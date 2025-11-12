Sauer si váži každú minútu v reprezentácii. Odplaty sa nebojíme, vyhlásil

SENEC. Slovenský futbalista Leo Sauer zaznamenal túto jeseň premiérový štart v základe národného tímu, kde figuroval v priebehu kvalifikácie na MS 2026 hneď trikrát.
Devätnásťročný útočník sa blysol pri senzačnej výhre 2:0 nad Nemeckom, no k jeho väčšej minutáži prispeli aj zranenia skúsenejších spoluhráčov.
Na svojom poste ľavého krídelníka má opäť konkurenciu v podobe Lukáša Haraslína, je však vďačný za každú minútu v národnom drese.
Nemca poslal na lavičku
V poslednom zápase proti Luxembursku (2:0) nastúpil v 84. minúte práve namiesto Haraslína.
„Bol som pripravený nastúpiť proti Nemecku, pretože už v tej situácii nebola iná možnosť ako postaviť mňa. Som rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Myslím si, že som sa tým zápasom posunul v očiach fanúšikov aj trénerov.
Úprimne, som rád za každú minútu, ktorú môžem odohrať za reprezentáciu,“ povedal hráč holandského Feyenoordu Rotterdam.
V septembri na Tehelnom poli „poslal na lavičku“ pravého obrancu Nnamdiho Collinsa, ktorý bol vystriedaný už v polčase.
Odplaty sa nebojí
„Nebojím sa nejakej odplaty, Nemci na ten prvý zápas už možno aj zabudli. Teraz však budú podľa mňa oveľa lepšie pripravení ako vtedy, pretože v tom prvom stretnutí nás možno trochu podcenili.
Tentoraz si už určite povedia, že sa to nemôže zopakovať, takže to bude o to ťažšie stretnutie. Navyše hráme vonku, takže to bude veľká výzva, ale aj skvelý duel. Myslím si, že všetci, čo sme tu, sme snívali o takýchto zápasoch pred takým publikom.
Urobíme všetko pre to, aby sme sa pripravili čo najlepšie a potom uvidíme ako to dopadne,“ povedal Sauer.
Ešte pred pondelkovým stretnutím v Lipsku však čaká „sokolov“ v piatok v Košiciach duel so Severným Írskom, kde si môžu zabezpečiť minimálne účasť v baráži.
Pochválil Haraslína
„Tréner Francesco Calzona spomínal, že v zápasoch proti takýmto súperom je veľmi dôležitá hra jeden na jedného, pretože sú fyzicky silní a majú výbornú obranu.
Využiť situácie jeden na jedného sa dá v každom stretnutí a je to jedna z najnebezpečnejších zbraní vo futbale. Takže keď sa taká príležitosť naskytne, určite ju treba využiť,“ opísal Sauer.
Voči Haraslínovi, s ktorým v reprezentácii súperí o post, zášť necíti: „'Šulo' je výborný futbalista, jeden z najlepších krídelníkov, akých na Slovensku máme.
Snažím sa učiť z jeho silných stránok na každom tréningu a často ho sledujem, pretože je veľmi gólový hráč. Som rád, že môžem mať pred sebou takéhoto spoluhráča a môžem sa od neho učiť.“
Patrí k oporám
Vo Feyenoorde patrí mladý krídelník k oporám, no stále čaká na prvý gól v tejto sezóne. „Určite momentálne najviac pracujem na finálnej fáze.
Tréneri ma v tom podporujú a pomáhajú mi, často po tréningu robím aj extra cvičenia, aby som sa v tom zlepšil. Verím, že postupne sa to tréningami zlepší, prelomí sa to a góly začnú padať,“ zhodnotil mladší z bratov Sauerovcov, ktorý sa do Feyenoordu vrátil po ročnom hosťovaní v Brede.
V ročníku 2023/24 strelil za materský gól dva góly v 13 ligových dueloch. Jeho trénerom je momentálne ikonický Robin van Persie, niekdajší útočník Arsenalu, Manchestru United i holandskej reprezentácie.
„Som rád, že tréner so mnou pracuje veľmi intenzívne. Po tréningoch mávame s ním a ešte s niekoľkými hráčmi individuálne cvičenia, kde sa venujeme detailom – ťažko sa to opisuje, ale ide naozaj do hĺbky.
Neustále mi dodáva sebavedomie, aby som sa nebál strieľať na bránu, púšťať sa do súbojov jeden na jedného a aby som bol odvážny. To je asi to najdôležitejšie, čo mi odovzdáva,“ dodal Sauer.