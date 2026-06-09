Na svetovom šampionáte nebude viacero hviezd. Chýba Lewandowski a opäť aj Taliansko

Na futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku budú chýbať viacerí hráči svetového kalibru. Niektorí sa na záverečný turnaj nedostali pre neúspešnú kvalifikáciu svojich reprezentácií, ďalších vyradili zranenia alebo rozhodnutia trénerov pri konečnej nominácii.
Na zozname absentujúcich vyčnievajú poľský útočník Robert Lewandowski, gruzínsky špílmacher Chviča Kvaracchelija alebo taliansky brankár Gianluigi Donnarumma.
Poľsko sa na konci marca predstavilo v európskej baráži o postup. Nad Albánskom síce triumfovalo 2:1, ale vo finále prehralo so Švédskom 2:3 a 37-ročný Lewandowski prišiel s najväčšou pravdepodobnosťou o poslednú možnosť zahrať si na svetovom šampionáte.
Najúspešnejší strelec v histórii poľskej reprezentácie (89 gólov) má za sebou dve účasti na MS. Pred štyrmi rokmi v Katare doviedol mužstvo do osemfinále, v ktorom Poliaci podľahli neskorším finalistom z Francúzska 1:3.
Gruzínsko zase príjemne prekvapilo osemfinálovou účasťou na ME 2024 v Nemecku, ale v skupinovej fáze európskej kvalifikácie na blížiace sa MS vyhralo len jeden zápas.
Svetový šampionát tak nezažije hviezda Paríža St. Germain Kvaracchelija, ktorý nedávno oslavoval triumf v prestížnej Lige majstrov.
Štvornásobní majstri sveta Taliani neuspeli v baráži, keď ich po jedenástkovom rozstrele vo finále vyradila Bosna a Hercegovina.
V dôsledku toho bude na turnaji chýbať jeden z najlepších brankárov sveta – jednotka Manchestru City Donnarumma, ale aj ďalšie mená ako Sandro Tonali či Nicolo Barella. „Squadra Azzurra“ sa neprebojovala na tretie MS za sebou.
Z európskych tímov sa na záverečný turnaj nedostalo ani Maďarsko s ofenzívnym stredopoliarom Liverpoolu Dominikom Szoboszlaiom či Slovinsko s brankárom Atletica Madrid Janom Oblakom a útočníkom Manchestru United Benjaminom Šeškom.
Spomedzi afrických hráčov absentujú Šeškov klubový spoluhráč Bryan Mbeumo z Kamerunu, útočník Borussie Dortmund Serhou Guirassy z Guiney alebo krídelník Atletica Ademola Lookman z Nigérie.
Medzi najväčšie absencie spomedzi zranených hráčov patrí Rodrygo. Brazílsky krídelník si v marci roztrhol predný skrížený väz v pravom kolene a prišiel o šancu napraviť sklamanie z MS 2022, kde v neúspešnom štvrťfinálovom rozstrele proti Chorvátsku nepremenil pokutový kop.
Brazília nebude mať k dispozícii ani stopéra Realu Madrid Edera Militaa, útočník londýnskej Chelsea Joao Pedro sa naopak nezmestil do nominácie Carla Ancelottiho napriek vydarenej klubovej sezóne.
Zranenia vyradili tiež holandského stredopoliara Xaviho Simonsa (Tottenham Hotspur), francúzskeho útočníka Huga Ekitikeho (Liverpool), nemeckého útočníka Sergea Gnabryho (Bayern Mníchov) alebo japonského krídelníka Kaorua Mitomu (Brighton).
Pozornosť vyvolali aj rozhodnutia viacerých trénerov. Kormidelník anglického tímu Thomas Tuchel vynechal z nominácie stredopoliarov Colea Palmera (Chelsea) a Phila Fodena (Manchester City) či obrancov Trenta Alexandra-Arnolda (Real Madrid) a Harryho Maguirea (Manchester United).
V drese Španielska nebude na svetovom šampionáte prvýkrát v histórii štartovať ani jeden hráč Realu, do menoslovu Luisa de la Fuenteho sa tak nezmestili Dean Huijsen ani Dani Carvajal.
Francúzsko sa predstaví bez ďalšieho hráča „bieleho baletu“ Eduarda Camavingu, Nemecko bez krídelníka Dortmundu Karima Adeyemiho.