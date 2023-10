Nové športy na OH? Do Los Angeles chcú doplniť kriket či lakros

LOS ANGELES. Organizačný výbor OH 2028 v pondelok oficiálne navrhol zaradiť do programu hier v Los Angeles kriket, variantu amerického futbalu flag futbal, lakros, squash a bejzbal so softbalom.

Kriket by sa pod piatimi kruhmi predstavil prvýkrát od roku 1900. "Ešte to nie je konečné rozhodnutie, no je to veľmi dôležitý míľník, aby sa kriket predstavil na olympijských hrách.

Sme veľmi vďační výboru OH 2028," povedal podľa AFP Greg Barclay, predseda Medzinárodnej kriketovej federácie (ICC), ktorá chce na olympiádu presadiť najkratšiu medzinárodne hranú verziu kriketu twenty20.