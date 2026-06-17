Modrič aj v štyridsiatke zostáva lídrom Chorvátska: Chcem si vychutnať každý zápas

Chorvátsky futbalový stredopoliar Luka Modrič je odhodlaný naplno si vychutnať svoje posledné majstrovstvá sveta. Pre 40-ročného rodáka zo Zadaru je to už piaty svetový šampionát.
Chorváti začnú účinkovanie na turnaji stredajším duelom L-skupiny proti Angličanom. Súboj v texaskom Airlingtone bude dosiaľ jeden z najzaujímavejších na turnaji v USA, Mexiku a Kanade.
Modrič je kapitán chorvátskeho tímu, ktorý Angličanov zdolal v semifinále MS 2018. Aj v pokročilom veku je stále kľúčovou postavou stredu poľa.
A spolu s hviezdami ako Lionel Messi a Cristiano Ronaldo sa toto podujatie bude niesť v znamení jeho posledného veľkého turnaja.
Aktuálne pôsobí v talianskom AC Miláno, predtým strávil viac ako dekádu v Reale Madrid. V USA by si mal pripísať okrúhly dvojstý duel v najcennejšom drese, na konte ich má aktuálne 198.
"Každý turnaj a každý zápas je niečo výnimočné, najmä v národnom tíme vo veku 40 rokov. Môj cieľ je užívať si to. Robiť maximum, ale zároveň si to užívať. Chcem si vychutnať každý zápas, každý tréning s chlapcami," uviedol Modrič pred stretnutím proti Anglicku.
Chorváti prešli kvalifikáciou relatívne hladko, no na šampionát prichádzajú bez veľkej pozornosti - podobne ako na predchádzajúcich vrcholných podujatiach. Napriek vyššiemu priemernému veku mužstva by ich Angličania nemali podceniť.
V kádri nechýba ani skúsený 37-ročný krídelník Ivan Perišič, rovnako ako dvojica Joško Gvardiol a Mateo Kovačič z Manchestru City.
Medzi zaujímavé postavy patrí aj 19-ročný obranca Luka Vuskovič z nemeckého Hamburgu, ktorý by mal nastúpiť proti Anglicku. Modrič priznal, že mu mladíci v tíme dodávajú energiu a cíti sa vďaka tomu mladšie.
V základnej L-skupine sú okrem Chorvátska a Anglicka aj Ghana a Panama.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program skupiny L na MS vo futbale 2026
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 17
| Skupina L | Matchday 17