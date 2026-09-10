Ani druhé preverovanie nepomohlo. Ruská krasokorčuliarka status neutrálnej športovkyne nezískala

Ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová naďalej nebude môcť súťažiť na medzinárodnej úrovni.
Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) jej neudelila status individuálneho neutrálneho športovca.
Druhé kolo preverovania nasledovalo po tom, čo jej tento status odobrali. ISU podľa agentúry AP vo štvrtok uviedla, že Valijevová bola jednou zo štyroch ruských korčuliarov, účastníkov zimných olympijských hier z roku 2022, o ktorých sa rozhodlo, že „nespĺňajú požiadavky na účasť ako individuálni neutrálni športovci“.
Ďalšími sú mužský krasokorčuliar Mark Kondraťuk a tanečný pár na ľade Alexandra Stepanovová a Ivan Bukin.
„ISU nebude jednotlivé prípady ďalej komentovať, kým budú k dispozícii príslušné možnosti odvolania,“ doplnila únia.
Najnovšia prekážka v kariére Valijevovej prichádza viac ako štyri roky po tom, čo spory súvisiace s jej pozitívnym výsledkom dopingového testu zatienili ZOH v Pekingu v roku 2022.
Pravidlá ISU v tejto sezóne umožňujú väčšiemu počtu ruských športovcov súťažiť ako neutrálnycm športovcom.
Väčšine z nich bola účasť na podujatiach ISU zakázaná po ruskej invázii na Ukrajinu. Podľa pravidiel sa športovci „považujú za oprávnených na účasť, pokiaľ nespĺňajú niektoré z kritérií vylučujúcich účasť“.