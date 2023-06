VIDEO: Ťažké váhy tak, ako ich diváci milujú. Bývalý boxer knokautoval poľskú legendu

VARŠAVA. Obaja patrili vo svojich pôvodných odvetviach medzi absolútnu svetovú špičku, teraz sa stretli v očakávanom zápase pod pravidlami MMA.

Artur Szpilka, má za sebou v profi ringu súboji s takými menami ako Deontay Wilder, Bryant Jennings alebo Derek Chisora.

No nie je to tak dávno, čo ho zlákali promotéri najväčšej poľskej organizácie KSW, aby sa začal pripravovať v novej disciplíne, a to v MMA.