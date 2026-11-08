Skvelý úspech 17-ročnej Slovenky. Druhý seniorský štart, druhá medaila, tentoraz zlatá

Ice Challenge, Graz
Ženy, konečný výsledok
Poradie
Krajina
Meno
Skóre
1.
Olívia Lengyelová
178,55 b
2.
Sarina Joos
177,12 b
3.
Mia Risa Gomez
170,02 b
9.
Terézia Pócsová
140,64 b
Slovenská krasokorčuliarka Olívia Lengyelová cez víkend triumfovala na pretekoch Ice Challenge v Grazi.
Pre 17-ročnú rodáčku z Košíc to bol druhý štart medzi seniorkami a zároveň získala už druhú medailu.
Koncom septembra na Memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave skončila na výbornej tretej priečke.
Tesný súboj
Lengyelová v Rakúsku v konkurencii desiatich žien viedla už po krátkom programe, za ktorý získala 61,23 bodu. Skočila kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom, dvojitý axel a trojitý flip, ktorý nebol celkom dorotovaný.
Na druhom mieste za ňou bola bývalá majsterka Talianska Sarina Joosová. Na Slovenku strácala vyše dvoch bodov.
VIDEO: Krátky program Olívie Lengyelovej na Ice Challenge v Grazi
Voľné jazdy síce vyhrala Joosová, ale iba o necelý bod pred Lengyelovou, ktorá si tak udržala celkové prvé miesto.
Mladá Slovenka začala svoj program na hudbu zo seriálu Hra o tróny kombináciou trojitého lutza s trojitým tulupom, ktorá nebola úplne dokonalá, lebo prvý skok trochu pretočila.
VIDEO: Voľná jazda Olívie Lengyelovej na Ice Challenge v Grazi
Nasledoval dvojitý axel a trojitý rittberger. V druhej časti jazdy predviedla náročnú skokovú sekvenciu trojitého flipa s trojitým salchowom a dvojitým axelom.
Zvládla aj trojitý lutz a trojitý flip. Vo voľnej jazde získala 117,32 bodu.
Jej celkové skóre bolo 178,55 bodu. Iba trochu zaostala za svojím osobným maximom 182,99 bodu, ktoré dosiahla na Nepelovom memoriáli v Bratislave.
Olívia Lengyelová sa má najbližšie predstaviť koncom novembra na challengerových pretekoch vo Varšave.
Medaila aj pre sestru
Mladšia zo sestier Lengyelových, Alica, sa medzi juniorkami v Grazi umiestnila na treťom mieste s celkovým skóre 139,53 bodu.
Po krátkom programe bola iba šiesta, ale treťou najlepšou voľnou jazdou sa dostala aj na celkovú tretiu priečku.
Prvé miesto získala Češka Tereza Havránková so skóre 149,77 bodu, a na druhom mieste skončila mladšia zo sestier Joosových, Noemi, ktorá predbehla slovenskú pretekárku iba tesne o 0,42 bodu.