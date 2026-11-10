Podvodníčka, vypadni! Víťazku zasypali nechutnými nadávkami, lebo zdolala Rusku

Víťazka stála na najvyššom stupienku a tiekli jej slzy. Hymnu počula len sporadicky. Z tribúny na ňu kričali vybrané nadávky a urážky. Chvíľa triumfu sa tak premenila na hrozné poníženie.
Preteky žien na Čínskom pohári v krasokorčuľovaní vyhrala Japonka Mone Čibová.
Časť publikum v hale v Šenčene však chcela vidieť so zlatou medailou inú pretekárku a svoju nespokojnosť dala najavo až nechutným spôsobom.
Podľa mnohých fanúšikov aj odborníkov to bol jeden z najhanebnejších momentov v krasokorčuľovaní za posledné roky.
Najpopulárnejšou pretekárkou čínskeho podujatia v seriáli Grand Prix bola Alexandra Ignatovová. Nejde o žiadnu začiatočníčku, ale o striebornú medailistku olympiády v Pekingu Alexandru Trusovovú.
Dnes 22-ročná krasokorčuliarka sa vydala počas obdobia, keď ruskí športovci nemohli štartovať na medzinárodnej scéne pre agresiu na Ukrajine. V auguste minulého roka sa jej narodil syn Michail.
Nie je veľa krasokorčuliarok, ktoré sa dokázali úspešne vrátiť na ľad aj po pôrode. Jednou z mála je aj Slovenka Zuzana Paurová, neskôr Babiaková, ktorá sa ako matka predstavila aj na olympiáde v Salt Lake City.
Prvá aj najstaršia
Trusová bola prvou ženou, ktorá vo voľnej jazde skočila tri štvorité skoky. Tento úspech dosiahla pri svojom prvom seniorskom štarte na Memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave v roku 2019.
Pred ZOH 2022 patrila do okruhu favoritiek, ale napokon skončila druhá za krajankou Annou Ščerbakovovou. Po súťaži neuniesla sklamanie, dostala záchvat plaču. „Nenávidím tento šport, už nikdy viac nevstúpim na ľad,“ kričala.
Zjavne však mala krasokorčuľovanie oveľa radšej, než si vtedy pripustila. Pokračovala v kariére, hoci ju často trápili zranenia. Zároveň realisticky vyhodnotila svoje šance na účasť na olympiáde.
„Vždy som túžila po dieťati. Vedela som, že na olympiádu do Milána pravdepodobne môže ísť od nás iba jedna pretekárka, ak vôbec, a ja to asi nebudem. Preto som si založila rodinu,“ vysvetľovala.
Päť mesiacov po narodení syna sa znovu hlásila na tréningu u Eteri Tutberidzeovej. Už v minulej sezóne sa predstavila na ruskom šampionáte v skokoch a v aktuálnej sezóne sa predstavila aj na medzinárodných podujatiach ako neutrálna športovkyňa.
VIDEO: Štvoritý lutz v podaní Alexandry Ignatovovej na Kinoshita Cupe
Na Kinoshita Cupe v Tokiu skončila na druhom mieste a vo voľnej jazde skočila aj štvoritý lutz. Vo veku 22 rokov sa tak stala najstaršou ženou a prvou matkou, ktorá v súťaži úspešne predviedla štvoritý skok.
Najväčšia hviezda
Ignatovová následne vyhrala Memoriál Denisa Tena s veľkým náskokom. Jej výsledky prispeli k tomu, že po odstúpení iných pretekárok sa dostala aj na podujatia seriálu Grand Prix. Zaradili ju na Čínsky pohár a na Americkú korčuľu.
V Šenčene bola jednoznačne najväčšou hviezdou. Na ľade ju vítali väčšie ovácie ako domáce pretekárky. Po jej jazdách bola celá ľadová plocha zasypaná plyšákmi.
Ignatovová bola v krátkom programe tretia a zajazdila najlepšiu voľnú jazdu – opäť aj so štvoritým luztom –, v celkovom hodnotení však skončila za Japonkou Mone Čibovou. Medzi prvými dvoma pretekárkami bol rozdiel 3,21 bodu.
Vo voľnej jazde predstihla rodáčka z Riazane svoju japonskú súperku o pol bodu. V technickej známke mala o približne päť bodov navrch Ignatovová, Čibová to však kompenzovala vyššou známkou za komponenty.
Strieborná medailistka výsledok nespochybňovala. „Som veľmi spokojná s výsledkom. Bola som trochu nervózna, ale teší ma, že som v dobrej forme.
Tak ako doteraz, chcem stále vyhrávať, ale som rada, že moje výkony sú čoraz stabilnejšie a verím, že to tak aj ostane,“ uviedla.
Nikto si to nezaslúži
Jej fanúšikovia sa však zachovali diametrálne odlišne. Keď sa objavili známky Japonky, bučali a pískali a vôbec sa nekrotili ani počas odovzdávania medailí.
„Vypadni zo stupňov víťazov!“ „Si falošná, podvodníčka!“ Tieto pokriky v čínštine boli jasne počuť aj počas priameho prenosu. Na sociálnych sieťach na to poukázali viacerí čínsky hovoriaci fanúšikovia, ktorí odsúdili takéto správanie.
VIDEO: Voľná jazda Mone Čibovej na Čínskom pohári
Čibová musela dočasne obmedziť a možnosť komentovať svoje príspevky na Instagrame, kde čelila nenávistným reakciám.
Neakceptovateľné správanie dôrazne odsúdil aj komentátor britského Eurosportu Mark Hanretty.
„Videl som nespočetne veľa prípadov, keď fanúšikovia nesúhlasili s výsledkom, obzvlášť, keď ich obľúbený pretekár neskončil na tom mieste, ako by si želali.
Debata a nezhody sú súčasťou tohto športu. Je však rozdiel medzi vyjadrením sklamania a upriamením nenávisti na druhú ľudskú bytosť.
Žiaden športovec si nezaslúži nenávisť, lebo dosiahol výsledok, s ktorým niekto nesúhlasí,“ napísal bývalý tanečník na ľade na sociálnej sieti.
Čibovej vyjadrili podporu aj iní pretekári. „Trhá mi to srdce. Mone je nesmierne milá duša a nezaslúži si nenávisť za niečo, nad čím vôbec nemá kontrolu,“ napísala Američanka Amber Glennová.
Čo na to ISU?
Udalosti v Šenčene sú o to znepokojujúcejšie, že finále Grand Prix sa má konať tohto roku práve v Číne, v meste Čunking.
Ignatovová sa naň má šancu kvalifikovať, ak koncom týždňa na Americkej korčuli získa aspoň striebornú medailu.
Niektorí priaznivci krasokorčuľovania žiadajú, aby Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) udelila tvrdé sankcie pre Čínu, iní poukazujú na to, že po návrate Rusov na pretekársku scénu sa vrátili aj toxickí fanúšikovia.
Medzi samotnými športovkyňami pritom nie je žiadna nevraživosť: medailistky v Šenčene si nahrali milé video so spoločnou tanečnou choreografiou v šatni.
Ignatovová však na svojich profiloch správanie fanúšikov vôbec nekomentovala.