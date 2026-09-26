Vlaňajším víťazom sa v Bratislave darí. Španielsky pár vedie po rytmických tancoch

Olivia Smartová a Tim Dieck
Olivia Smartová a Tim Dieck (Autor: X/Hielo Español)
TASR|26. sep 2026 o 16:46
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Témou rytmických tancov v novej sezóne je „rytmus a valčík“.

Memoriál Ondreja Nepelu 2026

tance na ľade - rytmické tance:

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Krajina

Meno

Body

1.

ESP

Olivia Smartová, Tim Dieck 

79,17

2.

USA

Oona Brownová, Gage Brown

76,59

3.

FIN

Juulia Turkkilová, Matthias Versluis

76,45

4.

CZE

Natálie Taschlerová, Filip Taschler

74,20

5.

FIN

Juka Oriharová, Juho Pirinen

73,79

6.

FRA

Loicia Demougeotová, Theo le Mercier 

73,40

Španielski krasokorčuliari Olivia Smartová a Tim Dieck viedli súťaž tanečných párov na Memoriáli Ondreja Nepelu po sobotňajších rytmických tancoch.

Víťazi vlaňajšieho ročníka podujatia v Bratislave boli na čele poradia so ziskom 79,17 bodu.

Priebežné druhé miesto patrilo americkej dvojici Oona Brownová, Gage Brown (76,59), tretí boli Juulia Turkkilová a Matthias Versluis z Fínska (76,45).

Väčšina párov predstavila na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu nové programy, téma pre rytmické tance v sezóne 2026/2027 je „rytmus a valčík“.

Po osemročnej prestávke bola súčasťou memoriálu aj súťaž športových dvojíc. V nej štartovali dve dvojice a z prvého miesta sa tešili Američania Olivia Floresová a Mark Sadusky so ziskom 152,97 bodu.

Zarah Woodová a Flavien Giniaux z Veľkej Británie na nich stratili takmer 17 bodov. Slovensko v párových disciplínach zastúpenie nemalo.

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