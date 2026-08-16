Slovenka tesne minula medailu na ME v gymnastike. Vo finále akrobacie junioriek skončila štvrtá

Slovenská reprezentantka Lucia Piliarová skončila na štvrtej priečke v nedeľňajšom finále akrobacie junioriek na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe.
Pätnásťročná zverenka Kataríny Krekáňovej v KŠG Detva dostala za svoje cvičenie vo finále známku 11,966 bodu.
Zlato získala Ruska pod oficiálnou hlavičkou World Gymnastics 2 Polina Dmitrievová (13,233 b) pred svojou krajankou Alexandrou Andrianovovou (12,966).
Stupne doplnila Talianka Clarissa Rinaldiová (12,633). Slovenke by teda na medailu nestačilo ani prípadné zopakovanie kvalifikačného hodnotenia 12,266 b.
Juniorská vicemajsterka sveta na bradlách z vlaňajška Piliarová obsadila v piatkovej kvalifikácii príslušnej disciplíny pre ročníky 2011 a 2012 deviatu pozíciu.
V redukovanom poradí s prihliadnutím na pravidlo o maximálne dvoch pretekárkach z jednej krajiny vo finále jej patrila postupová siedma priečka.
V boji o kovy sa vyšvihla o tri pozície nahor. Piliarová bola aj prvá náhradníčka na finále na bradlách (10. v kvalifikácii, 9. v redukovanom poradí) a najmä figuruje na 4. mieste v celkovom hodnotení viacboja, v ktorom sa minulý rok na MSJ dostala do top 10.
Spolu s Lilly Murínovou a Alicou Kanisovou dosiahla 11. priečku v súťaži tímov. Informovala o tom Slovenská gymnastická federácia.