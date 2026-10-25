ONLINE: Adam a Andreas Žampovci dnes idú obrovský slalom v Söldene, Svetový pohár LIVE (1. kolo)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/27 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Sölden obrovským slalomom mužov.
Na štart sa postaví aj slovenská bratská dvojica Adam a Andreas Žampovci. Prvé kolo pretekov sa začína o 10:00 h.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 1. kolo (Sölden, muži, 2026, Adam Žampa, Andreas Žampa, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
25.10.2026 o 10:00
Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Sölden
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Sölden.
Po včerajších ženských pretekoch dnes sezónu odštartujú aj muži. V štartovej listine bude mať Slovensko dvojnásobné zastúpenie v podobe bratov Žampovcov.
Po včerajších ženských pretekoch dnes sezónu odštartujú aj muži. V štartovej listine bude mať Slovensko dvojnásobné zastúpenie v podobe bratov Žampovcov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.