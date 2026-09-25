Hagara má v Bratislave niečo, čo nikde inde na svete. Aj po ťažkom období zajazdil bez chýb

Memoriál Ondreja Nepelu 2026
Výsledky - krátky program mužov:
#
Krajina
Meno
Body
1.
Jevgenij Semenenko
101,16 b
2.
Daniel Grassl
99,10 b
3.
Michail Šajdorov
95,48 b
4.
Gleb Lutfullin
85,70 b
5.
Vladimir Samoilov
80,59 b
6.
Adam Hagara
80,16 b
12.
Lukáš Václavík
70,97 b
28.
Jozef Čurma
41,20 b
Adam Hagara sa na Memoriáli Ondreja Nepelu aj bez štvoritého skoku priblížil k svojmu osobnému maximu.
Za svoj krátky program na pieseň Mercy od Shawna Mendesa získal 80,23 bodu. Jeho osobné maximum je 80,90 bodu.
Po krátkom programe patrí najlepšiemu slovenskému pretekárovi priebežné 6. miesto.
Spokojný s jazdou
20-ročný slovenský pretekár začal svoju jazdu kombináciou trojitého flipa s trojitým tulupom, nasledoval tradične výborný trojitý axel a už v druhej polovici programu trojitý lutz.
Na jednu piruetu dostal najvyšší level štyri, na ďalšie dve level tri. Jeho kroková sekvencia bola tentoraz ohodnotená na level dva.
„Som spokojný, že som takto zajazdil, že som sa prekonal do všetkých skokov. Technicky a výkonnostne sa cítim veľmi dobre, ale mentálne som v poslednom období taký zaseknutý. Snažím sa to prekonať,“ vravel Hagara bezprostredne po jazde.
VIDEO: Krátky program Adama Hagaru na Memoriáli Ondreja Nepelu 2026
S trénerom Vladimírom Dvojnikovom sa rozhodli v utorok, že na tieto preteky nezaradia štvoritý tulup.
„Veľmi dlho som to necvičil, začal som to trénovať až pred týždňom,“ prezradil slovenský pretekár.
Po krátkom programe je na šiestom mieste, ale odstupy medzi piatym a deviatym miestom sú minimálne.
Na čele je Jevgenij Semenenko, ktorý súťaží v neutrálnych farbách, so ziskom 101,16 bodu. Druhé miesto patrí Talianovi Danielovi Grasslovi, ktorý dosiahol nové osobné maximum 99,10 bodu.
Olympijský víťaz Michail Šajdorov je priebežne tretí so ziskom 95,98 bodu.
Memoriál je výnimočný
Nepelov memoriál je Hagarovo obľúbené podujatie, zúčastní sa na ňom už piatykrát a vždy tu má obrovskú podporu v hľadisku.
„Roztlieskavajú ma tu, čo si veľmi vážim. Viem, že aj keby som niečo pokazil, fanúšikovia sú pri mne,“ uviedol.
Medzi divákmi je mnoho krasokorčuliarov, ktorí trénujú na jednom ľade s Hagarom. „Vedia, aké je to ťažké a že nie vždy sa to darí. Som rád, že sa všetci boli pozrieť,“ vravel slovenský pretekár.
Bratislavské preteky boli premiérou jeho nového krátkeho programu, ku ktorému má aj nový kostým. Na čiernom základe dominujú zlatá a zelená farba.
„Som rád, že som ten program mohol predviesť tu. Nepelov memoriál mám veľmi rád, je to niečo, čo zažijem len raz za rok. Mám tu takú podporu ako nikde na svete. Je to pre mňa výnimočné,“ zdôraznil Adam Hagara.
Keď je stres, nie je strach
Najlepší slovenský krasokorčuliar sa zúčastní na dvoch podujatiach Grand Prix, 23. až 25. októbra vo Francúzsku a 27. až 29. novembra v Japonsku.
„Do Grand Prix sa budem snažiť, aby aj tá mentálna stránka bola späť,“ sľúbil.
Vtedy by už rád jazdil aj so štvoritým tulupom, s ktorým začal mať problémy po olympiáde.
„Pred majstrovstvami sveta sme ho strašne chceli mať čistý. Ale niečo sa vo mne asi zmenilo. Teraz sa to snažíme vylepšovať kúsok po kúsku,“ vysvetľoval Hagara.
V lete štvoritý tulup ani netrénoval. „Na niekoľko mesiacov som z toho úplne vypadol. Na sústredeniach potom bolo všetko fajn, skúšali sme to na udici a bolo to úplne v pohode. Lenže potom som prišiel z jedného sústredenia a vypadol mi axel. To som fakt nečakal a bol som z toho dosť mimo. Mal som naozaj ťažké obdobie,“ prezradil.
Hagara viackrát zdôraznil, že stres pred pretekmi mu pomáha. „Bol som v strese ako vždy. Toho sa asi nikdy nezbavím. Ale snažím sa to využiť, lebo keď tam je stres, tak tam nie je strach,“ vysvetľoval svoje myšlienkové pochody Hagara.
„Keď vidím, koľko ľudí tu pre mňa prišlo a ako im záleží na tom, aby som zajazdil čisto, tak mi to len pomáha. Som veľmi rád, že som pre nich mohol jazdiť,“ uzavrel slovenský pretekár.
Má plán a vidí v tom budúcnosť
Lukáš Václavík si oproti prvej súťaži polepšil v krátkom programe o takmer šesť bodov.
Začiatkom septembra v Tokiu na Kinoshita Cupe získal 64,19 bodu, na Nepelovom memoriáli bolo jeho skóre 70,97 bodu.
V jazde na skladbu Lighthouse od Patricka Watsona začal nádherným trojitým axlom, krásny bol aj trojitý flip.
V úvode kombinácie prišlo menšie zaváhanie, skočil iba dvojitý lutz, ale zabojoval a ako druhý skok pridal trojitý tulup. Vďaka tomu zachránil kombináciu.
Na dve piruety dostal level štyri, na tretiu piruetu a na krokovú sekvenciu level tri.
VIDEO: Krátky program Lukáša Václavíka na Memoriáli Ondreja Nepelu
„Prišiel som s tým, že sú to druhé tréningové preteky. Chcel som si to vylepšiť oproti Japonsku, čo sa mi podarilo. Nebola to čistá jazda, ale na tom ešte budem pracovať,“ podčiarkol 19-ročný pretekár.
„Vnímam to ako proces a som spokojný, že som za tie dva týždne od Japonska na niečom zapracoval,“ vravel Václavík.
Pred rokom bol na Nepelovom memoriáli 15. a potom celú sezónu už nemal žiadny seniorský štart, lebo ho zabrzdilo zranenie.
„Bol to taký moment, že kruh sa uzavrel. Zmenilo sa toho veľa v mojom osobnom aj športovom živote. Myslím si, že teraz mám celkom istý plán, podľa ktorého s trénermi určujeme túto sezónu. Vidím v tom budúcnosť,“ zdôraznil Václavík.