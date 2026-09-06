Bol majstrom sveta aj ministrom. Zomrel po dlhom boji s Parkinsonovou chorobou

Vo veku 86 rokov zomrel v sobotu Otto Jelinek, kanadský krasokorčuliar, podnikateľ a politik českého pôvodu.
Rodák z Prahy sa na majstrovstvách sveta v českej metropole v roku 1962 stal spolu so sestrou Máriou majstrom sveta v súťaži športových dvojíc.
Vo svojej zbierke mali zo svetových šampionátov aj striebro a dve bronzové medaily. Reprezentovali Kanadu, kam ich rodina emigrovala v roku 1948. O Jelinkovom úmrtí informovala v stanovisku zaslanom ČTK jeho rodina.
Jelinkovci štartovali aj na olympijských hrách v roku 1960 v Squaw Valley, kde skončili na štvrtom mieste. Po zisku titulu majstrov sveta o dva roky neskôr ukončili kariéru.
Jelinek začal podnikať v oblasti výroby a predaja športových potrieb. Politike sa začal venovať začiatkom 70. rokov a od roku 1972 bol viac ako 20 rokov poslancom kanadského parlamentu za Progresívnu konzervatívnu stranu.
V rokoch 1984 až 1993 postupne pôsobil ako minister športu, minister služieb a minister národných príjmov.
Ako minister športu mal na starosti prípravu olympijských hier v Calgary. V rokoch 2013 až 2016 bol veľvyslancom Kanady v Českej republike.
Rodina oznámila, že Jelinek zomrel pokojne v nemocnici po tom, čo takmer 20 rokov žil s Parkinsonovou chorobou.