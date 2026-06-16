Pred zápasom s Mexikom vypukol konflikt. Kórejský kapitán Son čelil urážkam

Prípravu futbalistov Kórejskej republiky na štvrtkový zápas MS proti Mexiku zatienil spor medzi hráčmi a domácimi médiami.
Dôvodom boli hanlivé poznámky na adresu kapitána Heung-min Sona, ktoré zachytila kamera.
Kórejská futbalová asociácia (KFA) vyjadrila poľutovanie nad „nevhodnými poznámkami niektorých zástupcov médií počas tréningu národného tímu v základnom kempe v Guadalajare“.
Dodala, že výroky spôsobili v mužstve „veľký šok a sklamanie“. Incident sa stal počas otvoreného tréningu 7. júna, niekoľko dní pred úvodným zápasom Kórejskej republiky na šampionáte.
Heung-min Sona mali neidentifikovaní zástupcovia médií zosmiešňovať pre jeho vojenskú službu.
Zábery nahrala televízia JTBC, oficiálny držiteľ vysielacích práv na turnaj v Kórejskej republike. Video neskôr uniklo a vyvolalo výraznú reakciu na sociálnych sieťach.
Son získal výnimku z povinnej 21-mesačnej vojenskej služby po triumfe Kórejskej republiky na Ázijských hrách 2018.
Neskôr absolvoval alternatívne povinnosti vrátane trojtýždňového vojenského výcviku v roku 2020 a verejnoprospešných prác.
Podľa miestnych médií hráči nekomunikujú s domácimi novinármi mimo oficiálnych povinností na MS a zrušili aj plánované rozhovory. Kórejská republika vstúpila do turnaja víťazstvom 2:1 nad Českom, v Guadalajare ju vo štvrtok večer miestneho času čaká duel s Mexikom.
V Kórejskej republike platí povinná vojenská služba, hlavným dôvodom sú napäté vzťahy s KĽDR. Úplné výnimky sa neudeľujú ani športovcom, umelcom či celebritám.
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