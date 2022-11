VIDEO: Šampión je späť, naposledy brutálnym knokautom poslal súpera na operáciu tváre

Cosmo sa v piatok 18. novembra na podujatí ONE stretne s Britom Juanom Cervantesom.

Singapurská organizácia bojových umení ONE Championship oznámila štartovku novembrového turnaja, na ktorom by sa mal v postojárskom súboji ukázať práve Cosmo.

KALLANG. Čakanie skončilo. Svetovo uznávaný kickboxer Alexandre Cosmo sa oficiálne vracia do profesionálneho zápasu.

Brazílčan sa do súboja vracia po pauze dlhej tri a pol roka.

„Keď sme dozápasili, postavil sa (po knokaute) a jeho tvár bola celá napuchnutá, bolo to niečo nezvyčané. Nezdalo sa mi to. Krátko po súboji som ho už nevidel. Na druhý deň som sa dozvedel, že mal za sebou dlhú operáciu. Neznášam to.

Snažím sa iba robiť moju prácu, ísť tam a zvíťaziť. Viem, že si môžeme ublížiť, ale nie takto vážne. Bol som z toho zničený, pretože toto neprajem nikomu,“ povedal v máji 2019 Cosmo.

Tentokrát sa Cosmo vydá do vôd thajského boxu, kde má jeho súper Cervantes na konte tituly organizácií UKMF a WTKA.