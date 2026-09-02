Mladý Slovák sa po novom pripravuje v Amerike. Chce sa vrátiť na úroveň pred zranením

Lukáš Václavík.
Lukáš Václavík. (Autor: International Skating Union)
Titanilla Bőd|2. sep 2026 o 14:00
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Lukáš Václavík sa cez víkend predstaví na pretekoch v Japonsku.

Cez víkend sa v Tokiu konajú medzinárodné krasokorčuliarske preteky Kinoshita Cup. Zúčastní sa na nich aj slovenský reprezentant Lukáš Václavík.

Bude to prvý súťažný štart 19-ročného pretekára od marcových majstrovstiev sveta juniorov.

Opäť našiel motiváciu

Václavík sa od leta pripravuje v Spojených štátoch amerických. Neďaleko New Yorku pracuje pod vedením Olega Makarova a Larisy Seleznevovej. Medzi ich študentov patria aj nádejní americkí krasokorčuliari Jacob Sanchez a Lucius Kazanecki.

Mladý slovenský reprezentant v uplynulej sezóne trénoval u Sergeja Rozanova v Taliansku. Jeho predchádzajúcu sezónu však poznačilo komplikované zranenie členka.

„Do Ameriky som prišiel pred niekoľkými mesiacmi. Chcel som to skúsiť s novými trénermi a s novým tréningovým tímom. Neďaleko odo mňa, v Connecticute, trénuje aj moja sestra Aneta, preto som hľadal možnosti v okolí,“ vravel Václavík pre Sportnet.

Zatiaľ ešte nemá stály byt, presúva sa z jedného ubytovania do druhého. V tréningovej skupine sa však cíti dobre.

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„Po skončení sezóny som si dal trochu pauzu aj kvôli členku. Veľa som nekorčuľoval. Po reprezentačnom kempe som išiel do Ameriky navštíviť sestru a moju priateľku. Chvíľu som trénoval sám, potom mi napadlo, že neďaleko tu pôsobí Jacob Sanchez. Napísal mi, nech prídem, a potom som sa dohodol na spolupráci,“ vysvetľoval mladý Slovák.

Tréneri Oleg Makarov a Larisa Seleznevová sú bronzoví medailisti zo ZOH 1984 v športových dvojiciach a dvojnásobní európski šampióni.

„Stratil som veľa času, lebo som nebol veľa na ľade, aj kvôli členku a úprimne, ani sa mi veľmi nechcelo. Tu je však skvelá partia, trénujem tu s korčuliarmi, ktorí skáču štvoráky, majú ambície. Mám okolo seba ľudí, ktorí sú už vyššie v športe. Opäť ma to namotivovalo,“ zdôraznil Lukáš Václavík.

V marci na MSJ obsadil 28. priečku, ale vtedy po zranení bol ďaleko od vrcholnej formy.

Už zase skáče trojitý axel

Po pretekoch v Japonsku ho koncom septembra čaká štart v Bratislave na Memoriáli Ondreja Nepelu. Plánuje sa zúčastniť aj na pretekoch v Škótsku a v Tallinne.

V decembri sa tradične konajú majstrovstvá štyroch krajín, na ktorých sa definitívne rozhodne aj o nominácii na majstrovstvá Európy.

Slovensko má v kategórii mužov dve miestenky, keďže v minulej sezóne bol Adam Hagara desiaty na ME.

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„Bol by som rád, kebyby som sa tam dostal a dúfam, že tam budem, ale nechcem to brať tak, že už je to isté. Môže sa stať všeličo,“ podčiarkol Václavík.

Minulú sezónu mal zlomeninu v členku, tá sa už zahojila a momentálne sa cíti stopercentne fit. Na tréningoch už znova skáče aj trojitý axel.

„Ešte to nie je vždy konzistentné, niekedy sú tam malé chyby. Snažím sa získať kondičku a nabrať sebavedomie do mojich skokov. Hlavne do trojitého axla a v budúcnosti možno začnem opäť trénovať aj štvorák,“ vravel mladý slovenský krasokorčuliar.

Václavík si nechal jazdy z minulej sezóny. Krátky program má na skladbu The Lighthouse od Patricka Watsona a voľnú jazdu na hudbu z filmu Matrix.

„Chcel som si zmeniť jazdy, ale tým, že som menil celý tréningový proces a presťahoval som sa do Ameriky, som sa rozhodol, že si ich nechám, aby som nemusel hľadať aj choreografa a meniť kostýmy,“ poznamenal mladý Slovák.

V novej sezóne platia pre voľnú jazdu trochu zmenené pravidlá. Václavík si svoj voľný program upravil sám s pomocou trénerov a zmeny konzultoval aj s technickým špecialistom.

„Mojím cieľom je vrátiť sa na úroveň, kde som bol pred zranením. Skákať trojité axely v jazde bez problémov a po čase skúsiť na tréningu aj štvoritý skok,“ podčiarkol.

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Skvelý výsledok sestry

Václavíkovci sú nevšednou rodinou, v ktorej každé dieťa reprezentuje iný štát. Keďže ich mama je Češka a otec Slovák, deti majú dvojité občianstvo.

Lukášov mladší brat Tadeáš tiež súťaží v kategórii jednotlivcov a rozhodol sa reprezentovať Česko.

Ich mladšia sestra Aneta sa venuje tancom na ľade. Pred rokom vytvorila dvojicu s Američanom Williamom Lissauerom a reprezentujú Spojené štáty.

Minulý rok nemohli súťažiť na medzinárodnej úrovni, v tejto sezóne už však majú za sebou debut v seriáli juniorskej Grand Prix. V Rige obsadili vynikajúce druhé miesto.

Aneta Václavíková predtým reprezentovala Slovensko s Ivanom Morozovom. Na MS juniorov 2025 obsadili 14. miesto. Po skončení sezóny však ukončili vzájomnú spoluprácu.

„S novým partnerom sa k sebe výborne hodia. Sú veľmi dobrí kamaráti, podporujú sa na ľade. Preto sa spolu cítia komfortne a vďaka tomu majú aj výsledky. Posledný rok tvrdo na sebe makali a druhé miesto v Rige je vynikajúci výsledok,“ uzavrel hrdo Lukáš Václavík.

Krasokorčuľovanie

    Lukáš Václavík.
    Lukáš Václavík.
    Mladý Slovák sa po novom pripravuje v Amerike. Chce sa vrátiť na úroveň pred zranením
    Titanilla Bőddnes 14:00
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