Klopp pred MS vyvolal rozruch, ospravedlnil sa Nagelsmannovi: Aj tak som stále hlupák

Jürgen Klopp sa ospravedlnil trénerovi nemeckej futbalovej reprezentácie Julianovi Nagelsmannovi za necitlivý výrok, ktorý zaznel v televíznom vysielaní pred úvodným zápasom majstrovstiev sveta.
Nemecko v ňom následne deklasovalo Curacao 7:1. „V utorok budem mať 59 rokov a aj tak som stále hlupák,“ povedal bývalý úspešný tréner Liverpoolu.
Klopp počas šampionátu pôsobí ako jeden z expertov televízie Magenta TV a pred zápasom národného tímu v diskusii o zostave povedal: „Našťastie zostavu vyberá Julian Nagelsmann, zatiaľ.“
Práve posledné slovo „zatiaľ“ vyvolalo najmä v Nemecku veľký rozruch, pretože bolo vnímané ako spochybnenie Nagelsmannovej budúcnosti pri tíme.
Klopp je navyše dlhodobo považovaný za jedného z kandidátov na post reprezentačného trénera.
V televíznom rozhovore s Nagelsmannom po zápase sa preto Klopp za svoj výrok ospravedlnil.
„Aj my sme svojím spôsobom súčasťou tímu, stojíme na vašej strane na sto percent. Už som objavil najnenávidenejšie slovo roka: ‚zatiaľ‘.
Najradšej by som si za to dal pár faciek, ale už bolo neskoro a bolo to v televízii. Jednoducho mi to vykĺzlo, ale nemá to žiadny význam,“ uviedol Klopp.
„Uvedomil som si, že v utorok budem mať päťdesiatdeväť rokov a aj tak som stále hlupák,“ kajal sa.
Klopp patrí medzi najúspešnejších nemeckých klubových trénerov. S Dortmundom získal dva tituly majstra Nemecka, s Liverpoolom vyhral Premier League aj Ligu majstrov.
Od roku 2024 pôsobí ako globálny šéf futbalu v spoločnosti Red Bull.
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