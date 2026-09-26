Zvládol náročnú trojkombináciu. Hagara obhájil pozíciu z krátkemu programu

Memoriál Ondreja Nepelu 2026
muži - konečné poradie:
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Krajina
Meno
Body
1.
Jevgenij Semenenko
292,09
2.
Daniel Grassl
278,80
3.
Michail Šajdorov
272,75
4.
Gleb Lutfullin
251,46
5.
Adam Siao Him Fa
249,35
6.
Adam Hagara
225,18
12.
Lukáš Václavík
200,41
27.
Jozef Čurma
123,62
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil konečné 6. miesto na domácom Memoriáli Ondreja Nepelu.
Za sobotňajšiu voľnú jazdu dostal 144,95 bodu a s celkovou známkou 225,18 obhájil svoju pozíciu z krátkemu programu.
Víťazom sa stal Rus Jevgenij Semenenko štartujúci so štatútom neutrálneho športovca. Od rozhodcov si vyslúžil 292,09 bodu.
Hagara vstúpil do novej sezóny bez zaradenia štvoritého skoku. Pred domácimi divákmi predviedol oba nové programy, na voľnú jazdu zvolil hudbu zo seriálu Andor.
V jej úvode predviedol náročnú trojkombináciu a zajazdil ju čisto s výnimkou nedorotovaného trojitého axla.
Víťazný Semenenko predviedol štyri štvorité skoky a triumfoval s viac než 13-bodovým náskokom pred Talianom Danielom Grasslom.
V prvej trojke sa poradie po krátkom programe nezmenilo, tretí skončil úradujúci olympijský šampión Michail Šajdorov z Kazachstanu so ziskom 272,75 bodu.
Medzi najlepšiu šesticu sa pred Hagaru vyšvihol dvojnásobný európsky šampión Adam Siao Him Fa, ktorý bol po krátkom programe deviaty.
Ďalší Slovák Lukáš Václavík zostal na 12. priečke, na ktorej figuroval aj po krátkom programe. Vo voľnej jazde ustál všetky skoky, ale spadol počas choreografickej aj krokovej pasáže.
Jozef Čurma, ktorý bol po krátkom programe posledný, si po voľnej jazde polepšil o jednu priečku a obsadil konečné 27. miesto.