Debut snov mladej Slovenky. Predbehla aj medailistky z MS, dostala najvyššiu technickú známku

Olívia Lengyelová počas krátkeho programu na Memoriáli Ondreja Nepelu 2026.
Olívia Lengyelová počas krátkeho programu na Memoriáli Ondreja Nepelu 2026. (Autor: Andrej Galica / SOŠV)
Titanilla Bőd|25. sep 2026 o 18:07
ShareTweet2

Olívia Lengyelová obsadila v krátkom programe 3. miesto.

Memoriál Ondreja Nepelu

Výsledky - ženy, krátky program:

#

Krajina

Meno

Body

1.

ROU

Julia Sauter

64,03 b

2.

KOR

Haein Lee

63,12 b

3.

SVK

Olívia Lengyelová 

62,28 b

4.

KOR

Yuseong Kim 

61,27 b

5.

USA

Sopie Joline von Felten 

60,15 b

16. 

SVK

Terézia Pócsová

44,92 b

Výborné skoky, rytmický potlesk divákov počas krokovky, čistá jazda a nové osobné maximum. Tomu sa hovorí debut snov.

Práve taký zažila mladá slovenská krasokorčuliarka Olívia Lengyelová na Memoriáli Ondreja Nepelu.

Pre 17-ročnú rodáčku z Košíc to bol prvý štart medzi seniorkami a zvládla ho vynikajúco.

Po krátkom programe je priebežne tretia a mala najvyššiu technickú známku z celého štartového poľa.

Najvyššia technická známka

Lengyelová v krátkom programe na skladby Freya a Obscura od formácie Power-Haus začínala výbornou kombináciou trojitého lutza s trojitým tulupom, pokračovala krásnym dvojitým axlom. Zopár desatín bodu stratila pri trojitom flipe, ktorý mal podľa rozhodcov nejasnú hranu.

Dve z troch piruet mali najvyšší level štyri, jedna pirueta a kroková sekvencia dostali level tri.

„Som veľmi spokojná. Snažila som sa ísť čo najlepšie, dala som do toho všetko. Viem, že posledná časť mohla byť trochu lepšia. Už som išla iba na emócie,“ vravela bezprostredne po jazde.

Mladá Slovenka dostala za krátky program 62,28 bodu. Vynikajúca bola jej technická známka, 35,83 bodu, ktorá bola najvyššia zo všetkých pretekárok.

„Ja potrebujem pracovať skôr na druhej známke, s tým mám väčšie problémy,“ poznamenala.

VIDEO: Krátky program Olívie Lengyelovej na Memoriáli Ondreja Nepelu

Doterajšie osobné maximum Lengyelovej bolo 56,75 bodu z juniorskej Grand Prix v Bangkoku.

Po svojej jazde v Bratislave bola priebežne na druhom mieste, ale za ňou nasledovalo ešte pätnásť pretekárok.

Lengyelová nakoniec skončila v krátkom programe tretia. Predbehli ju iba Rumunka Julia Sauterová a Kórejčanka Haein Lee.

Za mladou Slovenkou skončili aj medailistky z majstrovstiev sveta Gabrielle Dalemanová z Kanady, ktorá je priebežne šiesta, a Nina Pinzarroneová z Belgicka, ktorej patrí siedma priečka.

TIPOSASBISZdravie jednoduchoPriestor pre Váš úspechmiesto , kde nákupy nie sú povinnosťou ale chvíľou pre seba

Ukázala všetko, čo sa dalo

Zverenka trénerov Sergeja Rozanova a Poliny Šuboderovovej nastúpila už v druhej rozjazdke, no v hľadisku Zimného štadióna Ondreja Nepelu už bolo celkom veľa ľudí, ktorí vytvorili mladej Slovenke žičlivú atmosféru. Jej krokovú pasáž sprevádzali mohutným potleskom.

„Nemala som väčšiu trému, skôr som cítila, že ma ľudia ťahajú. Snažila som sa využiť to, že kričia a tlieskajú a myslím, že sa mi to dnes podarilo,“ skonštatovala.

Po záverečnej piruete naplno prejavila svoju radosť. „Bol to výborný pocit. Dlhý čas som na to trénovala a som rada, že som to dokázala aj ukázať,“ podčiarkla.

Prezradila, že rozmýšľa o výmene krátkeho programu a aj to mala v hlave. „Program sa jazdí jednoduchšie, keď viete, že je to možno poslednýkrát,“ smiala sa.

Svet ohúril štvoritým skokom, Bruce Springsteen znamenal slobodu. Sabovčík bude v Sieni slávy
Súvisiaci článok
Svet ohúril štvoritým skokom, Bruce Springsteen znamenal slobodu. Sabovčík bude v Sieni slávy

„Osobne mám radšej programy, do ktorých sa viem viac vcítiť. Táto hudba bola pre mňa niečo nové, aby som si vyskúšala niečo nové. Túto jazdu mám z minulého roka. Nechceli sme ju zmeniť iba kvôli tomu, lebo som ešte neukázala všetko, čo sa v nej dá ukázať,“ vysvetľovala.

Na bratislavskom ľade ju však zajazdila vynikajúco, a preto už novému programu nič nestojí v ceste. „Uvidíme, koľko času bude na zmenu,“ poznamenala Lengyelová.

V tejto sezóne môže zabojovať aj o účasť na veľkých šampionátoch. Musí na to splniť minimálne kombinované technické skóre (z krátkeho programu a voľnej jazdy, pričom môžu byť dosiahnuté na dvoch rôznych pretekoch), čo je pre aktuálnu sezónu 75 bodov pre ME a 88 bodov pre MS.

Po výbornom krátkom programe môže Lengyelová túto métu splniť už aj na Memoriáli Ondreja Nepelu. Ešte však nechcela predbiehať: „Uvidíme, ako to pôjde vo voľnej jazde.“

Spokojná bola aj druhá Slovenka

Čistý program bez pádu zajazdila aj ďalšia slovenská pretekárka, Terézia Pócsová, ktorá so ziskom 44,92 bodu je na priebežnom šestnástom mieste.

20-ročná pretekárka začala kombináciou trojitého tulupa s dvojitým tulupom, potom zachránila dvojitý axel a zvládla aj trojitý salchow.

Publikum ju podporilo rytmickým potleskom.

„Bola to moja premiéra na Nepelovom memoriáli. Som veľmi rada, že som dostala túto príležitosť,“ vravela s úsmevom.

„Veľmi som sa tešila na tieto preteky, aj som si to užila. Samozrejme, stále je tam niečo dolaďovať,“ doplnila.

Pred domácim obecenstvom nemala trému. „Ľudia urobili úžasnú atmosféru. Prvýkrát som zažila počas krokovky takýto potlesk. Pretekára to veľmi povzbudí,“ podčiarkla slovenská korčuliarka.

Krasokorčuľovanie

    Adam Hagara po krátkom programe mužov na 34. ročníku Memoriálu Ondreja Nepelu.
    Adam Hagara po krátkom programe mužov na 34. ročníku Memoriálu Ondreja Nepelu.
    Hagara má v Bratislave niečo, čo nikde inde na svete. Aj po ťažkom období zajazdil bez chýb
    Titanilla Bődpi 23:062
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Krasokorčuľovanie»Debut snov mladej Slovenky. Predbehla aj medailistky z MS, dostala najvyššiu technickú známku