    Legendy nemeckého futbalu sa pustili do Kloppa. Nagelsmann: Thomas a Jürgen sú dobrí chalani

    Futbalisti Nemecka.
    Futbalisti Nemecka. (Autor: TASR/AP)
    SITA|16. jún 2026 o 16:17
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    Bývalí nemeckí reprezentanti reagujú na kontroverzný komentár Kloppa.

    Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp sa ocitol pod paľbou kritiky po vyjadreniach o kormidelníkovi nemeckej reprezentácie Julianovi Nagelsmannovi počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike.

    Niekdajší kouč FC Liverpool ako televízny expert spolu s Thomasom Müllerom komentoval zápas Nemecka proti Curacau a kritizoval základnú zostavu Nagelsmanna.

    Poznamenal, že by si vybral iný tím a dodal: "Našťastie si tím stále vyberá Julian Nagelsmann – zatiaľ." Po víťazstve Nemecka 7:1 sa viacerí bývalí hráči vyjadrili k týmto slovám.

    Najviac výrazná bola reakcia Lothara Matthäusa, rekordéra v počte štartov v národnom tíme (150 duelov, pozn.), ktorý povedal, že "takéto poznámky neprispievajú k jednoduchosti Nagelsmannovej práce a bolo vy zaujímavé vedieť, ako by Klopp reagoval, keby zažil podobnú situáciu ako tréner v Lige majstrov".

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    Stefan Effenberg tiež označil Kloppove slová za "neprípustné". "Môžete takú poznámku urobiť v bare pri pive, ale určite nie pred miliónmi televíznych divákov. Je to jasné 'nie'," poznamenal.

    Klopp sa následne ospravedlnil: "Mohol by som sa udrieť do tváre za to, čo som povedal. Jednoducho mi to vyšlo z úst bez rozmýšľania – nemá to žiadny význam."

    Nagelsmann na otázku ohľadom tejto diskusie nereagoval priamo, povedal iba: "Nemecko má veľa expertov - Thomas a Jürgen sú dobrí chalani.

    Dosiahli v futbale veľa úspechov. Môžu hovoriť, čo chcú. Tak to proste je."

    Jürgen Klopp skončil na lavičke FC Liverpool v máji 2024, no opakovane sa hovorilo o jeho možnom nástupe na post trénera nemeckej reprezentácie.

    Počas MS 2026 však pôsobí ako televízny expert spoločne s Thomasom Müllerom, bývalou oporou výberu Nemecka a Bayernu Mníchov.

    Program skupiny E na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 0
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    7:1
    3
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    1
    0
    0
    1
    1:7
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Legendy nemeckého futbalu sa pustili do Kloppa. Nagelsmann: Thomas a Jürgen sú dobrí chalani