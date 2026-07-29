Vyžrebovanie súťaží: Pozrite si, kedy hrá vaše mesto či dedina (futbalová jeseň 2026)

BRATISLAVA. Každý víkend sa na Slovensku odohrajú stovky futbalových zápasov, ktoré sledujú tisícky fanúšikov. Viete, kedy, kde a proti komu nastúpi tím z vášho mesta či obce?
Kde sa hrajú ozajstné dedinské derby?
Denníky SME a Korzár pre vás pripravili tak ako každý rok špeciálnu prílohu, v ktorej nájdete kompletné vyžrebovanie jesennej časti futbalových súťaží na Slovensku - od Niké ligy, až po šiestu ligu.
Príloha vychádza v oboch denníkoch v utorok 4. augusta.
V čom bude nasledujúci ročník výnimočný? Prečo budú mať niektoré ligové súťaže menej účastníkov? Ktoré kluby sa neprihlásili do vyššej súťaže, hoci postúpili.
Okrem toho nájdete v prílohe aj najlepšie jedenástky II. ligy a tretích líg v uplynulej sezóne, aktuality a zaujímavosti.