    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina E
    7 - 1
    2:1
    Curaçao
    Curaçao

    Klopp pred MS vyvolal rozruch, ospravedlnil sa Nagelsmannovi: Aj tak som stále hlupák

    Jürgen Klopp po zápase medzi Nemeckom a Curacaom.
    Jürgen Klopp po zápase medzi Nemeckom a Curacaom. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|15. jún 2026 o 21:36
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    Klopp dlhodobo považovaný za jedného z kandidátov na post reprezentačného trénera.

    Jürgen Klopp sa ospravedlnil trénerovi nemeckej futbalovej reprezentácie Julianovi Nagelsmannovi za necitlivý výrok, ktorý zaznel v televíznom vysielaní pred úvodným zápasom majstrovstiev sveta.

    Nemecko v ňom následne deklasovalo Curacao 7:1. „V utorok budem mať 59 rokov a aj tak som stále hlupák,“ povedal bývalý úspešný tréner Liverpoolu.

    Klopp počas šampionátu pôsobí ako jeden z expertov televízie Magenta TV a pred zápasom národného tímu v diskusii o zostave povedal: „Našťastie zostavu vyberá Julian Nagelsmann, zatiaľ.“

    Práve posledné slovo „zatiaľ“ vyvolalo najmä v Nemecku veľký rozruch, pretože bolo vnímané ako spochybnenie Nagelsmannovej budúcnosti pri tíme.

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    Klopp je navyše dlhodobo považovaný za jedného z kandidátov na post reprezentačného trénera.

    V televíznom rozhovore s Nagelsmannom po zápase sa preto Klopp za svoj výrok ospravedlnil.

    „Aj my sme svojím spôsobom súčasťou tímu, stojíme na vašej strane na sto percent. Už som objavil najnenávidenejšie slovo roka: ‚zatiaľ‘.

    Najradšej by som si za to dal pár faciek, ale už bolo neskoro a bolo to v televízii. Jednoducho mi to vykĺzlo, ale nemá to žiadny význam,“ uviedol Klopp.

    „Uvedomil som si, že v utorok budem mať päťdesiatdeväť rokov a aj tak som stále hlupák,“ kajal sa.

    Klopp patrí medzi najúspešnejších nemeckých klubových trénerov. S Dortmundom získal dva tituly majstra Nemecka, s Liverpoolom vyhral Premier League aj Ligu majstrov.

    Od roku 2024 pôsobí ako globálny šéf futbalu v spoločnosti Red Bull.

    Program skupiny E na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 0
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    7:1
    3
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    1
    0
    0
    1
    1:7
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na obrazovke sa zobrazuje prestávka na hydratáciu pre hráčov kvôli vysokým teplotám.
    Na obrazovke sa zobrazuje prestávka na hydratáciu pre hráčov kvôli vysokým teplotám.
    Prestávky menia tempo zápasov. Z dvoch polčasov sa stali štyri štvrtiny, kritizuje novinár
    dnes 22:45
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na obrazovke sa zobrazuje prestávka na hydratáciu pre hráčov kvôli vysokým teplotám.
    Na obrazovke sa zobrazuje prestávka na hydratáciu pre hráčov kvôli vysokým teplotám.
    Prestávky menia tempo zápasov. Z dvoch polčasov sa stali štyri štvrtiny, kritizuje novinár
    dnes 22:45
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