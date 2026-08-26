Olympijská šampiónka si dá pauzu. Chcem sa pozerať na nové výzvy, hovorí Američanka

Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne. (Autor: Reuters)
TASR|26. aug 2026 o 08:57
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V roku 2022, vo veku 16 rokov, prekvapivo ukončila svoju kariéru.

Americká krasokorčuliarka Alysa Liuová v stredu vyhlásila, že vynechá celú sezónu 2026/27 a dá si pauzu.

Dvadsaťjedenročná olympijská šampiónka z Milána to oznámila v príspevku na Instagrame: „Zatiaľ čo iní oznamujú svoje programy, ja by som rada využila túto príležitosť a oznámila, že túto sezónu nebudem súťažiť.“

Liuová však všetkých uistila, že bude znova súťažiť v sezóne 2027/28. „Nebojte sa: vrátim sa.“

Vysvetlila, že si nájde čas na „prispôsobenie sa, prácu na jemnejších detailoch a všetkom ostatnom, čo s tým súvisí“.

Na februárových olympijských hrách v Taliansku získala Liuová zlato v individuálnej aj tímovej disciplíne.

V roku 2022, vo veku 16 rokov, prekvapivo ukončila svoju kariéru. Vrátila sa v sezóne 2024/2025 a okamžite sa stala majsterkou sveta.

„Vždy sa chcem pozerať na nové výzvy, aby sa moja expresivita a moje korčuľovanie mohli naďalej rozvíjať.

Je pre mňa dôležité, aby môj šport odrážal môj osobný rast,“ uviedla. Informovala agentúra dpa.

Krasokorčuľovanie

    Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
    Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
    Olympijská šampiónka si dá pauzu. Chcem sa pozerať na nové výzvy, hovorí Američanka
    dnes 08:571
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