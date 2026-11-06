Slováci bojujú o Nemecký pohár, Atlético hostí Barcelonu či F1 v Brazílii (TV tipy na víkend)

Slovenskí hokejisti na tréningovom zraze pred Nemeckým pohárom.
Slovenskí hokejisti na tréningovom zraze pred Nemeckým pohárom. (Autor: TASR)
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Sportnet|6. nov 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Ďalšími kolami pokračuje európsky ligový futbal. Dunajská Streda bude čeliť doma Košiciam, Slovan hostí AS Trenčín a Ružomberok pocestuje na zápas do Podbrezovej.

Neapol privíta v nedeľu hráčov Lazia Rím, avšak bez zraneného Stanislava Lobotku. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom odohrá na domácom štadióne šláger kola La Ligy proti FC Barcelona.

Brankár Dominik Greif pocestuje s Lyonom na zápas do Brestu. V českej lige sa odohrá šláger medzi Plzňou a hráčmi Sparty Praha.

Slovenská reprezentácia sa predstaví na Nemeckom pohári v Düsseldorfe. Slováci sa po dueli s Lotyšskom stretnú ešte s Rakúskom a domácim Nemeckom.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Kolotoč formuly 1 pokračuje na americkom kontinente, keď sa cez víkend jazdci predstavia na Veľkej cene Brazílie.

Tenisti hrajú turnaje v Paríži a na Slovensku vrcholí challengerový turnaj Slovak Open.

Ženské turnaje budú prebiehať v Chennai a Hong Kongu. V nedeľu sa začne aj tenisový Turnaj Majsteriek.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (6. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Športová streľba
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ragby
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (7. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ragby
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (8. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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