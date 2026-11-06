Slováci bojujú o Nemecký pohár, Atlético hostí Barcelonu či F1 v Brazílii (TV tipy na víkend)

Ďalšími kolami pokračuje európsky ligový futbal. Dunajská Streda bude čeliť doma Košiciam, Slovan hostí AS Trenčín a Ružomberok pocestuje na zápas do Podbrezovej.
Neapol privíta v nedeľu hráčov Lazia Rím, avšak bez zraneného Stanislava Lobotku. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom odohrá na domácom štadióne šláger kola La Ligy proti FC Barcelona.
Brankár Dominik Greif pocestuje s Lyonom na zápas do Brestu. V českej lige sa odohrá šláger medzi Plzňou a hráčmi Sparty Praha.
Slovenská reprezentácia sa predstaví na Nemeckom pohári v Düsseldorfe. Slováci sa po dueli s Lotyšskom stretnú ešte s Rakúskom a domácim Nemeckom.
Kolotoč formuly 1 pokračuje na americkom kontinente, keď sa cez víkend jazdci predstavia na Veľkej cene Brazílie.
Tenisti hrajú turnaje v Paríži a na Slovensku vrcholí challengerový turnaj Slovak Open.
Ženské turnaje budú prebiehať v Chennai a Hong Kongu. V nedeľu sa začne aj tenisový Turnaj Majsteriek.
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Piatok (6. november)
Sobota (7. november)
Nedeľa (8. november)
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