ONLINE: Adam a Andreas Žampovci dnes idú obrovský slalom v Söldene, Svetový pohár LIVE (1. kolo)

ONLINE: Žampovci dnes idú obrovský slalom v rakúskom Söldene (1. kolo).
ONLINE: Žampovci dnes idú obrovský slalom v rakúskom Söldene (1. kolo). (Autor: TASR/AP)
Sportnet|25. okt 2026 o 07:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu mužov v rakúskom stredisku Sölden.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/27 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Sölden obrovským slalomom mužov.

Na štart sa postaví aj slovenská bratská dvojica Adam a Andreas Žampovci. Prvé kolo pretekov sa začína o 10:00 h.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 1. kolo (Sölden, muži, 2026, Adam Žampa, Andreas Žampa, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2026/2027
25.10.2026 o 10:00
Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Sölden
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Sölden.

Po včerajších ženských pretekoch dnes sezónu odštartujú aj muži. V štartovej listine bude mať Slovensko dvojnásobné zastúpenie v podobe bratov Žampovcov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Žampovci dnes idú obrovský slalom v rakúskom Söldene (1. kolo).online
ONLINE: Žampovci dnes idú obrovský slalom v rakúskom Söldene (1. kolo).online
ONLINE: Adam a Andreas Žampovci dnes idú obrovský slalom v Söldene, Svetový pohár LIVE (1. kolo)
dnes 07:00
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