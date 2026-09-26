Vlaňajším víťazom sa v Bratislave darí. Španielsky pár vedie po rytmických tancoch

Memoriál Ondreja Nepelu 2026
tance na ľade - rytmické tance:
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Krajina
Meno
Body
1.
Olivia Smartová, Tim Dieck
79,17
2.
Oona Brownová, Gage Brown
76,59
3.
Juulia Turkkilová, Matthias Versluis
76,45
4.
Natálie Taschlerová, Filip Taschler
74,20
5.
Juka Oriharová, Juho Pirinen
73,79
6.
Loicia Demougeotová, Theo le Mercier
73,40
Španielski krasokorčuliari Olivia Smartová a Tim Dieck viedli súťaž tanečných párov na Memoriáli Ondreja Nepelu po sobotňajších rytmických tancoch.
Víťazi vlaňajšieho ročníka podujatia v Bratislave boli na čele poradia so ziskom 79,17 bodu.
Priebežné druhé miesto patrilo americkej dvojici Oona Brownová, Gage Brown (76,59), tretí boli Juulia Turkkilová a Matthias Versluis z Fínska (76,45).
Väčšina párov predstavila na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu nové programy, téma pre rytmické tance v sezóne 2026/2027 je „rytmus a valčík“.
Po osemročnej prestávke bola súčasťou memoriálu aj súťaž športových dvojíc. V nej štartovali dve dvojice a z prvého miesta sa tešili Američania Olivia Floresová a Mark Sadusky so ziskom 152,97 bodu.
Zarah Woodová a Flavien Giniaux z Veľkej Británie na nich stratili takmer 17 bodov. Slovensko v párových disciplínach zastúpenie nemalo.