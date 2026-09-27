Zopakovali prvenstvo spred roka. Španielska dvojica si podmanila Bratislavu

Olivia Smartová a Tim Dieck
Olivia Smartová a Tim Dieck (Autor: X/Hielo Español)
TASR|27. sep 2026 o 20:41
ShareTweet0

Na stupni víťazov ich doplnili Fíni a Američania.

Memoriál Ondreja Nepelu 2026

tance na ľade - celkové poradie:

#

Krajina

Meno

Body

1.

ESP

Olivia Smartová, Tim Dieck 

197,22

2.

FIN

Juulia Turkkilová, Matthias Versluis

194,10

3.

USA

Oona Brownová, Gage Brown

190,81

4.

CZE

Natálie Taschlerová, Filip Taschler

180,94

5.

USA

Caroline Greenová, Michael Parsons

178,78

6.

FIN

Juka Oriharová, Juho Pirinen

178,72

V súťaži tanečných párov na Memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave obhájili prvenstvo z vlaňajška španielski reprezentanti Olivia Smartová a Tim Dieck.

Za voľný tanec na doprovod od hudobného projektu Enigma získali 118,05 bodu a svoju disciplínu ovládli s celkovou známkou 197,22.

Druhí napokon skončili Juulia Turkkilová a Matthias Versluis z Fínska (194,10 bodu), tretie miesto obsadili Američania Oona Brownová a Gage Brown (190,81 bodu).

Slovensko v tejto disciplíne zástupcov nemalo.

Krasokorčuľovanie

    Olivia Smartová a Tim Dieck
    Olivia Smartová a Tim Dieck
    Zopakovali prvenstvo spred roka. Španielska dvojica si podmanila Bratislavu
    ne 20:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Krasokorčuľovanie»Zopakovali prvenstvo spred roka. Španielska dvojica si podmanila Bratislavu