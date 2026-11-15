Mladý Slovák získal zlato na pretekoch v Nemecku. Osobné maximum si vylepšil o 15 bodov

NRW Trophy, Dortmund
Muži - konečný výsledok:
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Meno
Skóre
1.
Lukáš Václavík
222,65 b
2.
Samy Hammi
216,69 b
3.
Nikita Starostin
207,06 b
Slovenský krasokorčuliar Lukáš Václavík obsadil prvé miesto na medzinárodných pretekoch NRW Trophy v Dortmunde.
20-ročný pretekár bol v konkurencii štrnástich mužov po krátkom programe druhý za Francúzom Samym Hammim.
Vydarený krátky program
V jazde na skladbu The Lighthouse od Patricka Watsona spadol z úvodného trojitého axla, ale v ďalšej časti jazdy už nezaváhal.
Skočil trojitý flip a kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom. Z troch piruet mal dve na najvyšší level štyri a jednu na level tri a aj na krokovú sekvenciu dostal level štyri.
Václavík získal v krátkom programe 74,90 bodu, čo je jeho nové osobné maximum. Jeho doterajším osobným maximom bolo 73,52 bodu, ktoré dosiahol ešte na podujatí juniorskej Grand Prix v Rige pred dvoma rokmi.
Vynikajúca voľná jazda
Mladý Slovák zajazdil vynikajúcu voľnú jazdu. Na hudbu z filmov Matrix a Duna predviedol sedem trojitých skokov, medzi nimi aj dva trojité axle – prvý v kombinácii s dvojitým tulupom a druhý samostatne.
Bez problémov skočil aj trojitý salchow, kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom, a samostatný trojitý lutz. Jediné maličké zaváhanie prišlo pri trojitom flipe, ktorý nemal ideálny dopad.
Rozhodcovia obe jeho piruety ohodnotili na level štyri a krokovú sekvenciu na level tri.
Václavík získal vo voľnej jazde 147,75 bodu, čo je o takmer dvanásť bodov viac ako jeho predošlý rekord (135,78). Ten dosiahol na JGP v Gdansku v roku 2024, keď tam zvíťazil.
Vďaka najlepšej voľnej jazde skončil slovenský pretekár prvý aj v celkovom poradí so skóre 222,65 bodu.
V celkovom skóre si vylepšil osobné maximum o necelých pätnásť bodov. Jeho doterajšie maximum bolo 207,78 bodu, tiež z JGP v Gdansku.
Splnil limit na šampionáty
Pre Lukáša Václavíka je to prvá medaila z medzinárodného seniorského podujatia.
Zároveň splnil aj technické minimum na veľké šampionáty. Na účasť na majstrovstvách Európy je potrebné minimálne kombinované technické skóre z krátkeho programu a voľnej jazdy 86 bodov, na účasť na majstrovstvách sveta 109 bodov.
Václavík mal v krátkom programe 40,55 bodu v technike a vo voľnej jazde 73,65 bodu, čo je spolu 114,20 bodu.
Slovensko má na nasledujúce majstrovstvá Európy dve miestenky, na majstrovstvách sveta môže štartovať jeden pretekár.