    Jordánsko
    Jordánsko
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Skupina J
    Dallas
    04:00
    Argentína
    Argentína
    PrehľadMessi

    Messi je minimálne na takej úrovni ako v roku 2022. V základnej zostave však bude chýbať

    Argentínsky futbalista Lionel Messi počas tréningu.
    Argentínsky futbalista Lionel Messi počas tréningu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. jún 2026 o 08:36
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    Kapitán Argentíny oslávil v stredu 39. narodeniny.

    Argentínčan Lionel Messi nebude štartovať v základnej zostave v záverečnom dueli J-skupiny na MS 2026 proti Jordánsku. Na predzápasovej tlačovej konferencii to v piatok potvrdil tréner tímu Lionel Scaloni.

    Obhajcovia titulu majú so šiestimi bodmi garantovaný postup z prvej priečky. V úvode si poradili s Alžírskom 3:0, potom zdolali Rakúsko 2:0.

    „Leo nastúpi neskôr. Už som potvrdil zostavu, ale definitívne to bude isté zajtra,“ citovala Scaloniho agentúra AFP.

    Všetkých päť gólov Argentíny dosiaľ strelil Messi, ktorý je na čele tabuľky strelcov a prekonal aj historický rekord Miroslava Kloseho na svetových šampionátoch (16 gólov).

    Kapitán tímu v stredu oslávil 39. narodeniny. „Povedal by som, že je na úplne rovnakej úrovni ako v roku 2022, alebo dokonca lepšej,“ povedal obranca Nicolas Tagliafico.

    Súboj na Štadióne AT&T v Arlingtone má úvodný výkop v nedeľu o 4.00 SELČ. Jordánsko má v tabuľke istú poslednú štvrtú pozíciu.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    2
    2
    0
    0
    5:0
    6
    V
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    3
    AlžírskoAlžírskoALG
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    4
    JordánskoJordánskoJOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas


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    Domov»MS vo futbale 2026»Messi je minimálne na takej úrovni ako v roku 2022. V základnej zostave však bude chýbať