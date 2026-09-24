Mladý Slovák si pred memoriálom zmenil nože. V ďalšej časti sezóny by už bolo neskoro, vraví

Na Memoriáli Ondreja Nepelu sa predstaví päť slovenských krasokorčuliarov. Dvaja z nich, Lukáš Václavík a Olívia Lengyelová, boli prítomní na štvrtkovej tlačovej konferencii pred podujatím.
Pre Sportnet porozprávali o doterajšom priebehu sezóny aj o ambíciách pred domácim publikom. Obaja už majú za sebou prvé preteky v sezóne.
Lukáš Václavík sa predstavil v Tokiu na Kinoshita Cupe, Olívia Lengyelová absolvovala dve podujatia juniorskej Grand Prix.
Nadmorská výška pomáha
Pre 17-ročnú rodáčku z Košíc budú bratislavské preteky debutom v seniorskej kategórii.
„Teším sa na prvý seniorský štart. Po veľmi dobrej letnej príprave sa cítim v dobrej forme. Podarili sa mi aj súťaže juniorskej Grand Prix,“ vravela Lengyelová.
V Rige bola siedma, v Bangkoku deviata a zaznamenala nové osobné maximá.
Olívia a Alica Lengyelové sa už tri roky pripravujú v Taliansku v mestečku Ritten pod vedením Sergeja Rozanova.
Letnú prípravu však strávili v rámci sústredenia v Bratislave. „Bolo fajn byť trošku viac na Slovensku.
Zároveň však cítim, že keď sme v Taliansku a trénujem v horách, nadmorská výška mi veľmi pomáha,“ prezradila mladá Slovenka.
V jazdách má zaradené aj náročné kombinácie dvoch trojitých skokov. Podľa nových pravidiel už môže skákať aj sekvenciu trojitého flipa s trojitým salchowom a dvojitým axelom.
„V kombináciách je takto väčšia variabilita a mne osobne vyhovujú kombinácie so salchowom. Dúfam, že sa mi ich podarí urobiť aj v pretekoch,“ podčiarkla.
Veľké podujatia lákajú
Staršia zo sestier Lengyelových už v tejto sezóne môže štartovať aj medzi seniorkami, čo znamená, že môže zabojovať aj o miestenku na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta.
Na to, aby mohla štartovať na veľkých šampionátoch, nestačí, aby bola najlepšia medzi Slovenkami, ale musí splniť aj technické minimum.
V tejto sezóne pre ženy je to 75 bodov (technické skóre spolu v krátkom programe a vo voľnej jazde) pre majstrovstvá Európy a 88 bodov pre majstrovstvá sveta.
Pretekári môžu tieto limity splniť aj na dvoch rôznych pretekoch, ale pre seniorské šampionáty ich musia splniť na seniorských podujatiach.
Ak by sa rátali aj juniorské súťaže, Lengyelová by už mala splnený limit na oba vrcholné podujatia. Súčet technického skóre jej krátkeho programu v Rige (33,38 bodu) a voľnej jazde v Bangkoku (54,68 bodu) je totiž 88,06 bodu.
To naznačuje, že tento cieľ je reálny aj medzi seniorkami.
„Bola by som veľmi rada, ak by sa mi podarilo dostať sa na ME alebo MS. Uvidíme, ako bude pokračovať táto sezóna a necháme sa prekvapiť,“ vravela s úsmevom.
Zážitky z Japonska
Lukáš Václavík v minulej sezóne tiež patril do tímu Sergeja Rozanova, v lete však zmenil pôsobisko a pripravuje sa v Spojených štátoch amerických pod vedením Olega Makarova a Larisy Seleznevovej.
V tejto sezóne už má za sebou debut na Kinoshita Cupe v Tokiu, kde obsadil 14. miesto.
„Rozhodli sme sa tam ísť na poslednú chvíľu, aby som si vyskúšal, aké je to súťažiť s týmto trénerom. Zatiaľ sme pre seba noví, takže to bolo súčasťou toho procesu učenia sa,“ skonštatoval 19-ročný pretekár.
Po prvý raz navštívil Japonsko, kde je krasokorčuľovanie veľmi populárne. „Fanúšikovia boli úplne super, bolo ich veľmi veľa. Atmosféra bola výborná, v iných častiach sveta to nevidíme často, maximálne na veľkých šampionátoch,“ podčiarkol Václavík.
Tokio ho chytilo za srdce, so svojimi kamarátmi pochodil, čo sa dalo. „Mali sme dokopy asi päťdesiattisíc krokov. Aj jedlo bolo vynikajúce,“ vravel s úsmevom.
Treba skúsiť niečo nové
Potešilo ho, že v oboch jazdách ustál trojitý axel, ktorý dlhšiu čas neskákal. V minulej sezóne totiž laboroval so zranením členka.
„Po majstrovstvách sveta juniorov som veľmi nekorčuľoval a stratil som axel. Nemal som ho v tele. S novým trénerským tímom sme začali pracovať na tom, aby som si znovu našiel komfort v trojitom axli,“ vysvetľoval mladý krasokorčuliar.
Na Kinoshita Cupe jazdil voľnú jazdu po dlhom čase, takmer po roku. V predchádzajúcej sezóne sa po októbrovej Budapest Trophy predstavil už len v marci na MS juniorov, tam sa však nedostal do voľných jázd.
„Musím ešte zapracovať na kondícii, aj preto, lebo každá chyba v jazde alebo každý zachránený prvok ma stojí viac sily a tá sila potom chýba na konci jazdy,“ podčiarkol.
Václavík vníma aktuálnu sezónu ako dlhodobý projekt. „Progres nepríde zo dňa na deň,“ zdôraznil.
Na Nepelov memoriál prichádza s novými nožmi. „Zmenil som ich z odľahčených na klasický, lebo sa veľmi lámali. Mal som s tým problém aj v Japonsku, mal som nalomený nôž.
To bol pre mňa impulz, že treba skúsiť niečo nové a teraz je ten čas. Teraz ešte nemám toho toľko čo stratiť, v ďalšej časti sezóny by už bolo neskoro,“ vyhlásil.
Program podujatia
Piatok 25. septembra
13.00: krátky program športových dvojíc
13.40: krátky program žien
17.30: otvárací ceremoniál
18.15: krátky program mužov
Sobota 26. septembra
12.30: voľné jazdy športových dvojíc
13.30: rytmické tance
16.15: uvedenie Jozefa Sabovčíka do Siene slávy
17.45: voľné jazdy mužov
22.35: vyhlásenie víťazov
Nedeľa 27. septembra
11.30: voľné jazdy žien
16.30: voľné tance
19.40: vyhlásenie víťazov
Trojdňová permanentka stojí 14,90 eura, jednodňové vstupenky sa dajú kúpiť za 6,90 eura. Deti do 10 rokov, seniori nad 65 rokov a ZŤP majú vstup zdarma. Vstupenky sú v predaji v sieti Predpredaj.sk.