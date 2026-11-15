Mladý Slovák získal zlato na pretekoch v Nemecku. Osobné maximum si vylepšil o 15 bodov

Lukáš Václavík na stupňoch víťazov na NRW Trophy v Dortmunde.
Lukáš Václavík na stupňoch víťazov na NRW Trophy v Dortmunde. (Autor: Archív L. V.)
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Titanilla Bőd|16. nov 2026 o 00:07
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Lukáš Václavík skončil prvý na NRW Trophy v Dortmunde.

NRW Trophy, Dortmund

Muži - konečný výsledok:

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Meno

Skóre

1.

SVK

Lukáš Václavík

222,65 b

2.

FRA

Samy Hammi

216,69 b

3.

DEU

Nikita Starostin

207,06 b

Slovenský krasokorčuliar Lukáš Václavík obsadil prvé miesto na medzinárodných pretekoch NRW Trophy v Dortmunde.

20-ročný pretekár bol v konkurencii štrnástich mužov po krátkom programe druhý za Francúzom Samym Hammim.

Vydarený krátky program

V jazde na skladbu The Lighthouse od Patricka Watsona spadol z úvodného trojitého axla, ale v ďalšej časti jazdy už nezaváhal.

Skočil trojitý flip a kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom. Z troch piruet mal dve na najvyšší level štyri a jednu na level tri a aj na krokovú sekvenciu dostal level štyri.

Václavík získal v krátkom programe 74,90 bodu, čo je jeho nové osobné maximum. Jeho doterajším osobným maximom bolo 73,52 bodu, ktoré dosiahol ešte na podujatí juniorskej Grand Prix v Rige pred dvoma rokmi.

Vynikajúca voľná jazda

Mladý Slovák zajazdil vynikajúcu voľnú jazdu. Na hudbu z filmov Matrix a Duna predviedol sedem trojitých skokov, medzi nimi aj dva trojité axle – prvý v kombinácii s dvojitým tulupom a druhý samostatne.

Bez problémov skočil aj trojitý salchow, kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom, a samostatný trojitý lutz. Jediné maličké zaváhanie prišlo pri trojitom flipe, ktorý nemal ideálny dopad.

Rozhodcovia obe jeho piruety ohodnotili na level štyri a krokovú sekvenciu na level tri.

Václavík získal vo voľnej jazde 147,75 bodu, čo je o takmer dvanásť bodov viac ako jeho predošlý rekord (135,78). Ten dosiahol na JGP v Gdansku v roku 2024, keď tam zvíťazil.

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Vďaka najlepšej voľnej jazde skončil slovenský pretekár prvý aj v celkovom poradí so skóre 222,65 bodu.

V celkovom skóre si vylepšil osobné maximum o necelých pätnásť bodov. Jeho doterajšie maximum bolo 207,78 bodu, tiež z JGP v Gdansku.

Splnil limit na šampionáty

Pre Lukáša Václavíka je to prvá medaila z medzinárodného seniorského podujatia.

Zároveň splnil aj technické minimum na veľké šampionáty. Na účasť na majstrovstvách Európy je potrebné minimálne kombinované technické skóre z krátkeho programu a voľnej jazdy 86 bodov, na účasť na majstrovstvách sveta 109 bodov.

Václavík mal v krátkom programe 40,55 bodu v technike a vo voľnej jazde 73,65 bodu, čo je spolu 114,20 bodu.

Slovensko má na nasledujúce majstrovstvá Európy dve miestenky, na majstrovstvách sveta môže štartovať jeden pretekár.

Krasokorčuľovanie

    Lukáš Václavík na stupňoch víťazov na NRW Trophy v Dortmunde.
    Lukáš Václavík na stupňoch víťazov na NRW Trophy v Dortmunde.
    Mladý Slovák získal zlato na pretekoch v Nemecku. Osobné maximum si vylepšil o 15 bodov
    Titanilla Bőddnes 00:07
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