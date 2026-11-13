Slováci proti Faerským ostrovom, Vlhová ide slalom či finále Turnaja majsteriek (TV tipy na víkend)

Po mesačnej prestávke sa odohrajú ďalšie zápasy Ligy národov. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá duel v rámci C-divízie skupiny 3 doma proti Faerským ostrovom v piatok večer v Košickej futbalovej aréne.
Ďalšími dvoma kolami pokračuje aj hokejová Tipsport liga. Poprad sa stretne s Banskou Bystricou a Liptákmi. Nitra odohrá zápasy s Michalovcami a Zvolenom.
Počas víkendu pokračuje druhými pretekmi v sezóne Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. Vo fínskom Levi sa pôjde opäť slalom, na štarte znova nebude chýbať ani Petra Vlhová.
Tenisti tento týždeň odohrajú turnaj v Štokholme a koncom týždňa odštartuje aj Turnaj Majstrov.
Tenistky bojujú o titul na záverečnom Turnaji majsteriek, ktorý tento rok hostí Indian Wells. Finále je na programe v nedeľu večer.
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Piatok (13. november)
Sobota (14. november)
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