Po reprezentačnej prestávke sa na scénu vracia klubový futbal. V Niké lige Slovan pocestuje do Ružomberka, Trnava do Michaloviec a DAC odohrá doma derby s Komárnom.
Brankár Dominik Greif s Lyonom pocestuje na duel do Lille, Atlético Madrid s Dávidom Hanckom odohrá zápas v Getafe. V anglickej Premier League sa odohrá veľké derby medzi Liverpoolom a Manchestrom United.
Tipsport liga pokračuje ďalšími kolami. Aktuálne prvá Žilina sa stretne s Liptákmi a Michalovcami. Poprad bude čeliť Michalovciam a Zvolenu.
Počas víkendu pokračuje ďalšími pretekmi v sezóne Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. V rakúskom Gurgli sa pôjde opäť slalom, na štarte znova nebude chýbať ani Petra Vlhová.
Po týždňovej prestávke sa na obrazovky vracia kolotoč formuly 1, tentokrát v americkom Las Vegas.
Tenisti odštartovali záverečný Turnaj majstrov a v nedeľu sa dozvieme meno šampióna.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (20. november)
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