    Uruguaj
    Uruguaj
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina H
    Miami
    00:00
    Kapverdy
    Kapverdy

    Emotívny príbeh má šťastný koniec. Matka Vozinhu už priletela do dejiska MS

    Ana Candida Evora, matka Vozinhu
    Ana Candida Evora, matka Vozinhu (Autor: REUTERS)
    TASR|21. jún 2026 o 19:44
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    Choďte na ihrisko so vztýčenými hlavami, odkázala hráčom Kapverd.

    Zápas futbalových majstrovstiev sveta medzi Kapverdami a Uruguajom bude mať pre kapverdského brankára Vozinhu špeciálny význam.

    Na tribúne štadióna v Miami ho po vyriešení vízových problémov podporí aj jeho matka Ana Candida Evora i ďalší členovia rodiny.

    Štyridsaťročný brankár sa po senzačnej remíze 0:0 so Španielskom, kde bol najväčšou hviezdou, netajil tým, že mu chýba rodina.

    Jeho emotívna reakcia po stretnutí obletela sociálne siete a americké úrady spolu s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) následne pomohli zabezpečiť príchod jeho matky do USA.

    „Všetci držíme Kapverdám palce. Hráči musia veriť a všetko dobre dopadne. Choďte na ihrisko so vztýčenými hlavami, bojujte a podáte skvelý výkon, moji chlapci,“ odkázala reprezentácii Vozinhova matka vo videu zverejnenom FIFA.

    Vozinha.
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    Bývalý brankár AS Trenčín pred niekoľkými dňami priznal, že jeho matka nemala dostatok financií na vybavenie vstupných víz. Do riešenia situácie sa zapojil aj líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý požiadal americké ministerstvo zahraničných vecí o pomoc. Všetky poplatky boli následne zrušené a zabezpečili jej aj cestovné náležitosti.

    Na tribúnach v Miami budú okrem matky aj Vozinhov otec a brat. „Je to pre mňa veľmi dôležité. Rodina ma vždy podporovala vo všetkom, čo robím. Mať ich tu pri sebe je niečo výnimočné a som veľmi šťastný,“ povedal skúsený brankár podľa DPA.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Domov»MS vo futbale 2026»Emotívny príbeh má šťastný koniec. Matka Vozinhu už priletela do dejiska MS