Emotívny príbeh má šťastný koniec. Matka Vozinhu už priletela do dejiska MS

Zápas futbalových majstrovstiev sveta medzi Kapverdami a Uruguajom bude mať pre kapverdského brankára Vozinhu špeciálny význam.
Na tribúne štadióna v Miami ho po vyriešení vízových problémov podporí aj jeho matka Ana Candida Evora i ďalší členovia rodiny.
Štyridsaťročný brankár sa po senzačnej remíze 0:0 so Španielskom, kde bol najväčšou hviezdou, netajil tým, že mu chýba rodina.
Jeho emotívna reakcia po stretnutí obletela sociálne siete a americké úrady spolu s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) následne pomohli zabezpečiť príchod jeho matky do USA.
„Všetci držíme Kapverdám palce. Hráči musia veriť a všetko dobre dopadne. Choďte na ihrisko so vztýčenými hlavami, bojujte a podáte skvelý výkon, moji chlapci,“ odkázala reprezentácii Vozinhova matka vo videu zverejnenom FIFA.
Bývalý brankár AS Trenčín pred niekoľkými dňami priznal, že jeho matka nemala dostatok financií na vybavenie vstupných víz. Do riešenia situácie sa zapojil aj líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý požiadal americké ministerstvo zahraničných vecí o pomoc. Všetky poplatky boli následne zrušené a zabezpečili jej aj cestovné náležitosti.
Na tribúnach v Miami budú okrem matky aj Vozinhov otec a brat. „Je to pre mňa veľmi dôležité. Rodina ma vždy podporovala vo všetkom, čo robím. Mať ich tu pri sebe je niečo výnimočné a som veľmi šťastný,“ povedal skúsený brankár podľa DPA.
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