Americký krasokorčuliar Ilia Malinin sa stal víťazom NHK Trophy v Tokiu, záverečného šiesteho podujatia základnej časti Grand Prix ISU.
Po sobotňajšom prekonaní vlastného historického maxima v krátkom programe výkonom 114,81 bodu sa už v nedeľu vo voľnej jazde k rekordným číslam nedostal, no i s celkovým skóre 305,31 s prehľadom triumfoval.
Voľnú jazdu Malinina poznačil už úvodný skok, ktorým bol iba dvojitý flip. Následne improvizoval, pozmenil choreografiu svojich prvkov a predviedol napokon všetky čisto.
Pripísal si tak prvenstvo rovnako ako na Americkej korčuli a s maximálnym počtom 30 bodov postúpil do finále Grand Prix, ktoré bude 10.-12. decembra v čínskom Čchung-čchingu.
VIDEO: Voľná jazda Iliu Malinina na NHK Trophy
V súťaži žien triumfovala Šin Dži-a z Kórejskej republiky, ktorá sa do čela vyšvihla z druhej priečky po krátkom programe.
Vo voľnej jazde si zapísala známku 145,53 a celkovým skóre 220,84 bodu predstihla domácu favoritku Mone Čibovú. Líderka po krátkom programe dostala od rozhodcov vo voľnej jazde 137,45 bodu a klesla na 2. miesto.
V športových dvojiciach triumfovali Nemci Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin (213,08), v tancoch na ľade Američania Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik (203,29). Oba páry udržali vedúcu pozíciu po prvej časti súťaže.
Grand Prix ISU - NHK Trophy v Tokiu
Muži: 1. Ilia Malinin (USA) 305,31 b. (114,81 b./190,50 b.), 2. Kevin Aymoz (Fr.) 270,49 (94,15/176,34), 3. Lukas Britschgi (Švajč.) 266,02 (90,81/175,21), 4. Daniel Grassl (Tal.) 262,86 (91,66/171,20), 5. Rio Nakata (Jap.) 258,05 (82,62/175,43), 6. Piotr Gumennik (Rus.) 253,11 (90,60/162,51)
Ženy: 1. Šin Dži-a (Kór. rep.) 220,84 b. (75,31 b./145,53), 2. Mone Čibová (Jap.) 214,57 (77,12/137,45), 3. Ju Jung (Kór. rep.) 199,99 (71,42/128,57), 4. Juna Aokiová (Jap.) 198,98 (69,17/129,81), 5. Alina Gorbačovová (Rus.) 193,87 (71,48/122,39), 6. Mako Jamašitová (Jap.) 190,85 (69,34/121,51)
Športové dvojice: 1. Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin (Nem.) 213,08 b. (75,21 b./137,87 b.), 2. Juna Nagaoková, Sumitada Moriguči (Jap.) 195,69 (69,78/125,91), 3. Karina Akopovová, Nikita Rachmanin (Arm.) 178,39 (66,95/111,44), 4. Anna Valesiová, Martin Bidař (ČR) 161,04 (59,77/101,27), 5. Chelsea Liuová, Ryan Bedard (USA) 160,08 (59,71/100,37), 6. Jazmine Desrochersová, Kieran Thrasher (Kan.) 152,75 (55,27/97,48)
Tance na ľade: 1. Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik (USA) 203,29 b. (83,16 b./120,13 b.), 2. Christina Carreirová, Anthony Ponomarenko (USA) 196,88 (80,82/116,06), 3. Olivia Smartová, Tim Dieck (Šp.) 186,47 (75,71/110,76), 4. Juulia Turkkilová, Matthias Versluis (Fín.) 182,73 (77,01/105,72), 5. Júka Oriharová, Juho Pirinen (Fín.) 175,92 (71,93/103,99), 6. Marjorie Lajoieová, Jean-Luc Baker (Kanada) 173,00 (70,57/102,43)