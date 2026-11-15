Životný výkon priniesol historický úspech. Česi získali prvú medailu po šiestich rokoch

Tanečníci Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek získali po životnom výkone bronzovú medailu na podujatí Americká korčuľa.
Je to ich prvá medaila v krasokorčuliarskej Grand Prix, v ktorej doteraz dosiahli najlepšie piate miesto.
Pre Česko je to prvý cenný kov v elitnej sérii od striebornej medaily Michala Březinu v Helsinkách v novembri 2018.
Český súrodenecký pár v tejto sezóne stavil na program Džungľa 2, inšpirovaný slávnym vystúpením francúzskych súrodencov Isabelle a Paula Duchesnayovcov z olympijského roka 1988.
Za nedeľňajší voľný tanec získali českí reprentanti 114,56 bodu, čím si vylepšili svoje sezónne maximum.
Celkovo si zlepšili osobný rekord z tohtoročných majstrovstiev sveta o 71 stotín bodu na 190,88 bodu.
S prehľadom si tak udržali tretie miesto z rytmického tanca. Zvíťazili Američania Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik pred francúzskou dvojicou Evgeniia Loparevová a Geoffrey Brissaud.