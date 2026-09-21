Mladú Slovenku čaká seniorský debut na domácom ľade. Skáče náročné kombinácie

Už tento víkend sa koná v Bratislave najväčšie krasokorčuliarske podujatie na Slovensku, 34. ročník Memoriálu Ondreja Nepelu.
Preteky budú tento rok trvať tri dni a po ôsmich rokoch sa na ňom predstavia všetky štyri kategórie: okrem mužov, žien a tanečníkov na ľade aj športové dvojice.
„Memoriál Ondreja Nepelu je nielen krasokorčuliarskym sviatkom, ale aj uctením si odkazu Ondreja Nepelu.
Tento ročník sme pripravili s viacerými novinkami – po prvý raz otvoríme podujatie ceremoniálom priamo na ľade, do programu sme zaradili športové dvojice a diváci si budú môcť zakorčuľovať spoločne s našimi reprezentantmi.
Verím, že v Bratislave uvidia špičkové krasokorčuľovanie hneď v úvode novej sezóny,“ uviedol prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Peter Majerník.
Účasť je vynikajúca: príde čerstvý olympijský víťaz Michail Šajdorov, dvojnásobný európsky šampión Adam Siao Him Fa, medailistka z majstrovstiev sveta Nina Pinzarroneová aj originálne tanečné duo Olivia Smartová a Tim Dieck.
Slovensko bude mať zastúpenie v kategóriách mužov a žien, domáce farby bude hájiť celkovo päť pretekárov.
Adam Hagara
20-ročný krasokorčuliar otvára sezónu na domácom ľade. V minulej sezóne bol na majstrovstvách Európy 10., na majstrovstvách sveta v Prahe 15.
Boli to najlepšie výsledky slovenského mužského krasokorčuľovania za uplynulé štvrťstoročie.
Hagara sa na ZOH 2026 výborným krátkym programom kvalifikoval do voľných jázd (ako prvý pretekár v súťaži mužov v histórii Slovenska) a po menej vydarenej voľnej jazde obsadil 24. miesto.
Po olympiáde sa trochu trápil so štvoritým skokom, na MS v Prahe zvolil múdru stratégiu a jazdil bez štvoráka.
Počas leta sa štvoritému tulupu veľmi nevenoval, pred ostrým štartom sezóny ho však znovu začal trénovať a mal by ho zaradiť aj do svojich jázd.
Päťnásobný slovenský šampión má v tomto roku nový krátky program na pieseň Mercy od Shawna Mendesa a novú voľnú jazdu na hudbu zo seriálu Andor.
Jeho najlepším výsledkom na Nepelovom memoriáli bolo 4. miesto v roku 2024, okrem toho dvakrát bol piaty a raz ôsmy.
Oveľa viac ako umiestnenie ho však bude zaujímať bodový zisk, keďže prvý raz ukáže svoje nové programy rozhodcom.
Lukáš Václavík
Pre 19-ročného krasokorčuliara to bude prvá sezóna len medzi seniormi, vlani súťažilešte aj medzi juniormi.
V tejto sezóne už má za sebou debut na Kinoshita Cupe v Tokiu, kde obsadil 14. miesto.
Václavík si počas leta zmenil trénera a presťahoval sa do Spojených štátov amerických, kde sa pripravuje pod vedením Olega Makarova a Larisy Seleznevovej.
V polovici minulej sezóny sa zranil a veľa času stratil aj tým, že v Taliansku, kde vtedy trénoval, si lekári najprv nevšimli, že má zlomeninu v členku.
Na majstrovstvách sveta juniorov obsadil 28. priečku, nedostal sa do voľných jázd, lebo jeho prípravu výrazne ovplyvnilo zranenie. V súčasnosti už zase pravidelne skáče trojitý axel.
Václavík si nechal jazdy z minulej sezóny, len ich mierne modifikoval, aby vyhovovali zmeneným pravidlám.
Bude to jeho tretia účasť na Nepelovom memoriáli, raz bol osemnásty a raz štrnásty.
Jozef Čurma
21-ročný pretekár z Trnavy má v porovnaní s ostatnými dvoma slovenskými korčuliarmi menej skúseností z veľkých medzinárodných pretekov. Na Memoriáli Ondreja Nepelu obsadil pred rokom 23. miesto.
Podobne ako Adam Hagara aj Čurma však bol prednedávnom súčasťou filmu. Bol krasokorčuliarskym dablérom herca Adama Kubalu vo filme o Ondrejovi Nepelovi Šampión, ktorý uviedli do kín v marci tohto roku.
Olívia Lengyelová
Memoriál Ondreja Nepelu bude pre 17-ročnú rodáčku z Košíc prvým seniorským štartom v kariére. Jej sezóna už beží v plnom prúde: na podujatí juniorskej Grand Prix v Rige bola siedma, v Bangkoku deviata.
Na oboch pretekoch skákala náročné kombinácie: v krátkom programe trojitý flip s trojitým tulupom, vo voľnej jazde trojitý lutz s trojitým tulupom a trojitý flip s trojitým salchowom a dvojitým axelom.
Lengyelová sa dvakrát predstavila na MS juniorov, v roku 2024 bola 29., v roku 2025 skončila na 40. mieste. V uplynulej sezóne na MSJ reprezentovala Slovensko jej mladšia sestra Alica, ktorá ešte nemôže štartovať medzi seniorkami.
Terézia Pócsová
20-ročná pretekárka sa na Memoriáli Ondreja Nepelu predstaví po prvýkrát.
V minulej sezóne bola druhá na majstrovstvách Slovenska, po krátkom programe bola dokonca najlepšia zo Sloveniek.
Program podujatia
Piatok 25. septembra
13.00: krátky program športových dvojíc
13.40: krátky program žien
17.30: otvárací ceremoniál
18.15: krátky program mužov
Sobota 26. septembra
12.30: voľné jazdy športových dvojíc
13.30: rytmické tance
16.15: uvedenie Jozefa Sabovčíka do Siene slávy
17.45: voľné jazdy mužov
22.35: vyhlásenie víťazov
Nedeľa 27. septembra
11.30: voľné jazdy žien
16.30: voľné tance
19.40: vyhlásenie víťazov
Trojdňová permanentka stojí 14,90 eura, jednodňové vstupenky sa dajú kúpiť za 6,90 eura. Deti do 10 rokov, seniori nad 65 rokov a ZŤP majú vstup zdarma. Vstupenky sú v predaji v sieti Predpredaj.sk.