    Vyžrebovanie súťaží: Pozrite si, kedy hrá vaše mesto či dedina (futbalová jeseň 2026)

    (Autor: ILUSTRAČNÉ FOTO - SARAH KARÁCSONYOVÁ)
    Sportnet|29. júl 2026 o 15:03
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    V prílohe denníkov SME a Korzár nájdete v utorok 4. augusta vyžrebovanie futbalových súťaží.

    BRATISLAVA. Každý víkend sa na Slovensku odohrajú stovky futbalových zápasov, ktoré sledujú tisícky fanúšikov. Viete, kedy, kde a proti komu nastúpi tím z vášho mesta či obce?

    Kde sa hrajú ozajstné dedinské derby?

    Denníky SME a Korzár pre vás pripravili tak ako každý rok špeciálnu prílohu, v ktorej nájdete kompletné vyžrebovanie jesennej časti futbalových súťaží na Slovensku - od Niké ligy, až po šiestu ligu.

    Príloha vychádza v oboch denníkoch v utorok 4. augusta.

    V čom bude nasledujúci ročník výnimočný? Prečo budú mať niektoré ligové súťaže menej účastníkov? Ktoré kluby sa neprihlásili do vyššej súťaže, hoci postúpili.

    Okrem toho nájdete v prílohe aj najlepšie jedenástky II. ligy a tretích líg v uplynulej sezóne, aktuality a zaujímavosti.

    Futbalnet

    Futbalnet

      Momentka zo zápasu Ladomerská Vieska - Krásno nad Kysucou.
      Momentka zo zápasu Ladomerská Vieska - Krásno nad Kysucou.
      Pred rokom postúpili, mali veľké plány. Mužstvo sa rozpadlo a odhlásilo sa zo súťaže
      Titanilla Bőddnes 17:15
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