Úspešné slovenské kickboxerky. Z ME vezú tri medaily

ANTALYA. Slovenská reprezentácia v kickboxe si na majstrovstvách Európy v tureckej Antalyi vybojovala celkovo tri bronzové medaily.

Dominika Sakáčová v kicklighte žien do 50 kg, Lucia Fecková v kicklighte žien do 55 kg a Viktória Kažiková v lowkicku žien do 56 kg.

Úspechom je aj kvalifikácia slovenských reprezentantov na vrcholné multišportové podujatia v roku 2023, ktorými sú Európske hry v júli 2023 v poľskom Krakove.

Na ne sa kvalifikovali Michaela Góralczyková v pointfightingu žien do 60 kg, Dominika Sakáčová v lightcontacte žien do 50 kg a Sebastián Fapšo vo fullcontacte mužov do 86 kg.