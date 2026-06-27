Kapverdy sa zapísali do histórie MS. Nič pre nás nie je nemožné, hovorí tréner pred Argentínou

Tréner futbalistov Kapverd Bubista vyhlásil, že pre jeho tím nič nie je nemožné.
Ostrovný štát v Atlantickom oceáne pri pobreží západnej Afriky podľa neho na majstrovstvách sveta reprezentuje všetky malé krajiny po celom svete, uviedol šesťdesiatpäťročný kouč na tlačovej konferencii po bezgólovej remíze so Saudskou Arábiou.
Nováčik šampionátu obsadil v skupine H druhé miesto za Španielskom a v úvodnom kole vyraďovacej fázy narazí na obhajcu titulu Argentínu.
Postup Kapverd je najväčšou senzáciou šampionátu v Severnej Amerike.
"Mali sme v hlavách, že sa môžeme dostať až do tejto fázy. Cítili sme, že tím veľmi túži predviesť sa celému svetu. Sme hrdí, že sme sa dostali až sem.
Opäť sme svetu ukázali, že sme malá krajina, ale bojujeme za to, čo chceme. Pre nás nie je nič nemožné, "povedal Bubista.
Kapverdy po remízach so Španielskom (0:0) a Uruguajom (2:2) neprehrali ani tretie stretnutie na turnaji v USA, Kanade a Mexiku. Poslednou krajinou, ktorá na MS stačila tri remízy na postup zo skupiny, bolo Čile vo Francúzsku v roku 1998.
Kapverdy sa zapísali do histórie
Senzační hrdinovia si za odmenu v šestnásťfinále 3. júla v Miami zahrajú proti úradujúcim majstrom sveta.
"Možnosť hrať proti Argentíne a Messimu v takejto fáze je pre našu krajinu vynikajúca, bez ohľadu na samotný zápas. Zastupujeme našu krajinu, ale aj Afriku. A okrem toho malé krajiny po celom svete, "poukázal Bubista.
Kapverdy sa zapísali do histórie. Stali sa s iba 525.000 obyvateľmi najmenším národom, ktorý sa na majstrovstvá sveta dostal do vyraďovacej fázy.
"Modrí žralokovia" reprezentujú skupinu 10 ostrovov v Atlantickom oceáne, kvalifikovali sa na úkor päťnásobného afrického šampióna Kamerunu.
"Je neuveriteľné, čo predvádzajú. Nebol to len jeden zápas proti Španielsku, sú to tri stretnutia na najvyššej úrovni, "povedal bývalý španielsky majster sveta Juan Mata v televízii ITV.
Verím, že futbal je pre všetkých
Bubista bol za postup na šampionát ocenený tým, že ho Africká futbalová konfederácia vymenovala za trénera roka 2025 kontinentu.
Teraz dúfa, že úspechy Kapverd na rozšírenom turnaji inšpirujú ďalších outsiderov po celom svete. "Verím, že futbal je pre všetkých," uviedol kouč.
"Úprimne, je to šialené. Pripadám si ako vo sne, "vyhlásil záložník Deroy Duarte s cenou pre mužov zápasu.
"Najskôr to oslávme. Sme takí šťastní. Dúfajme, že aj všetci Kapverďania sú šťastní. Od zajtra sa budeme sústrediť na ďalší zápas. Je to proti Argentíne, však? Ťažký zápas, ale verme tomu. Všetko je možné," dodal Duarte.
Bývalý tréner Tottenhamu, Nottinghamu, Celticu a austrálskeho tímu Ange Postecoglou televízii ITV povedal: "Je to skvelý príbeh, o tom majstrovstvá sveta sú. "
MS vo futbale 2026 - výsledky skupiny H
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