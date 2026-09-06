Bol majstrom sveta aj ministrom. Zomrel po dlhom boji s Parkinsonovou chorobou

Otto Jelinek
Otto Jelinek (Autor: The Globe and Mail)
ČTK|7. sep 2026 o 00:18
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V roku 1962 sa stal spolu so sestrou Máriou majstrom sveta v súťaži športových dvojíc.

Vo veku 86 rokov zomrel v sobotu Otto Jelinek, kanadský krasokorčuliar, podnikateľ a politik českého pôvodu.

Rodák z Prahy sa na majstrovstvách sveta v českej metropole v roku 1962 stal spolu so sestrou Máriou majstrom sveta v súťaži športových dvojíc.

Vo svojej zbierke mali zo svetových šampionátov aj striebro a dve bronzové medaily. Reprezentovali Kanadu, kam ich rodina emigrovala v roku 1948. O Jelinkovom úmrtí informovala v stanovisku zaslanom ČTK jeho rodina.

Jelinkovci štartovali aj na olympijských hrách v roku 1960 v Squaw Valley, kde skončili na štvrtom mieste. Po zisku titulu majstrov sveta o dva roky neskôr ukončili kariéru.

Jelinek začal podnikať v oblasti výroby a predaja športových potrieb. Politike sa začal venovať začiatkom 70. rokov a od roku 1972 bol viac ako 20 rokov poslancom kanadského parlamentu za Progresívnu konzervatívnu stranu.

V rokoch 1984 až 1993 postupne pôsobil ako minister športu, minister služieb a minister národných príjmov.

Ako minister športu mal na starosti prípravu olympijských hier v Calgary. V rokoch 2013 až 2016 bol veľvyslancom Kanady v Českej republike.

Rodina oznámila, že Jelinek zomrel pokojne v nemocnici po tom, čo takmer 20 rokov žil s Parkinsonovou chorobou.

Krasokorčuľovanie

    Otto Jelinek
    Otto Jelinek
    Bol majstrom sveta aj ministrom. Zomrel po dlhom boji s Parkinsonovou chorobou
    dnes 00:18
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