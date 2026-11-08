Skvelý úspech 17-ročnej Slovenky. Druhý seniorský štart, druhá medaila, tentoraz zlatá

Olívia Lengyelová.
Olívia Lengyelová. (Autor: TASR)
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Titanilla Bőd|8. nov 2026 o 14:30
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Olívia Lengyelová vyhrala Ice Challenge v Grazi.

Ice Challenge, Graz

Ženy, konečný výsledok

Poradie

Krajina

Meno

Skóre

1.

SVK

Olívia Lengyelová

178,55 b

2.

ITA

Sarina Joos

177,12 b

3.

NOR

Mia Risa Gomez

170,02 b

9.

SVK

Terézia Pócsová

140,64 b

Slovenská krasokorčuliarka Olívia Lengyelová cez víkend triumfovala na pretekoch Ice Challenge v Grazi.

Pre 17-ročnú rodáčku z Košíc to bol druhý štart medzi seniorkami a zároveň získala už druhú medailu.

Koncom septembra na Memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave skončila na výbornej tretej priečke.

Tesný súboj

Lengyelová v Rakúsku v konkurencii desiatich žien viedla už po krátkom programe, za ktorý získala 61,23 bodu. Skočila kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom, dvojitý axel a trojitý flip, ktorý nebol celkom dorotovaný.

Na druhom mieste za ňou bola bývalá majsterka Talianska Sarina Joosová. Na Slovenku strácala vyše dvoch bodov. 

VIDEO: Krátky program Olívie Lengyelovej na Ice Challenge v Grazi

Voľné jazdy síce vyhrala Joosová, ale iba o necelý bod pred Lengyelovou, ktorá si tak udržala celkové prvé miesto.

Mladá Slovenka začala svoj program na hudbu zo seriálu Hra o tróny kombináciou trojitého lutza s trojitým tulupom, ktorá nebola úplne dokonalá, lebo prvý skok trochu pretočila.

VIDEO: Voľná jazda Olívie Lengyelovej na Ice Challenge v Grazi

Nasledoval dvojitý axel a trojitý rittberger. V druhej časti jazdy predviedla náročnú skokovú sekvenciu trojitého flipa s trojitým salchowom a dvojitým axelom.

Zvládla aj trojitý lutz a trojitý flip. Vo voľnej jazde získala 117,32 bodu.

Jej celkové skóre bolo 178,55 bodu. Iba trochu zaostala za svojím osobným maximom 182,99 bodu, ktoré dosiahla na Nepelovom memoriáli v Bratislave.

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Olívia Lengyelová sa má najbližšie predstaviť koncom novembra na challengerových pretekoch vo Varšave.

Medaila aj pre sestru

Mladšia zo sestier Lengyelových, Alica, sa medzi juniorkami v Grazi umiestnila na treťom mieste s celkovým skóre 139,53 bodu.

Po krátkom programe bola iba šiesta, ale treťou najlepšou voľnou jazdou sa dostala aj na celkovú tretiu priečku.

Prvé miesto získala Češka Tereza Havránková so skóre 149,77 bodu, a na druhom mieste skončila mladšia zo sestier Joosových, Noemi, ktorá predbehla slovenskú pretekárku iba tesne o 0,42 bodu.  

Krasokorčuľovanie

    Olívia Lengyelová.
    Olívia Lengyelová.
    Skvelý úspech 17-ročnej Slovenky. Druhý seniorský štart, druhá medaila, tentoraz zlatá
    Titanilla Bőddnes 14:30
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