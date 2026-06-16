    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina A
    Guadalajara
    03:00
    Južná Kórea
    Južná Kórea

    Pred zápasom s Mexikom vypukol konflikt. Kórejský kapitán Son čelil urážkam

    Heung-min Son.
    Heung-min Son. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. jún 2026 o 21:08
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    V Kórejskej republike platí povinná vojenská služba.

    Prípravu futbalistov Kórejskej republiky na štvrtkový zápas MS proti Mexiku zatienil spor medzi hráčmi a domácimi médiami.

    Dôvodom boli hanlivé poznámky na adresu kapitána Heung-min Sona, ktoré zachytila kamera.

    Kórejská futbalová asociácia (KFA) vyjadrila poľutovanie nad „nevhodnými poznámkami niektorých zástupcov médií počas tréningu národného tímu v základnom kempe v Guadalajare“.

    Dodala, že výroky spôsobili v mužstve „veľký šok a sklamanie“. Incident sa stal počas otvoreného tréningu 7. júna, niekoľko dní pred úvodným zápasom Kórejskej republiky na šampionáte.

    Heung-min Sona mali neidentifikovaní zástupcovia médií zosmiešňovať pre jeho vojenskú službu.

    Zábery nahrala televízia JTBC, oficiálny držiteľ vysielacích práv na turnaj v Kórejskej republike. Video neskôr uniklo a vyvolalo výraznú reakciu na sociálnych sieťach.

    Son získal výnimku z povinnej 21-mesačnej vojenskej služby po triumfe Kórejskej republiky na Ázijských hrách 2018.

    Neskôr absolvoval alternatívne povinnosti vrátane trojtýždňového vojenského výcviku v roku 2020 a verejnoprospešných prác.

    Podľa miestnych médií hráči nekomunikujú s domácimi novinármi mimo oficiálnych povinností na MS a zrušili aj plánované rozhovory. Kórejská republika vstúpila do turnaja víťazstvom 2:1 nad Českom, v Guadalajare ju vo štvrtok večer miestneho času čaká duel s Mexikom.

    V Kórejskej republike platí povinná vojenská služba, hlavným dôvodom sú napäté vzťahy s KĽDR. Úplné výnimky sa neudeľujú ani športovcom, umelcom či celebritám.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Heung-min Son.
    Heung-min Son.
    Pred zápasom s Mexikom vypukol konflikt. Kórejský kapitán Son čelil urážkam
    dnes 21:08
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Heung-min Son.
    Heung-min Son.
    Pred zápasom s Mexikom vypukol konflikt. Kórejský kapitán Son čelil urážkam
    dnes 21:08
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