Olympijská šampiónka si dá pauzu. Chcem sa pozerať na nové výzvy, hovorí Američanka

Americká krasokorčuliarka Alysa Liuová v stredu vyhlásila, že vynechá celú sezónu 2026/27 a dá si pauzu.
Dvadsaťjedenročná olympijská šampiónka z Milána to oznámila v príspevku na Instagrame: „Zatiaľ čo iní oznamujú svoje programy, ja by som rada využila túto príležitosť a oznámila, že túto sezónu nebudem súťažiť.“
Liuová však všetkých uistila, že bude znova súťažiť v sezóne 2027/28. „Nebojte sa: vrátim sa.“
Vysvetlila, že si nájde čas na „prispôsobenie sa, prácu na jemnejších detailoch a všetkom ostatnom, čo s tým súvisí“.
Na februárových olympijských hrách v Taliansku získala Liuová zlato v individuálnej aj tímovej disciplíne.
V roku 2022, vo veku 16 rokov, prekvapivo ukončila svoju kariéru. Vrátila sa v sezóne 2024/2025 a okamžite sa stala majsterkou sveta.
„Vždy sa chcem pozerať na nové výzvy, aby sa moja expresivita a moje korčuľovanie mohli naďalej rozvíjať.
Je pre mňa dôležité, aby môj šport odrážal môj osobný rast,“ uviedla. Informovala agentúra dpa.