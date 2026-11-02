Rozhodnutie otvára otázku účasti Ukrajiny na MS. Bojkot je podľa funkcionára najhoršia voľba

Bývalý viceprezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Kalervo Kummola je presvedčený, že Ukrajina nepríde o účasť na budúcoročných MS v Nemecku napriek rozhodnutiu Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate Ruska.
Fínsky funkcionár uviedol, že o tejto otázke už diskutoval aj s predstaviteľmi vedenia IIHF.
„Som si úplne istý, že Ukrajinu nemožno vyradiť zo šampionátu,“ vyhlásil Kummola v pondelok pre fínsky verejnoprávny rozhlas Yle.
Ukrajina má spomedzi účastníkov budúcoročných MS najnižšie postavenie vo svetovom rebríčku, a preto podľa pôvodného systému hrozí, že práve ona by musela uvoľniť miesto Rusku.
Kummola však verí, že sa nájde iné riešenie, napríklad aj dočasné rozšírenie elitnej kategórie.
Bývalý šéf fínskeho hokejového zväzu zároveň odmieta individuálny bojkot šampionátu.
Potrebujeme jednotný postup
„Bojkot jednej alebo dvoch krajín je najhoršou možnosťou, pretože nikdy k ničomu neviedol. Teraz potrebujeme jednotný postup,“ zdôraznil.
Verí, že národné zväzy prijmú rázne rozhodnutia proti návratu Ruska. „Ak nie, o veci pravdepodobne rozhodnú politickí predstavitelia.
Verím, že v rámci EÚ panuje jednotný názor, že Rusko by nemalo byť pripustené na turnaj, kým trvá vojna,“ zdôraznil Kummola.
Za jednu z možností označil aj odloženie vykonateľnosti rozhodnutia CAS o jeden rok. Medzinárodná hokejová federácia by sa tak neriadila rozhodnutím Športového arbitrážneho súdu (CAS) hneď a celá záležitosť by sa odložila až na budúce leto.
„Rusko by tak túto zimu zostalo mimo hry – samozrejme s nádejou, že do toho času by sa vojna mohla skončiť,“ vyhlásil fínsky funkcionár.
Rada IIHF zasadá v pondelok a utorok 2. a 3. novembra vo švajčiarskom Zürichu. Po verdikte CAS má rokovať aj o praktických dôsledkoch návratu ruských reprezentácií na medzinárodnú scénu.
Federácia musí posúdiť prípadné zmeny účastníkov, súťažných formátov a rozpisov, ako aj otázky dopravy, ubytovania a bezpečnosti.
„Rozhodnutie CAS nezohľadňuje praktické aspekty, ktoré nemožno realizovať okamžite,“ uviedla IIHF vo svojom stanovisku ešte z 30. októbra. Zároveň zdôraznila, že rozhodnutie arbitráže bude rešpektovať.
CAS minulý týždeň vyhovel odvolaniu Ruskej hokejovej federácie a nariadil IIHF umožniť Rusku prihlásiť svoje reprezentácie na päť svetových šampionátov v roku 2027 vrátane mužských MS v Nemecku a juniorského šampionátu v Kanade.
Rusko bolo z medzinárodných súťaží IIHF vylúčené po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.