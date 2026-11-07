Historický zápis po pôrode aj britská obhajoba triumfu. Českým súrodencom ušla medaila

Japonská krasokorčuliarka Mone Čibová sa stala víťazkou podujatia Grand Prix ISU v Číne. V sobotu predviedla druhú najlepšiu voľnú jazdu a súťaž žien v Šen-čene ovládla so ziskom 224,48 bodu pred Alexandrou Ignatovovou z Ruska (221,27), ktorá sa vrátila do kolotoča GP po piatich rokoch. Bronz získala Kórejčanka Lee Hae-in (210,79).
Dvojnásobná medailistka z majstrovstiev sveta Čibová triumfovala napriek tomu, že Ignatovová ako jediná predviedla štvoritý skok (lutz).
Dvadsaťdvaročnej Ruske, striebornej z olympiády v Tokiu, sa minulé leto narodil syn Michail a stala sa prvou krasokorčuliarkou v histórii, ktorá získala medailu na podujatí GP po pôrode. Rusi a Bielorusi môžu od tejto sezóny súťažiť ako neutrálni športovci.
Súťaž tanečných párov vyhrali Briti Lilah Fearová a Lewis Gibson, ktorí triumfovali aj na minulotýždňovej Kanadskej korčuli.
So známkou 194,93 bodu získali zlato pred gruzínskou dvojicou Diana Davisová, Gleb Smolkin (193,54), pódium doplnili španielski reprezentanti Olivia Smartová a Tim Dieck.
Len o deväť stotín ušla medaila súrodencom Natálii a Filip Taschlerovým z Česka.
Športové dvojice ovládol ruský pár Anastasia Mišinová, Alexandr Galľamov s viac než 10-bodovým náskokom pred úradujúcimi majstrami Európy a striebornými medailistami z olympiády v Miláne i MS v Prahe Anastasiou Metelkinovou a Lukom Berulavom zastupujúcich Gruzínsko.
Bronz získali Japonci Juna Nagaoková a Sumitada Moriguči.
Grand Prix ISU - Čínsky pohár
Tanečné páry - konečné poradie:
1. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V. Brit.) 194,93, 2. Diana Davisová, Gleb Smolkin (Gruz.) 193,54, 3. Olivia Smartová, Tim Dieck (Šp.) 178,30, 4. Natálie Taschlerová, Filip Taschler (ČR) 178,21, 5. Loicia Demougeotová, Theo le Mercier (Fr.) 176,94, 6. Emily Brattiová, Ian Somerville (USA) 167,97
Ženy - konečné poradie:
1. Mone Čibová (Jap.) 224,48 bodu, 2. Alexandra Ignatovová (Rus.) 221,27, 3. Lee Hae-in (Kór. rep.) 210,79, 4. Anastasia Gubanovová (Gruz.) 208,58, 5. Lara Naki Gutmannová (Tal.) 202,69, 6. Mako Jamašitová (Jap.) 193,32
Športové dvojice - konečné poradie:
1. Anastasia Mišinová, Alexandr Galľamov (Rus.) 209,84 bodu, 2. Anastasia Metelkinová, Luka Berulava (Gruz.) 198,27, 3. Juna Nagaoková, Sumitada Moriguči (Jap.) 181,50, 4. Karina Akopovová, Nikita Rachmanin (Arm.) 181,46, 5. Chelsea Liuová, Ryan Bedard (USA) 163,02, 6. Valentina Plazasová, Maximiliano Fernandez (USA) 158,19