Životný výkon priniesol historický úspech. Česi získali prvú medailu po šiestich rokoch

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek.
Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek. (Autor: X / Golden Skate)
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ČTK|15. nov 2026 o 22:13
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Celkovo si zlepšili osobný rekord z tohtoročných majstrovstiev sveta.

Tanečníci Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek získali po životnom výkone bronzovú medailu na podujatí Americká korčuľa.

Je to ich prvá medaila v krasokorčuliarskej Grand Prix, v ktorej doteraz dosiahli najlepšie piate miesto.

Pre Česko je to prvý cenný kov v elitnej sérii od striebornej medaily Michala Březinu v Helsinkách v novembri 2018. 

Český súrodenecký pár v tejto sezóne stavil na program Džungľa 2, inšpirovaný slávnym vystúpením francúzskych súrodencov Isabelle a Paula Duchesnayovcov z olympijského roka 1988.

Za nedeľňajší voľný tanec získali českí reprentanti 114,56 bodu, čím si vylepšili svoje sezónne maximum.

Celkovo si zlepšili osobný rekord z tohtoročných majstrovstiev sveta o 71 stotín bodu na 190,88 bodu. 

S prehľadom si tak udržali tretie miesto z rytmického tanca. Zvíťazili Američania Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik pred francúzskou dvojicou Evgeniia Loparevová a Geoffrey Brissaud.

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    Titanilla Bődteraz
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