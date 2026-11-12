Do Japonska nepocestuje. Hagara sa odhlásil zo svojho druhého tohtosezónneho podujatia GP

Adam Hagara.
Adam Hagara. (Autor: SOŠV / Andrej Galica)
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Titanilla Bőd|12. nov 2026 o 15:19
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Slovenský pretekár nedokončil ani preteky vo Francúzsku.

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa koncom novembra nepredstaví na japonskom podujatí seriálu Grand Prix NHK Trophy.

Správu o odstúpení 20-ročného pretekára priniesla oficiálna stránka Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU).

Hagara v tejto sezóne dostal pozvania na dve podujatia Grand Prix. Koncom októbra na Grand Prix Francúzska v Angers mu nevyšiel krátky program, v ktorom obsadil posledné, dvanáste miesto.

Pred voľnou jazdou sa mladý Slovák z pretekov odhlásil z bližšie nešpecifikovaných zdravotných dôvodov.

NHK Trophy sa koná od 27. do 29. novembra a súťaž mužov bude mimoriadne silná.

Hagara predčasne končí vo Francúzsku. Z pretekov sa odhlásil na poslednú chvíľu
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Medzi účastníkmi figuruju majster sveta Ilia Malinin z USA, jeho krajan Jason Brown, juniorský majster sveta Japonec Rio Nakata, víťaz nedávnej Kanadskej korčule Francúz Kevin Aymoz, bývalý majster Európy Lukas Britschgi zo Švajčiarska či veľký talent Vladislav Dikidži ako neutrálny pretekár.

Namiesto Hagaru by mal v Japonsku štartovať Petr Gumennik v neutrálnych farbách, ktorý je prvým náhradníkom.

Hagara pred rokom debutoval v seriáli Grand Prix práve na NHK Trophy, kde obsadil výborné šieste miesto a vo voľnej jazde získal osobné maximum.

Krasokorčuľovanie

    Adam Hagara.
    Adam Hagara.
    Do Japonska nepocestuje. Hagara sa odhlásil zo svojho druhého tohtosezónneho podujatia GP
    Titanilla Bőddnes 15:19
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