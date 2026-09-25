Debut snov mladej Slovenky. Predbehla aj medailistky z MS, dostala najvyššiu technickú známku

Memoriál Ondreja Nepelu
Výsledky - ženy, krátky program:
#
Krajina
Meno
Body
1.
Julia Sauter
64,03 b
2.
Haein Lee
63,12 b
3.
Olívia Lengyelová
62,28 b
4.
Yuseong Kim
61,27 b
5.
Sopie Joline von Felten
60,15 b
16.
Terézia Pócsová
44,92 b
Výborné skoky, rytmický potlesk divákov počas krokovky, čistá jazda a nové osobné maximum. Tomu sa hovorí debut snov.
Práve taký zažila mladá slovenská krasokorčuliarka Olívia Lengyelová na Memoriáli Ondreja Nepelu.
Pre 17-ročnú rodáčku z Košíc to bol prvý štart medzi seniorkami a zvládla ho vynikajúco.
Po krátkom programe je priebežne tretia a mala najvyššiu technickú známku z celého štartového poľa.
Najvyššia technická známka
Lengyelová v krátkom programe na skladby Freya a Obscura od formácie Power-Haus začínala výbornou kombináciou trojitého lutza s trojitým tulupom, pokračovala krásnym dvojitým axlom. Zopár desatín bodu stratila pri trojitom flipe, ktorý mal podľa rozhodcov nejasnú hranu.
Dve z troch piruet mali najvyšší level štyri, jedna pirueta a kroková sekvencia dostali level tri.
„Som veľmi spokojná. Snažila som sa ísť čo najlepšie, dala som do toho všetko. Viem, že posledná časť mohla byť trochu lepšia. Už som išla iba na emócie,“ vravela bezprostredne po jazde.
Mladá Slovenka dostala za krátky program 62,28 bodu. Vynikajúca bola jej technická známka, 35,83 bodu, ktorá bola najvyššia zo všetkých pretekárok.
„Ja potrebujem pracovať skôr na druhej známke, s tým mám väčšie problémy,“ poznamenala.
VIDEO: Krátky program Olívie Lengyelovej na Memoriáli Ondreja Nepelu
Doterajšie osobné maximum Lengyelovej bolo 56,75 bodu z juniorskej Grand Prix v Bangkoku.
Po svojej jazde v Bratislave bola priebežne na druhom mieste, ale za ňou nasledovalo ešte pätnásť pretekárok.
Lengyelová nakoniec skončila v krátkom programe tretia. Predbehli ju iba Rumunka Julia Sauterová a Kórejčanka Haein Lee.
Za mladou Slovenkou skončili aj medailistky z majstrovstiev sveta Gabrielle Dalemanová z Kanady, ktorá je priebežne šiesta, a Nina Pinzarroneová z Belgicka, ktorej patrí siedma priečka.
Ukázala všetko, čo sa dalo
Zverenka trénerov Sergeja Rozanova a Poliny Šuboderovovej nastúpila už v druhej rozjazdke, no v hľadisku Zimného štadióna Ondreja Nepelu už bolo celkom veľa ľudí, ktorí vytvorili mladej Slovenke žičlivú atmosféru. Jej krokovú pasáž sprevádzali mohutným potleskom.
„Nemala som väčšiu trému, skôr som cítila, že ma ľudia ťahajú. Snažila som sa využiť to, že kričia a tlieskajú a myslím, že sa mi to dnes podarilo,“ skonštatovala.
Po záverečnej piruete naplno prejavila svoju radosť. „Bol to výborný pocit. Dlhý čas som na to trénovala a som rada, že som to dokázala aj ukázať,“ podčiarkla.
Prezradila, že rozmýšľa o výmene krátkeho programu a aj to mala v hlave. „Program sa jazdí jednoduchšie, keď viete, že je to možno poslednýkrát,“ smiala sa.
„Osobne mám radšej programy, do ktorých sa viem viac vcítiť. Táto hudba bola pre mňa niečo nové, aby som si vyskúšala niečo nové. Túto jazdu mám z minulého roka. Nechceli sme ju zmeniť iba kvôli tomu, lebo som ešte neukázala všetko, čo sa v nej dá ukázať,“ vysvetľovala.
Na bratislavskom ľade ju však zajazdila vynikajúco, a preto už novému programu nič nestojí v ceste. „Uvidíme, koľko času bude na zmenu,“ poznamenala Lengyelová.
V tejto sezóne môže zabojovať aj o účasť na veľkých šampionátoch. Musí na to splniť minimálne kombinované technické skóre (z krátkeho programu a voľnej jazdy, pričom môžu byť dosiahnuté na dvoch rôznych pretekoch), čo je pre aktuálnu sezónu 75 bodov pre ME a 88 bodov pre MS.
Po výbornom krátkom programe môže Lengyelová túto métu splniť už aj na Memoriáli Ondreja Nepelu. Ešte však nechcela predbiehať: „Uvidíme, ako to pôjde vo voľnej jazde.“
Spokojná bola aj druhá Slovenka
Čistý program bez pádu zajazdila aj ďalšia slovenská pretekárka, Terézia Pócsová, ktorá so ziskom 44,92 bodu je na priebežnom šestnástom mieste.
20-ročná pretekárka začala kombináciou trojitého tulupa s dvojitým tulupom, potom zachránila dvojitý axel a zvládla aj trojitý salchow.
Publikum ju podporilo rytmickým potleskom.
„Bola to moja premiéra na Nepelovom memoriáli. Som veľmi rada, že som dostala túto príležitosť,“ vravela s úsmevom.
„Veľmi som sa tešila na tieto preteky, aj som si to užila. Samozrejme, stále je tam niečo dolaďovať,“ doplnila.
Pred domácim obecenstvom nemala trému. „Ľudia urobili úžasnú atmosféru. Prvýkrát som zažila počas krokovky takýto potlesk. Pretekára to veľmi povzbudí,“ podčiarkla slovenská korčuliarka.