenbach v rakúskom Söldene.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Aleksander Aamodt Kilde si pozerá svoj čas v cieli pretekov super-G Svetového pohára v talianskom Livigne.
Aleksander Aamodt Kilde si pozerá svoj čas v cieli pretekov super-G Svetového pohára v talianskom Livigne.
Ďalšia krutá rana pre slávneho Nóra. Počas tréningu v Čile si vážne poranil Achillovu šľachu
dnes 16:52
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