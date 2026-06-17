    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina L
    Dallas
    22:00
    Chorvátsko
    Chorvátsko

    Modrič aj v štyridsiatke zostáva lídrom Chorvátska: Chcem si vychutnať každý zápas

    Luka Modrič.
    Luka Modrič. (Autor: TASR/AP)
    SITA|17. jún 2026 o 17:20
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    Modrič je kapitán chorvátskeho tímu.

    Chorvátsky futbalový stredopoliar Luka Modrič je odhodlaný naplno si vychutnať svoje posledné majstrovstvá sveta. Pre 40-ročného rodáka zo Zadaru je to už piaty svetový šampionát.

    Chorváti začnú účinkovanie na turnaji stredajším duelom L-skupiny proti Angličanom. Súboj v texaskom Airlingtone bude dosiaľ jeden z najzaujímavejších na turnaji v USA, Mexiku a Kanade.

    Modrič je kapitán chorvátskeho tímu, ktorý Angličanov zdolal v semifinále MS 2018. Aj v pokročilom veku je stále kľúčovou postavou stredu poľa.

    A spolu s hviezdami ako Lionel Messi a Cristiano Ronaldo sa toto podujatie bude niesť v znamení jeho posledného veľkého turnaja.

    Aktuálne pôsobí v talianskom AC Miláno, predtým strávil viac ako dekádu v Reale Madrid. V USA by si mal pripísať okrúhly dvojstý duel v najcennejšom drese, na konte ich má aktuálne 198.

    "Každý turnaj a každý zápas je niečo výnimočné, najmä v národnom tíme vo veku 40 rokov. Môj cieľ je užívať si to. Robiť maximum, ale zároveň si to užívať. Chcem si vychutnať každý zápas, každý tréning s chlapcami," uviedol Modrič pred stretnutím proti Anglicku.

    Chorváti prešli kvalifikáciou relatívne hladko, no na šampionát prichádzajú bez veľkej pozornosti - podobne ako na predchádzajúcich vrcholných podujatiach. Napriek vyššiemu priemernému veku mužstva by ich Angličania nemali podceniť.

    V kádri nechýba ani skúsený 37-ročný krídelník Ivan Perišič, rovnako ako dvojica Joško Gvardiol a Mateo Kovačič z Manchestru City.

    Medzi zaujímavé postavy patrí aj 19-ročný obranca Luka Vuskovič z nemeckého Hamburgu, ktorý by mal nastúpiť proti Anglicku. Modrič priznal, že mu mladíci v tíme dodávajú energiu a cíti sa vďaka tomu mladšie.

    V základnej L-skupine sú okrem Chorvátska a Anglicka aj Ghana a Panama.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny L na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    vs.
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Luka Modrič.
    Luka Modrič.
    Modrič aj v štyridsiatke zostáva lídrom Chorvátska: Chcem si vychutnať každý zápas
    dnes 17:20
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Luka Modrič.
    Luka Modrič.
    Modrič aj v štyridsiatke zostáva lídrom Chorvátska: Chcem si vychutnať každý zápas
    dnes 17:20
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    Domov»MS vo futbale 2026»Modrič aj v štyridsiatke zostáva lídrom Chorvátska: Chcem si vychutnať každý zápas