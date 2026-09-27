Zopakovali prvenstvo spred roka. Španielska dvojica si podmanila Bratislavu

Memoriál Ondreja Nepelu 2026
tance na ľade - celkové poradie:
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Krajina
Meno
Body
1.
Olivia Smartová, Tim Dieck
197,22
2.
Juulia Turkkilová, Matthias Versluis
194,10
3.
Oona Brownová, Gage Brown
190,81
4.
Natálie Taschlerová, Filip Taschler
180,94
5.
Caroline Greenová, Michael Parsons
178,78
6.
Juka Oriharová, Juho Pirinen
178,72
V súťaži tanečných párov na Memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave obhájili prvenstvo z vlaňajška španielski reprezentanti Olivia Smartová a Tim Dieck.
Za voľný tanec na doprovod od hudobného projektu Enigma získali 118,05 bodu a svoju disciplínu ovládli s celkovou známkou 197,22.
Druhí napokon skončili Juulia Turkkilová a Matthias Versluis z Fínska (194,10 bodu), tretie miesto obsadili Američania Oona Brownová a Gage Brown (190,81 bodu).
Slovensko v tejto disciplíne zástupcov nemalo.