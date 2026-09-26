Zvládol náročnú trojkombináciu. Hagara obhájil pozíciu z krátkemu programu

Adam Hagara počas voľnej jazdy na 34. ročníku Memoriálu Ondreja Nepelu
Adam Hagara počas voľnej jazdy na 34. ročníku Memoriálu Ondreja Nepelu (Autor: TASR)
TASR|26. sep 2026 o 23:43
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Víťaz v Bratislave predviedol štyri štvorité skoky.

Memoriál Ondreja Nepelu 2026

muži - konečné poradie:

#

Krajina

Meno

Body

1.


Jevgenij Semenenko

292,09

2.

ITA

Daniel Grassl

278,80

3.

KAZ

Michail Šajdorov

272,75

4.


Gleb Lutfullin

251,46

5.

FRA

Adam Siao Him Fa

249,35

6.

SVK

Adam Hagara

225,18

12.

SVK

Lukáš Václavík

200,41

27.

SVK

Jozef Čurma

123,62

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil konečné 6. miesto na domácom Memoriáli Ondreja Nepelu.

Za sobotňajšiu voľnú jazdu dostal 144,95 bodu a s celkovou známkou 225,18 obhájil svoju pozíciu z krátkemu programu.

Víťazom sa stal Rus Jevgenij Semenenko štartujúci so štatútom neutrálneho športovca. Od rozhodcov si vyslúžil 292,09 bodu.

Hagara vstúpil do novej sezóny bez zaradenia štvoritého skoku. Pred domácimi divákmi predviedol oba nové programy, na voľnú jazdu zvolil hudbu zo seriálu Andor.

V jej úvode predviedol náročnú trojkombináciu a zajazdil ju čisto s výnimkou nedorotovaného trojitého axla.

Víťazný Semenenko predviedol štyri štvorité skoky a triumfoval s viac než 13-bodovým náskokom pred Talianom Danielom Grasslom.

V prvej trojke sa poradie po krátkom programe nezmenilo, tretí skončil úradujúci olympijský šampión Michail Šajdorov z Kazachstanu so ziskom 272,75 bodu.

Medzi najlepšiu šesticu sa pred Hagaru vyšvihol dvojnásobný európsky šampión Adam Siao Him Fa, ktorý bol po krátkom programe deviaty.

Ďalší Slovák Lukáš Václavík zostal na 12. priečke, na ktorej figuroval aj po krátkom programe. Vo voľnej jazde ustál všetky skoky, ale spadol počas choreografickej aj krokovej pasáže.

Jozef Čurma, ktorý bol po krátkom programe posledný, si po voľnej jazde polepšil o jednu priečku a obsadil konečné 27. miesto.

Krasokorčuľovanie

    Adam Hagara počas voľnej jazdy na 34. ročníku Memoriálu Ondreja Nepelu.
    Adam Hagara počas voľnej jazdy na 34. ročníku Memoriálu Ondreja Nepelu.
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