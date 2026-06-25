VIDEO: Všetko najlepšie, Leo. Argentínčania oslávili Messiho narodeniny s jeho tvárou na tričkách

Historicky najlepší strelec svetových šampionátov Lionel Messi oslávil v stredu 39. narodeniny.
Hviezdny argentínsky futbalista sa v dejisku majstrovstiev sveta dočkal dortu a gratulácií od spoluhráčov, pričom každý z nich mal na sebe personalizované triko, na ktorom bol vyobrazený práve s reprezentačným kapitánom. Video z oslavy sa objavilo na sociálnych sieťach.
Legenda Barcelony oslávila narodeniny na MS už po piaty raz, jedinou výnimkou bol šampionát v Katare, ktorý sa odohral v novembri a decembri 2022.
Na ňom Messi dotiahol Argentínu k prvému zlatu po 36 rokoch a celkovo tretiemu v dejinách.
Messi, ktorého otec Jorge sa vyrovnáva s chorobou, sa na základni v Kansas City, kde sa Argentína pripravuje, dočkal gratulácií od všetkých spoluhráčov.
Každý z nich mal špeciálne vyrobené triko s fotografiou, na ktorej je zachytený s Messim. Pod fotkou stálo v španielčine "Všetko najlepšie, Leo! ".
VIDEO: Oslava narodenín Lionela Messiho
Špeciálne želanie si potom nechali natlačiť na zadnú stranu trik, text na sociálnych sieťach zverejnil útočník Julián Álvarez.
"Mužovi, ktorý zmenil naše životy, daroval nám nezabudnuteľné okamihy a presvedčil nás, že sny sa môžu splniť.
To najlepšie na tom nebolo len to, že sme to videli - ale že sme to prežili s tebou! Všetko najlepšie k narodeninám, kapitán; máme ťa radi. Nech si nesmierne šťastný. "
Oslavenec tiež dostal tortu od pekárstva v Kansas City, ktoré podľa agentúry AP vlastní argentínsky cukrár.
S gratuláciami prispievali aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), hráčov bývalý klub Barcelona či Messiho súčasný zamestnávateľ Inter Miami.
V jeho rodnom meste Rosariu mu zase približne 5000 školákov na diaľku zaspievalo "Všetko najlepšie", niektorí z nich priniesli aj torty.
Messi štartuje na šiestych majstrovstvách sveta, o rekord sa s ním delia Portugalčan Cristiano Ronaldo a mexický brankár Guillermo Ochoa.
Ďalším štatistikám už kraľuje Messi sám, a síce v počte odohratých zápasov (28) a strelených gólov (18). Strelecký zápis Nemca Miroslava Kloseho s 16 trefami vyrovnal hattrickom pri vstupe do turnaja proti Alžírsku a vylepšil dvoma trefami proti Rakúsku.
Na turnaji obstaral zatiaľ všetky doterajšie bránky úradujúcich majstrov sveta a najmä jeho zásluhou má Argentína s predstihom istý postup do vyraďovacej fázy.