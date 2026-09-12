Hviezdne obsadenie v Bratislave. Príde olympijský víťaz aj dvojnásobný európsky šampión

V posledný septembrový víkend sa v Bratislave tradične konajú veľké medzinárodné krasokorčuliarske preteky.
Memoriál Ondreja Nepelu bude v tomto roku trvať až tri dni od 25. do 27. septembra. Jeho dejiskom je Zimný štadión Ondreja Nepelu.
Po dlhom čase sa na ňom predstavia všetky štyri kategórie.
Kategória športových dvojíc sa na podujatie vracia po ôsmich rokoch. Táto časť pretekov zatiaľ nie je súčasťou seriálu Challenger.
V tomto roku sa prihlásili iba tri dvojice: jedna z Veľkej Británie a dve zo Spojených štátov amerických. Organizátori však veria, že postupne sa aj táto kategória dostane do povedomia a v nasledujúcich rokoch v nej bude viac pretekárov.
V ten istý víkend ako Nepelov memoriál sa v nemeckom Oberstdorfe uskutoční tradičná Nebelhorn Trophy. Obsadenie pretekov v Bratislave je však oveľa silnejšie, najmä v kategórii jednotlivcov.
Prvý štart od olympiády
Súťaž mužov ponúka niekoľko hviezdnych mien. Celkovo sa prihlásilo 29 súťažiacich.
Nechýba medzi nimi ani čerstvý olympijský víťaz z Milána Michail Šajdorov. Bude to prvý súťažný štart kazašského pretekára od olympijského triumfu, keďže na majstrovstvách sveta v Prahe neštartoval.
22-ročný pretekár zatiaľ nezverejnil, na akú hudbu bude jazdiť v novej sezóne, prezradil však, že jeho krátky program skladala Shae-Lynn Bourneová a voľnú jazdu mu pripravil Benoit Richaud. Obaja patria k najuznávanejším choreografom v krasokorčuliarskom svete.
Šajdorov je skvelý zabávač a výborný skokan. Ako jediný na svete skáče kombinácie so štvoritým skokom ako druhý skok v poradí.
Ďalším lákadlom pre divákov je Francúz Adam Siao Him Fa. Minulá sezóna mu nevyšla podľa predstáv. Na olympiáde skončil piaty, na MS v Prahe siedmy, pritom po krátkom programe na oboch podujatiach bol v prvej trojke.
Dvojnásobný majster Európy už má za sebou prvý štart v sezóne. Na francúzskych pretekoch Masters zvíťazil, ale jeho výkony ešte boli ďaleko od ideálu.
Nový krátky program má na jazzovú hudbu, voľnú jazdu na pieseň Here Comes the River od Patricka Watsona. Obe jazdy skladal jeho „dvorný choreograf“ Benoit Richaud.
Talian Daniel Grassl sa do Bratislavy vracia už po tretí raz. Diváci budú mať možnosť po prvý raz vidieť jeho nový krátky program na soundtrack hororového filmu Substancia. Taliansky pretekár pred dvoma rokmi v Bratislave vyhral, pred rokom obsadil tretiu priečku. V uplynulej sezóne bol deviaty na olympiáde a ôsmy na svetovom šampionáte.
Hagara má nové jazdy
Domácim favoritom bude Adam Hagara – desiaty na majstrovstvách Európy v Sheffielde, pätnásty na MS v Prahe, olympionik.
Bude to premiéra jeho nových jázd, ktorých choreografom bol Ádám Sólya. Krátky program vytvorili na pieseň Mercy od Shawna Mendesa a voľnú jazdu na hudbu zo seriálu Andor.
Na podujatí sa predstavia aj ďalší slovenskí pretekári Lukáš Václavík a Jozef Čurma. Václavík už má za sebou prvé preteky v tejto sezóne, v Japonsku na Kinoshita Cupe skončil na 14. mieste.
V súťaži žien nastúpia na ľad domáce pretekárky Olívia Lengyelová a Terézia Pócsová.
Pre staršiu zo sestier Lengyelových, 17-ročnú Olíviu, to bude prvý štart na seniorských pretekoch. V tejto sezóne absolvovala už dva podujatia juniorskej Grand Prix. V Rige bola siedma a v Bangkoku deviata.
Účastníčka viacerých veľkých podujatí Vanesa Šelmeková sa stále zotavuje po operácii.
Historická premiéra
Aj v kategórii žien sa môžu diváci tešiť na výnimočné zahraničné pretekárky.
Na štartovej listine figuruje Belgičanka Nina Pinzarroneová, ktorá má dva bronzy z ME a bola tretia aj na MS v Prahe. Pred novou sezónou odišla od svojej dlhoročnej trénerky Ans Bocklandtovej a pripravuje sa v Colorado Springs pod vedením Damona Allena.
V krátkom programe jazdí na tango z filmu Vôňa ženy, vo voľnej jazde používa soundtrack z filmu Spasiteľ (Project Hail Mary).
21-ročná Kórejčanka Haein Lee bola pred troma rokmi druhá na majstrovstvách sveta. Na tohtoročnej olympiáde skončila na ôsmom mieste.
V novej sezóne jazdí v krátkom programe na skladbu Experience od Ludovica Einaudiho, voľnú jazdu má na motívy Veľkého Gatsbyho.
Skvelé obsadenie má aj kategória tancov. Nebudú chýbať Natalie a Filip Taschlerovci z Čiech, Olivia Smartová a Tim Dieck zo Španielska, Loicia Demougeot a Theo Le Mercier z Francúzska ako aj dva fínske páry: Yuka Oriharová s Juhom Pirinenom a Juulia Turkkilová s Matthiasom Versluisom.
Spojené štáty americké pošlú tri silné páry: Oona Brownovú s Gageom Brownom, Caroline Greenovú s Michaelom Parsonsom a Evu Pateovú s Loganom Byeom.
Diváci budú svedkom aj historického okamihu, po prvý raz sa totiž na súťaži ISU predstaví tanečný pár z Egypta, Sophia Awny Farajallahová s Maksymom Spodyrievom.
Slovensko momentálne nemá seniorský tanečný pár.
Mala prísť aj Valijevová
Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) v aktuálnej sezóne umožnila štart na medzinárodných súťažiach aj ruským a bieloruským pretekárom, ak spĺňajú kritériá neutrálneho športovca.
V Bratislave sa predstavia ruskí pretekári v dvoch kategóriách. V tancoch na ľade sa predstavia Irina Chavroninová s Devidom Naryžným.
V kategórii mužov sú na štartovej listine traja pretekári: Grigorij Fedorov, Gleb Lutfullin a Jevgenij Semenenko.
Najviac skúseností z nich má Semenenko, ktorý súťažil aj na olympiáde v roku 2022, kde skončil ôsmy.
Pôvodne bola do Bratislavy prihlásená aj Kamila Valijevová, majsterka Európy z roku 2022, ktorú preslávil dopingový škandál počas olympiády pred štyrmi rokmi, ISU jej však nakoniec odobrala neutrálny štatút.