Hokej hrá ruskú ruletu, príde o svoje zlaté vajce?

Medzinárodný hokej čelí najväčšej kríze od 70. rokov minulého storočia, keď Kanada odmietla hru na falošný amaterizmus sovietskych aj československých vojakov, robotníkov a študentov na korčuliach a na istý čas vycúvala z veľkých turnajov.
Nedávne rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu, ktoré odobrilo návrat ruských reprezentácií na svetové šampionáty, zahnalo Medzinárodnú hokejovú federáciu (IIHF) do kúta.
Ocitla sa v ňom pre vlastnú neochotu a neschopnosť pomenovať veci pravým menom.
Po ruskej vojenskej agresii na Ukrajinu pred štyrmi rokmi vylúčila Rusko a Bielorusko z podujatí, ktoré organizuje, no ako hlavný dôvod uviedla obavy o bezpečnosť účastníkov. A trvala na tom aj v čase, keď ju vlastní ľudia z disciplinárnej komisie varovali, že to na súde zrejme neobstojí.
VIDEO: Šéfredaktor Sportnetu vysvetľuje situáciu s Ruskom
Ďalší vlastný gól si IIHF strelila, keď držala Rusov v rebríčku s počtom bodov, ktoré nazbierali do začiatku vojny, takže sa v ňom prepracovali na prvé miesto, hoci neodohrali žiadny zápas. Bizarnú situáciu zachraňovala tým, že ich v tabuľke schovala "pod čiaru".
Teraz je vedenie IIHF zaskočené zo šlamastiky, v ktorej sa ocitlo. Reálne hrozí, že príde o svoje zlaté vajce - majstrovstvá sveta elitnej kategórie, ktoré každý rok generujú veľký finančný zisk.
Na výber zostali federácii už len zlé a ešte horšie riešenia. Z jednej strany na ňu tlačia Rusi, nadržaní po štvorročnej vynútenej pauze ukázať svetu, že turnaj bez nich nie je turnaj.
Hokej je v Rusku šport číslo jeden a je to viac než šport. Z predstavy, že z majstrovstiev sveta elitnej kategórie Rusi vytlačia práve Ukrajincov, ktorí si vybojovali postup tento rok, sa v Rusku smejú aj matriošky.
IIHF sa môže vzoprieť a pripraviť si tučný balík na právnikov. Alebo Rusom ustúpi a bude čeliť obrovskému problému.
Šesť hokejových zväzov - z Česka, Fínska, Švédska, Nórska, Dánska a Lotyšska - totiž už deklarovalo, že ich reprezentanti proti Rusom nenastúpia. To je viac než tretina účastníkov majstrovstiev sveta elitnej kategórie.
Odkázali, že kým na ukrajinské mestá a dediny budú padať ruské rakety, nech ruskí hokejisti sedia v čakárni a nie na striedačke.
Je príznačné, že v tejto skupine sú najmä krajiny, ktoré majú s politikou Moskvy nie pozitívnu skúsenosť, ich obyvatelia nestratili historickú pamäť alebo sa nestali obeťami ruskej hybridnej vojny.
Je príznačné, že v tejto skupine nefiguruje Slovensko so svojim hokejovým zväzom.
IIHF sa teraz spolieha, že ju (aspoň niekde a aspoň na čas) zachránia politici.
Ak sa vlády v krajinách, ktoré v roku 2027 organizujú hokejové šampionáty (mužov, žien, juniorov aj junioriek) rozhodnú, že ruský tím na nich nechcú, Rusom nepomôže ani verdikt športového arbitrážneho súdu.
Ale je možné, že niekde nájdu Rusi pre svoju účasť pochopenie. A rozkrútia na turnaji ruskú ruletu.